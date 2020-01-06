Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомСтолтенберг: США приняли решение об атаке Сулеймани без участия НАТО

США приняли решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани без участия НАТО и международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
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НАТО призвала Иран воздержаться от провокаций после убийства Сулеймани

РИА Новости12:52

Генсек НАТО Йенс Столтенберг: Решение об убийстве генерала Касема Сулеймани было принято Вашингтоном самостоятельно

Эхо Москвы15:00

В НАТО указали на самостоятельность решения Трампа по убийству Сулеймани

РБК12:20

Столтенберг: все страны НАТО согласны, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие

ТАСС12:08

Иран призвали воздержаться от провокаций после убийства Сулеймани

Lenta.ru12:07

Столтенберг: США приняли решение об атаке Сулеймани без участия НАТО

RT на русском13:06

В НАТО назвали атаку по Сулеймани самостоятельным решением США

Известия12:47
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НАТО не осудило убийство генерала Сулеймани

Вести.UZ13:39
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Общество

Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения

Коммерсантъ 18:51
Общество

Сбербанк предупредил об активизации мошенников к концу праздников

Сбербанк изучил активность мошенников в период новогодних праздников и предупредил, что к концу каникул злоумышленники войдут в «рабочий режим».
РБК 10:29
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
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РБК 20:23
Армия и оружие

Пентагон прокомментировал возможные удары по культурным объектам Ирана

Военные США в вопросе ударов по культурным объектам Ирана будут руководствоваться "законами вооруженного конфликта", заявил во вторник глава Пентагона Марк Эспер.
РИА Новости 18:38
Политика

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В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
РБК 07:10
Политика

США отказали в визе главе МИД Ирана для поездки на заседание СБ ООН

США отказали в визе главе МИД Ирана, намеревавшемуся приехать на заседание Совета Безопасности ООН.
Вести.Ru 21:30
Общество

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Общество

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Пользователям мессенджера WhatsApp может угрожать «новогодний вирус», пишет gizchina.com.
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Политика

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Стороны обсудили обстановку на Ближнем Востоке, и Помпео «высоко оценил» осуждение Киевом нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.
РБК 17:29
Политика

Польша захотела запретить российскую трактовку исторических событий

Польша решила на законодательном уровне «запретить России истолковывать историю по-своему», пишет Die Zeit.
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Футбол

Монако — Реймс 2:1

Футбольный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч Кубка Франции «Монако» — «Реймс». Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.81.
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Lenta.ru 18:29
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IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода

Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.
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Президент России Владимир Путин передал Спасо-Преображенскому собору в Санкт-Петербурге Тихвинскую икону Божией Матери.
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Касем Сулеймани
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Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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