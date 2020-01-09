Армия и оружие

Вестник КавказаВестник КавказаСтолтенберг: НАТО усилится в Черном море

Организация Североатлантического договора считает Черное море стратегическим для себя регионом, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, отметив, что присутствие альянса здесь будет усилено. Данное заявление было сделано на совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Лудовиком Орбаном.
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