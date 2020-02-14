Политика

Политика СегодняПолитика СегодняСтолтенберг планирует встретиться с Лавровым в Мюнхене

Генеральный секретарь Североатлантического альянса намерен встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым во время Мюнхенской конференции по безопасности. Его слова приводит ТАСС в пятницу, 14 февраля.
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Столтенберг планирует провести переговоры с Лавровым в Мюнхене

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что планирует провести переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
ТАСС09:03

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Столтенберг планирует провести переговоры с Лавровым в Мюнхене

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Коммерсантъ02:01

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Столтенберг планирует встретиться с Лавровым в Мюнхене

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