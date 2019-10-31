Страны — члены НАТО никогда не признают присоединение Крыма к Российской Федерации. Об этом 31 октября в Киеве с парламентской трибуны Рады заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг: «НАТО не признает воссоединение Крыма с Россией»

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Происшествия В Волгограде мать бросила ребёнка у поликлиники В полиции Волгограда возбудили уголовное дело в отношении матери, оставившей грудного ребёнка на улице, сообщили 31 октября в пресс-службе регионального УМВД.

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Гаджеты IFixit: наушники AirPods Pro невозможно отремонтировать По ремонтопригодности AirPods Pro получили 0 балов, то есть их невозможно отремонтировать, и в таком случае выходом остаётся только полная замена.

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