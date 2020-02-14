Политика
Политика СегодняСтолтенберг планирует встретиться с Лавровым в Мюнхене
Генеральный секретарь Североатлантического альянса намерен встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым во время Мюнхенской конференции по безопасности. Его слова приводит ТАСС в пятницу, 14 февраля.
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что планирует провести переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Мюнхенской конференции по безопасности.ТАСС09:03
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