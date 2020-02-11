Политика
ТАСССтолтенберг назвал разрушение ДРСМД демонстрацией силы НАТО
Разрушение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) продемонстрировало силу НАТО, поскольку все страны альянса смогли после продолжительных консультаций договориться о возложении вины за это на Россию.
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Политика
Способное достроить «Северный поток-2» судно покинуло порт Находки
Здоровье
Заболевшую коронавирусом студентку выписали из больницы в Тюмени
Китайскую студентку, заболевшую новым коронавирусом 2019-nCoV, выписали из больницы в Тюмени после выздоровления, сообщила глава областного департамента здравоохранения Инна Куликова, передает «РИА Новости».
Наука
Гемато-энцефалический барьер воссоздали на чипе
Исследователи из Технологического института Джорджии воссоздали физиологию гемато-энцефалического барьера на чипе — наиболее реалистично, чем когда-либо, что позволит более пристально его изучить.
Происшествия
Заслуженный артист России погиб в аварии из-за взорвавшегося колеса
Заслуженный артист России, артист-исполнитель Кубанского казачьего хора Валерий Медведев погиб в результате аварии под Краснодаром.
Армия и оружие
В Идлибе сбит сирийский вертолет
Вертолет армии Сирии был сбит в районе населенного пункта Найраб в провинции Идлиб, сообщила газета Daily Sabah со ссылкой на источники.
Общество
Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»
Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
Общество
У жительницы Тулы на кухне взорвалась колбаса
Жительница Тулы рассказала в соцсетях о колбасе, которая взорвалась прямо на кухне.
Футбол
ФИФА создаст фонд для футболистов, которые не получают зарплату
Международная федерация футбола (ФИФА) и Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) создадут фонд для футболистов (FIFA FFP), которые не получили и не получают заработную плату в своих клубах, сообщается на сайте ФИФА.
Шоу-бизнес
Старший внук Елизаветы II разводится с женой
Старший внук британской королевы Елизаветы II Питер Филлипс объявил о разводе с женой, с которой прожил 12 лет.
Экономика
ВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ
Для клиентов, чей первоначальный взнос при оформлении кредита на покупку жилья составит от 50%, доступна ипотека под 7,9%, сообщили в банке.
Экономика
Замглавы Минфина назвал ситуацию в глобальной экономике предкризисной
Ранее Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году на 0,1% пункта, до 3,3%.
Политика
Россия меняет посла в Венесуэле
Смена состава О скорой смене посла РФ в Венесуэле "Ъ" рассказали источники, знакомые с ситуацией.
Единоборства
Спортсмен из Дагестана сломал шею на турнире в Санкт-Петербурге
26-летний Гаджимурад попытался провести прием рычаг локтя сопернику из позиции снизу. Однако он неудачно приземлился и сломал себе шею.
Политика
Зеленский допустил проведение выборов в Донбассе осенью
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть ощущение возможности проведения выборов в Донбассе осенью этого года одновременно с местными выборами по всей стране.
Космос
Ученые разгадали 40-летнюю загадку о таинственных космических полях
Политика
Главой Совбеза Чечни стал племянник Кадырова
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Происшествия
В Астрахани СК проверит информацию о связи учительницы со школьником
Общество
В Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль
В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Шоу-бизнес
Анна Курникова родила третьего ребенка от Энрике Иглесиаса
Анна Курникова родила третьего ребенка от Энрике Иглесиаса.
Политика
Украина перестала пускать имеющих долги жителей Крыма домой
Украинские пограничники ввели дополнительные ограничения на пункте пропуска в Крым: теперь крымчане, возвращающиеся с территории «нэзалэжной» домой не смогут этого сделать, если на Украине имеют какие-либо задолженности.
Политика
Песков назвал возможную дату проведения голосования по Конституции РФ
В качестве даты проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ обсуждается 22 апреля 2020 года.
Общество
В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей во время записи эфира
Журналистка ГТРК "Камчатка" Александра Новикова, рассмеявшаяся во время записи сюжета об индексации льгот для населения, продолжает работать, сообщил РИА Новости директор ГТРК Алексей Костылев.
Общество
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130
Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
Кино
В минувшие выходные прокат в РФ возглавила лента «Хищные птицы»
Политика
Зеленский отрицает влияние Сороса на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что американский миллиардер Джордж Сорос не влияет на новый кабмин и Украину в целом, передает "Интерфакс".
Общество
Верховный суд предложил передать присяжным дела предпринимателей
«Учитывая, что суды России имеют достаточный опыт рассмотрения дел с участием присяжных заседателей, считаю возможным распространить эту процедуру на рассмотрение уголовных дел по всем особо тяжким преступлениям и преступлениям в сфере предпринимательской деятельности, в материалах дела которых отсутствуют сведения, составляющие гостайну», — отметил Лебедев.