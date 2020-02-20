Происшествия
РИА НовостиАвтобусы с эвакуированными из Китая украинцами закидали камнями
Протестующие встретили прибывших на родину криками, истериками, а также забросали их автобусы камнями. Украинские власти осудили протесты против эвакуации украинцев из Китая. Президент Владимир Зеленский заявил, что такими действиями протестующие показали "не лучшую сторону характера" украинцев.
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Политика
Бывшего советника Трампа приговорили к 40 месяцам тюрьмы
Бывший советник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун приговорен к 40 месяцам тюрьмы по обвинению в в даче ложных показаний Конгрессу, передает Washington Post.
Единоборства
Александр Емельяненко рассказал о спарринге с Рамзаном Кадыровым
По информации издания, на сей раз Емельяненко заявил, что идет на спарринг с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Армия и оружие
Российские Су-24 ударили по террористам в Сирии
Бомбардировщики Су-24 ВКС России нанесли удары по террористам в Идлибе, сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»
Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с общим стартом на 34 км свободным стилем на этапе «Ски Тура» в норвежском Мерокере.
Общество
Челябинской учительнице проиндексировали пенсию на 1 рубль 10 копеек
В Челябинске пенсионерка получила пенсию, индексированную всего на 1 рубль 10 копеек.
Происшествия
Коронавирус и Украина: за участие в беспорядках задержаны 24 человека
24 человека были задержаны за нарушение общественного порядка в Полтавской области.
Музыка
Лоза оценил идею Крутого отправить на «Евровидение» белорусского певца
Певец и композитор Юрий Лоза оценил идею композитора и продюсера Игоря Крутого отправить на конкурс "Евровидение" от России белорусского исполнителя Тимофея Морозова, выступающего под псевдонимом Тима Белорусских.
Шоу-бизнес
Стриженовы отдали свою награду Анастасии Заворотнюк и её мужу
Поднявшись на сцену за наградой, Екатерина и Александр объявили, что передают её Анастасии Заворотнюк и Петру Чернышову.
Общество
Минпромторг предложил увеличить транспортный налог на старые машины
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%. Предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года.
Общество
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 2236
Как уточняет РИА Новости, общее количество случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 75 465, из них более 18 тыс. человек выздоровели.
Экономика
На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго
Общество
Депутат объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в РФ
Депутат Государственной думы России Светлана Бессараб в четверг, 20 февраля, объяснила своё заявление о том, что в стране нет нищих пенсионеров.
Кино
Трамп раскритиковал вручение главного «Оскара» фильму «Паразиты»
Шоу-бизнес
Жена перенесшего инсульт Диброва рассказала о его состоянии
Жена телеведущего Дмитрия Диброва, попавшего в больницу после потери сознания, рассказала о его состоянии.
Происшествия
Бывшую помощницу Аркадия Дворковича арестовали за коррупцию
Бывшую помощницу Аркадия Дворковича арестовали за коррупцию Анастасия Алексеева, бывшая помощница экс-заместителя председателя правительства России Аркадия Дворковича, арестована Басманным райсудом Москвы по обвинению в получении взятки в размере более 4 млн руб.
Общество
В России выдвинули две версии заражения коронавирусом
Российские выдвинули две версии бесконтактного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета «Известия».
Политика
Сечин доложил Путину об итогах переговоров с Лукашенко по нефти
Ранее на этой неделе Сечин встретился Лукашенко. "Роснефть" является ключевым поставщиком нефти в Белоруссию.
Армия и оружие
По российским военным в Сирии выпущены ракеты Турции
Немногим более суток назад российская военная авиабаза «Хмеймим», расположенная на территории Сирии, подверглась ракетному обстрелу со стороны т.н. зоны деэскалации.
Биатлон
Драчев объявил состав сборной России по биатлону на эстафетные гонки
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объявил состав женской сборной эстафеты в рамках ЧМ-2020 в Антхольце.
Происшествия
Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане
Следственный комитет опубликовал видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
Хоккей
Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения «Монреалю»
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин прервал свою безголевую серию, открыв счет в матче.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок
Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус снялась обнаженной в душе
Звезда триллера «Текст» Кристина Асмус опубликовала обнаженное фото, которое сделала в душе, в Instagram.
Общество
Семью, собирающую 160 млн рублей на лекарство от СМА, вызвали в СК
Отца пятимесячной девочки с диагнозом «спинальная мышечная атрофия» (СМА) Петра Новожилова вызвали в СК Свердловской области.
Происшествия