Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомСтолтенберг: США приняли решение об атаке Сулеймани без участия НАТО

США приняли решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани без участия НАТО и международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
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НАТО не осудило убийство генерала Сулеймани

Вести.UZ13:39
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