Столкновения протестующих и милиции начались на западе Минска
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В милиции города заявили, что ситуация «контролируемая», а силовики несут службу в усиленном режиме. Напомним, что в среду вечером в Минске и других белорусских городах начались акции протеста. В них участие приняли несколько тысяч человек.В источнике
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Столкновения протестующих и милиции начались на западе Минска
Общественная служба новостейвчера в 15:18