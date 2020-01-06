Армия и оружие
RT на русскомСтолтенберг: США приняли решение об атаке Сулеймани без участия НАТО
США приняли решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани без участия НАТО и международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Читать в источнике
Оценить124
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 14:12, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 14:12, Ашберн
Армия и оружие
Армия Хафтара взяла под контроль город Сирт
Армия и оружие
Ирак начал подготовку по выводу иностранных войск из страны
Власти Ирака начали подготовку механизма по выводу войск Соединенных Штатов с территории страны, заявил представитель главнокомандующего вооруженными силами Ирака Абдель Керим Халф.
Общество
В Сбербанке предупредили об активизации мошенников к концу праздников
В Сбербанке предупредили клиентов о возможной активизации мошенников к концу новогодних праздников.
Гаджеты
CES 2020: игровой 4К-монитор Nixeus имеет частоту обновления 144 Гц
Американская компания Nixeus демонстрирует на выставке электроники CES 2020 в Лас-Вегасе (Невада, США) новейший монитор NX-EDG274K, предназначенный для применения в составе игровых систем.
Хоккей
«Барыс» вырвал победу в матче с «Авангардом»
«Авангард» потерпел первое поражение после серии из трёх побед. «Барыс» выиграл третий матч из последних пяти в КХЛ.
Происшествия
Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье
В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
Гаджеты
Мобильные процессоры Intel Comet Lake-H превысят планку в 5 ГГц
Устройство имеет размеры 238х219х96 миллиметров, поэтому важно внедрение мощных и мобильный процессоров, каким и является Intel Comet Lake-H.
Политика
США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления ООН
США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления Совбеза ООН, сообщил Reuters.
Армия и оружие
Донбасс сегодня: погоня с полицией обернулась для ВСУ потерями, штаб ООС готовит диверсии
Штаб ООС готовит диверсии На усиление передовых подразделений 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Луганской области штаб Объединенных сил перебросил спецподразделение разведки из состава 130-го отдельного разведбатальона ВСУ, сообщают военные ЛНР.
Политика
Косачев назвал уроком для Багдада отказ США выводить войска из Ирака
Трамп заявил, что США не уйдут из Ирака, пока Багдад не компенсирует все расходы на построенную там американскую авиабазу, и что США наложат на Ирак такие санкции, "каких они никогда не видели, антииранские санкции покажутся мелочью".
Кино
«Холодное сердце 2» стало самым кассовым мультфильмом в истории
Анимационный фильм «Холодное сердце 2» стал самым кассовым мультфильмом в истории.
Гаджеты
Samsung представила безрамочный телевизор Samsung Q950T
В Южной Корее компания сегодня показала Samsung Q950T.
Экономика
Цены на золото и палладий обновили рекорды
Стоимость палладия обновила исторический максимум: его цена на спотовом рынке выросла до $2030,28 за унцию.
Футбол
Роналду оформил первый хет-трик в чемпионате Италии по футболу
Туринский «Ювентус» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Италии разгромил «Кальяри».
Общество
Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади
Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сможет обсудить высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
Общество
Председатель Верховного суда России попал в больницу
Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Общество
В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко
Хоккей
Сборная России проиграла в финале молодёжного чемпионата мира
Авто
Назвали кроссоверы, которые появятся в 2020 году в РФ
«Российская газета» назвала ТОП-12 самых ожидаемых кроссоверов, которые появятся на рынке России в 2020 году.
Политика
Экстренно направленный в Сирию ракетный крейсер «Маршал Устинов» пострадал при проходе через Босфор. Видео
Происшествия
Число пострадавших в ДТП в Башкирии увеличилось до девяти
Число пострадавших в аварии с двумя легковыми автомобилями в Башкирии увеличилось до девяти человек.
Авто
Mercedes-Benz отзовет 745 тыс. автомобилей в США
Германский автопроизводитель Daimler AG отзывает около 745 тысяч автомобилей Mercedes-Benz с американского рынка, говорится в сообщении Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA).
Кино
Обнародован трейлер хоррора «Новые мутанты» от Marvel
В интернете появился долгожданный трейлер фильма ужасов «Новые мутанты» от режиссера Джоша Буна.
Общество
Суд над Харви Вайнштейном начался в Нью-Йорке
Судебный процесс над голливудским продюсером Харви Вайнштейном, который обвиняется в сексуальных домогательствах, начался 6 января в Нью-Йорке, сообщает DW.
Общество
ОАЭ начнут выдавать многократные туристические визы на пять лет
ОАЭ начнут выдавать туристам из всех стран мира многократные туристические визы на пять лет, сообщил премьер-министр ОАЭ Мухаммед бен Рашид Аль Мактум в понедельник.
Происшествия
В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции
Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские.
Политика
Генсек ООН заявил о максимальном уровне геополитической напряженности
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что геополитическая напряженность в мире достигла максимального уровня в текущем веке.