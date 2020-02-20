Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиАвтобусы с эвакуированными из Китая украинцами закидали камнями

Протестующие встретили прибывших на родину криками, истериками, а также забросали их автобусы камнями. Украинские власти осудили протесты против эвакуации украинцев из Китая. Президент Владимир Зеленский заявил, что такими действиями протестующие показали "не лучшую сторону характера" украинцев.
Читать в источнике
Комментировать1,1K

Подробнее о событии

Украинцы закидали камнями автобусы с эвакуированными из Уханя

ТАСС14:42

На Украине мешают проезду автобусов с эвакуированными из Китая — видео

RT на русском15:49

Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами закидали камнями

РИА Новости15:02

На Украине автобусы с эвакуированными из Уханя забросали камнями

Газета.Ru15:49

Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами закидали камнями

РБК15:38

Автобусы с эвакуированными из Уханя украинцами прибыли в санаторий под Полтавой

Коммерсантъ13:20

Столкновения из-за эвакуированных из КНР начались в Полтавской области

Известия12:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 20:30, Ашберн
Здоровье

Число жертв коронавируса возросло до 2144

ФАН 19:57
Хоккей

«Спартак» обыграл «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ

РИА Новости 14:18
Здоровье

В России выдвинули две версии бесконтактного заражения коронавирусом

Российские выдвинули две версии бесконтактного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета «Известия».
Lenta.ru 19:55
Армия и оружие

У российского атомного «Петра Великого» высохла и осыпалась изоляция

Крупнейший в мире действующий неавианесущий ударный боевой корабль с атомной энергетической установкой «Петр Великий» включен в состав флота в 1998 году.
Lenta.ru 16:06
Космос

Очередной запуск спутников OneWeb с Байконура состоится в марте

Следующий запуск российской ракеты «Союз» со спутниками связи OneWeb намечен на вторую половину марта.
3DNews 02:02
Политика

Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
REGNUM вчера в 18:50
Происшествия

Бывшую помощницу Дворковича обвинили в получении крупной взятки

Бывшая помощница экс-заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на сумму 4 млн рублей – соответствующее дело возбудил Следственный комитет России, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:40
Политика

Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
RT на русском 16:50
Общество

Основательница Wildberries Бакальчук стала богатейшей женщиной России

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук обогнала Елену Батурину в рейтинге Forbes богатейших женщин России.
Коммерсантъ 00:49
Политика

Лидеры ЕС не достигли сделки по бюджету

Главы государств и правительств Евросоюза не смогли пока достичь соглашения по семилетнему бюджету сообщества, которое лишилось более €70 млрд взносов после выхода Великобритании из состава ЕС.
ТАСС 20:14
Общество

Плавучий космодром «Морской старт» перевозят из США в Россию

Вечером 20 февраля началась транспортировка из США в Россию стартовой платформы плавучего космодрома «Морской старт».
Коммерсантъ 16:57
Происшествия

У сбежавшей из больницы пациентки в Петербурге не выявили коронавирус

Как отмечали в Роспотребнадзоре, кроме Рыбаковой, медучреждение также покинули еще трое пациентов, в том числе и другая жительница Санкт-Петербурга Алла Ильина, против которой главный государственный санитарный врач Санкт-Петербурга также подала иск о принудительной госпитализации.
РБК 17:27
Гаджеты

Бестселлеры Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro сильно упали в цене

За версию Redmi Note 8 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти надо будет заплатить 129 долларов вместо 143, а Redmi Note 8 Pro с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ оперативной памяти сейчас стоит лишь 171 доллар вместо 186.
Вечерний курьер 18 февраля в 00:59
Армия и оружие

Эрдоган прокомментировал слова Пескова о худшем сценарии в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможный сценарий военной операции в сирийском Идлибе, который в Кремле расценили как «самый худший», если он коснётся сирийских сил.
RT на русском вчера в 09:09
Шоу-бизнес

Актер Элайджа Вуд впервые стал отцом

Американский актер, звезда трилогии «Властелин колец» Элайджа Вуд впервые стал отцом. Об этом сообщило издание Daily Mail 19 февраля.
Известия 05:09
Политика

Климкин допустил «сделку» России с Западом по разделу сфер влияния

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом для «раздела сфер влияния» в мире.
РБК 03:06
Происшествия

У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1

РИА Новости 14:35
Армия и оружие

Турция подтвердила, что США могут направить ей Patriot

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Соединенные Штаты могли бы поставить республике зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot в качестве поддержки Анкары из-за ситуации в сирийской провинции Идлиб.
ТАСС 14:15
Политика

Лидеры стран ЕС призвали прекратить боевые действия в Идлибе

Лидеры стран-членов Евросоюза призвали стороны к немедленному прекращению военных действий в сирийской провинции Идлиб, сообщило издание Star Tribune 20 февраля.
Известия 20:08
Армия и оружие

Германия и Франция создадут истребитель шестого поколения

Первая ступень создания истребителя шестого поколения, по подсчетам Франции и Германии, потребует инвестиций в объеме 155 миллионов евро.
Pravda.Ru 13:50
Киберспорт

Издатель Metro Exodus доволен результатами продаж игры в Steam

Игроки требовали добавления Metro: Exodus в Steam, но у нас были определенные нестыковки с Valve.
Актуальные Новости 01:49
Общество

Следует поднять уровень приличия, а не пенсии: о жалобах звёзд

Как сообщало ИА REGNUM, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский призвал деятелей культуры и шоу-бизнеса в России не жаловаться на маленькие пенсии.
REGNUM 04:40
Наука

Названа польза средиземноморской диеты для пожилых людей

ToDay News Ufa вчера в 03:34
Экономика

Кудрин назвал объем неосвоенных средств федерального бюджета 2019 года

Расходы федерального бюджета РФ 2019 года в объеме 1,12 трлн рублей остались неосвоенными, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин 19 февраля в ходе общения с журналистами.
Красная весна вчера в 17:16
Кино

В Москве прошла премьера фильма «Калашников»

Премьерный показ фильма, посвященного легендарному конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову, прошел в киноцентре "Октябрь" во вторник.
ТАСС 18 февраля в 14:38
Политика

NYT узнала о докладе разведки США о помощи РФ в переизбрании Трампа

Официальные представители американской разведки на прошлой неделе предупредили законодателей в Конгрессе США о том, что Россия уже начала вмешательство в президентские выборы 2020 года, чтобы помочь переизбраться на второй срок действующему президенту Дональду Трампу, сообщает The New York Times со ссылкой на пять осведомленных источников.
Интерфакс 19:18
Шоу-бизнес

Алсу призналась, что покупала голоса на «Голос. Дети» ради дочери

В интервью Ксении Собчак в YouTube-шоу артистка призналась, что действительно покупала голоса в пользу девочки.
Общественная служба новостей вчера в 04:42
Политика

Ле Пен заявила, что Франция должна прекратить исполнять решения ЕСПЧ

По мнению юриста, через многочисленные НПО миллиардер мог влиять на мнение судей, чтобы те принимали выгодные ему решения.
ТАСС 17:18
Политика

Делегация Греции покинула парламентскую ассамблею НАТО в знак протеста

В среду, 19 февраля, делегация Греции покинула парламентскую ассамблею НАТО в Брюсселе в знак протеста против действий председателя, не давшего греческим депутатам проинформировать государства-члены НАТО о незаконных действиях Турции.
Страна Советов on-line вчера в 11:10
Происшествия

Суд Греции приговорил двух российских моряков почти к 400 годам тюрьмы

Греческий суд вынес приговор ещё двум российским морякам, задержанным осенью 2019 года по обвинению в организации незаконной миграции, им назначено 395 лет тюрьмы.
RT на русском 14:30
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
Главное