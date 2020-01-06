США приняли решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани без участия НАТО и международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Столтенберг: США приняли решение об атаке Сулеймани без участия НАТО

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