Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что планирует провести переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

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Генеральный секретарь Североатлантического альянса намерен встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым во время Мюнхенской конференции по безопасности. Его слова приводит ТАСС в пятницу, 14 февраля.

Столтенберг планирует встретиться с Лавровым в Мюнхене

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