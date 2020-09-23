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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

Столкновения протестующих и милиции начались на западе Минска

В милиции города заявили, что ситуация «контролируемая», а силовики несут службу в усиленном режиме. Напомним, что в среду вечером в Минске и других белорусских городах начались акции протеста. В них участие приняли несколько тысяч человек.В источнике
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Общественная служба новостей

Столкновения протестующих и милиции начались на западе Минска

Общественная служба новостейвчера в 15:18
ИА Красная Весна

В Минске свыше трех часов идет противостояние силовиков и протестующих

ИА Красная Веснавчера в 16:58
Профиль

В Минске продолжаются столкновения силовиков и протестующих

Профильвчера в 16:54
ТАСС

Более трех часов в Минске продолжается противостояние силовиков и протестующих

ТАССвчера в 16:19
Life.ru

«Сегодня будет больно». Силовики начали жёсткий разгон протестующих в Минске — видео

Life.ruвчера в 16:03
Эхо Москвы

По данным белорусских правозащитников, по всей Белоруссии вчера задержано около 200 протестующих

Эхо Москвы22:04
Интерфакс

Столкновения протестующих с силовиками начались на западе Минска

Интерфаксвчера в 15:05

В Совфеде поддержат новый порядок расчета МРОТ

Сенаторы поддержат предложенную Минтрудом методику расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ), поскольку это направлено на повышение выплат гражданам, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости03:41
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Минфин предложил ужесточить регулирование криптовалют в России

Старший юрист налоговой практики Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) Дмитрий Кириллов подчеркнул, что в очередном пакете законопроектов законодатель модифицировал подход к регулированию цифровых финансовых активов.
РБК04:27

Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании

В южной части пролива Эресунн, между Данией и Швецией, столкнулись российский малый противолодочный корабль "Казанец" и грузовое судно Ice Rose, сообщили в Twitter датские Вооруженные силы.
РИА Новостивчера в 06:33
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«Сбер» представил систему смарт-устройств и виртуальных ассистентов

Работать ассистенты семейства "Салют" могут на смартфонах, а могут — на представленных сегодня медиаприставке SberBox и гибриде смарт-колонки и смарт-экрана (внешне напоминает дисплей на круглой подставке с вмонтированной в нее акустической системой) "СберПортал".
Вести.Ru04:20
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Российский «ГАЗ» запустит выпуск электромобилей в 2021 году

В конструкции электромобиля GAZelle e-NN сочетаются унифицированные компоненты семейства «ГАЗель Next» (шасси, кузов, салон) и оригинальные электрические узлы: аккумуляторные батареи, электромотор, зарядное устройство и многое другое.
32CARS.ru23:56
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В Киеве заявили о полном праве Украины перекрыть Северо-Крымский канал

Киев имел полное право перекрыть искусственно созданный Северо-Крымский канал, русло реки Днепр, которая "свободно течет по территории Украины, Белоруссии и России", не перекрывалось, заявил постоянный представитель президента Украины в так называемой Автономной Республике Крым Антон Кориневич.
Известиявчера в 16:25
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Посольство сочло Госдеп некомпетентным после критики инициативы Путина

Госдепартамент США проявил некомпетентность, комментируя идею президента России Владимира Путина о создании зеленых коридоров для торговли без санкций, заявили в посольстве в Вашингтоне.
РИА Новости18:33
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