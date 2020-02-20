Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиАвтобусы с эвакуированными из Китая украинцами закидали камнями

Протестующие встретили прибывших на родину криками, истериками, а также забросали их автобусы камнями. Украинские власти осудили протесты против эвакуации украинцев из Китая. Президент Владимир Зеленский заявил, что такими действиями протестующие показали "не лучшую сторону характера" украинцев.
Читать в источнике
Комментировать1,2K

Подробнее о событии

Украинцы закидали камнями автобусы с прилетевшими из Уханя людьми

Российская газета21:32

На Украине мешают проезду автобусов с эвакуированными из Китая — видео

RT на русском15:49

Украинцы закидали камнями автобусы с эвакуированными из Уханя

ТАСС14:42

Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами закидали камнями

РИА Новости15:02

Под Полтавой при стычках с протестующими пострадали 10 полицейских

РБК16:50

Автобусы с эвакуированными из Уханя украинцами прибыли в санаторий под Полтавой

Коммерсантъ13:20

Столкновения из-за эвакуированных из КНР начались в Полтавской области

Известия12:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 22:02, Ашберн
Политика

Бывшего советника Трампа приговорили к 40 месяцам тюрьмы

Бывший советник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун приговорен к 40 месяцам тюрьмы по обвинению в в даче ложных показаний Конгрессу, передает Washington Post.
Rambler News Service 12:55
Единоборства

Александр Емельяненко рассказал о спарринге с Рамзаном Кадыровым

По информации издания, на сей раз Емельяненко заявил, что идет на спарринг с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Лезги газет 04:11
Армия и оружие

Российские Су-24 ударили по террористам в Сирии

Бомбардировщики Су-24 ВКС России нанесли удары по террористам в Идлибе, сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.
РИА Новости 09:25
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском 01:54
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»

Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с общим стартом на 34 км свободным стилем на этапе «Ски Тура» в норвежском Мерокере.
RT на русском 09:16
Общество

Челябинской учительнице проиндексировали пенсию на 1 рубль 10 копеек

В Челябинске пенсионерка получила пенсию, индексированную всего на 1 рубль 10 копеек.
REGNUM 05:34
Происшествия

Коронавирус и Украина: за участие в беспорядках задержаны 24 человека

24 человека были задержаны за нарушение общественного порядка в Полтавской области.
Вести.Ru 18:10
Музыка

Лоза оценил идею Крутого отправить на «Евровидение» белорусского певца

Певец и композитор Юрий Лоза оценил идею композитора и продюсера Игоря Крутого отправить на конкурс "Евровидение" от России белорусского исполнителя Тимофея Морозова, выступающего под псевдонимом Тима Белорусских.
РЕН ТВ 18:13
Армия и оружие

Хуситы запустили баллистические ракеты в сторону Саудовской Аравии

РИА Новости 19:58
Шоу-бизнес

Стриженовы отдали свою награду Анастасии Заворотнюк и её мужу

Поднявшись на сцену за наградой, Екатерина и Александр объявили, что передают её Анастасии Заворотнюк и Петру Чернышову.
Суть событий вчера в 04:46
Общество

Минпромторг предложил увеличить транспортный налог на старые машины

RT на русском 14:07
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%. Предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года.
Известия вчера в 07:05
Общество

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 2236

Как уточняет РИА Новости, общее количество случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 75 465, из них более 18 тыс. человек выздоровели.
RT на русском 20:34
Происшествия

Австралия подтвердила подлинность попавших в сеть документов по MH17

RT на русском 05:24
Экономика

На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

Коммерсантъ вчера в 21:47
Общество

Депутат объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в РФ

Депутат Государственной думы России Светлана Бессараб в четверг, 20 февраля, объяснила своё заявление о том, что в стране нет нищих пенсионеров.
News.ru 06:21
Кино

Трамп раскритиковал вручение главного «Оскара» фильму «Паразиты»

РИА Новости 20:54
Шоу-бизнес

Жена перенесшего инсульт Диброва рассказала о его состоянии

Жена телеведущего Дмитрия Диброва, попавшего в больницу после потери сознания, рассказала о его состоянии.
Культуромания 00:50
Происшествия

Бывшую помощницу Аркадия Дворковича арестовали за коррупцию

Бывшую помощницу Аркадия Дворковича арестовали за коррупцию Анастасия Алексеева, бывшая помощница экс-заместителя председателя правительства России Аркадия Дворковича, арестована Басманным райсудом Москвы по обвинению в получении взятки в размере более 4 млн руб.
Коммерсантъ 14:25
Общество

В России выдвинули две версии заражения коронавирусом

Российские выдвинули две версии бесконтактного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета «Известия».
Lenta.ru 19:55
Политика

Сечин доложил Путину об итогах переговоров с Лукашенко по нефти

Ранее на этой неделе Сечин встретился Лукашенко. "Роснефть" является ключевым поставщиком нефти в Белоруссию.
РИА Новости 19:13
Армия и оружие

По российским военным в Сирии выпущены ракеты Турции

Немногим более суток назад российская военная авиабаза «Хмеймим», расположенная на территории Сирии, подверглась ракетному обстрелу со стороны т.н. зоны деэскалации.
Avia.pro 15:34
Биатлон

Драчев объявил состав сборной России по биатлону на эстафетные гонки

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объявил состав женской сборной эстафеты в рамках ЧМ-2020 в Антхольце.
РБК 11:50
Происшествия

Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане

Следственный комитет опубликовал видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
РИА Новости 01:39
Общество

Рогозин анимацией ответил на сообщения о недоливе топлива в «Союз»

РБК 16:35
Хоккей

Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения «Монреалю»

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин прервал свою безголевую серию, открыв счет в матче.
Газета.Ru 21:50
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок

Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
VSE42.RU вчера в 03:08
Шоу-бизнес

Кристина Асмус снялась обнаженной в душе

Звезда триллера «Текст» Кристина Асмус опубликовала обнаженное фото, которое сделала в душе, в Instagram.
Культуромания вчера в 14:59
Общество

Семью, собирающую 160 млн рублей на лекарство от СМА, вызвали в СК

Отца пятимесячной девочки с диагнозом «спинальная мышечная атрофия» (СМА) Петра Новожилова вызвали в СК Свердловской области.
RT на русском вчера в 12:50
Происшествия

Экс-полицейский признался в подбросе наркотиков Голунову

Газета.Ru вчера в 10:55
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
Главное