Протестующие встретили прибывших на родину криками, истериками, а также забросали их автобусы камнями. Украинские власти осудили протесты против эвакуации украинцев из Китая. Президент Владимир Зеленский заявил, что такими действиями протестующие показали "не лучшую сторону характера" украинцев.

Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами закидали камнями

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