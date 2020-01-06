Армия и оружие
RT на русскомСтолтенберг: США приняли решение об атаке Сулеймани без участия НАТО
США приняли решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани без участия НАТО и международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 18:49, Ашберн
Фигурное катание
Траньков оценил слова Авербуха о высоких гонорарах на ледовых шоу
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал слова призёра Олимпийских игр Ильи Авербуха о высоких зарплатах фигуристов за участие в ледовых шоу.
Религия
Премьер-министр Эстонии по-русски поздравил православных с Рождеством
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас поздравил православных с Рождеством на русском языке.
Гаджеты
Представлен 64-ядерный процессор AMD Ryzen Threadripper 3990X
Компания AMD только что представила процессор Ryzen Threadripper 3990X.
Путешествия
В аэропорту Стамбула запретили встречать туристов с табличками
Согласно новым правилам, туроператоры и агентства не имеют право встречать гостей возле выхода из зоны таможенного контроля и держать таблички с указанием названия фирмы или фамилией туриста.
Футбол
Мареза назвали лучшим игроком Магриба в 2019 году
Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез получил приз лучшему игроку Магриба в 2019 году.
Религия
Медведев с супругой приехали в храм Христа Спасителя на богослужение
Продлится богослужение несколько часов. Медведев традиционно встречает Рождество в этом храме.
Происшествия
Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье
В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
Гаджеты
IPhone SE2 получит характерную особенность смартфонов Huawei
Есть данные, что он получит характерную особенность смартфонов Huawei Как сообщает ToDay News Ufa, сообщается, что у смартфона iPhone SE2 появится боковой датчик разблокировки, встроенный в клавишу включения.
Шоу-бизнес
Светлана Лобода тепло поздравила Тилля Линдеманна с днем рождения
Кстати, Тилль Линдеманн сегодня отмечает свой день рождения, и Лобода не забыла его поздравить.
Политика
Путин поднимет вопрос бедности в послании к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин собирается в послании к Федеральному собранию поднять проблему снижения доходов населения.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Космос
Индийская кухня в космосе: участники миссии «Гаганьян» не откажутся от национальных блюд
Космонавтам, которые пройдут отбор для пилотируемого полёта в рамках миссии «Гаганьян» в конце 2021 года, не придётся отказываться от индийских блюд во время пребывания в космосе.
Гаджеты
Micron начала поставки образцов модулей памяти DDR5 RDIMM
Компания Micron объявила о начале производства тестовых образцов регистровых модулей оперативной памяти DDR5 RDIMM, которые предназначены для использования в серверах.
Авто
Kia запретила продавать новый седан Optima таксистам
Армия и оружие
Ракетные силы Ирана находятся в состоянии боевой готовности
Как стало известно агентству Reuters, ракетные силы Ирана находятся в состояние повышенной боевой готовности.
Происшествия
Новогодний рэп-баттл в питерском метро закончился дракой и стрельбой
Знакомство началось с рэр-баттла, а обернулось дракой и стрельбой. Местом действия стала станция метро "Спасская".
Футбол
Вейналдум может покинуть «Ливерпуль»
Происшествия
Австралия подсчитывает ущерб от лесных пожаров
Австралия подсчитывает катастрофический ущерб от пожаров. Пламя уничтожило уже более шести миллионов гектаров леса.
Культура
Песню «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» добавили в Beat Saber
В Beat Saber появилась песня «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» из сериала «Ведьмак» от Netflix.
Хоккей
Телеканалы запутали болельщиков «разными финалами» МЧМ по хоккею
Экономика
В Белоруссии хотят отказаться от доллара в расчетах за газ
"В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ", - говорится в документе.
Гаджеты
Определен рейтинг самых стабильных смартфонов и прошивок года
Напомним, что буквально недавно китайский бенчмарк Master Lu подвёл итоги ушедшего года и опубликовал рейтинг самых производительных смартфонов.
Здоровье
Пять сигналов-предвестников психических заболеваний назвали врачи
Врачи считают, что психические и психологические заболевания способен вызвать стресс и внезапные беспокойства.
Гаджеты
Лучший дизайн Sony за последние годы? Xperia 5 Plus явно будет выделяться среди большинства смартфонов 2020 года
Политика
Роухани напомнил США о сбитом в 1988 году пассажирском самолете
6 января в Twitter Роухани напомнил о сбитом американскими ВМС в 1988 году иранском пассажирском самолете A300.
Политика
Парламент Ирака потребовал вывести иностранные войска из страны
Иракский парламент проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране.