Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский обсуждали членство Украины в альянсе на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом генсек рассказал во время выступления в Колумбийском университете в Нью-Йорке.

Столтенберг обсудил с Зеленским вступление Украины в НАТО

Технологии РБК: внедрением систем «суверенного рунета» займется бывший руководитель Nokia в России Бывший руководитель Nokia в России и бывший заместитель министра связи Рашид Исмаилов возглавил компанию, которая будет заниматься внедрением систем фильтрации трафика в рамках закона о «суверенном рунете», сообщает РБК.

Экономика В России захотели повысить прожиточный минимум пенсионера Прожиточный минимум российского пенсионера в 2020 году составит 9 311 рублей, следует из проекта федерального бюджета на будущий год и на плановый период с 2021 по 2022 год.

Политика Лукашенко заявил о невозможности возвращения Крыма Украине Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о возвращении Крыма Украине закрыт навсегда.

Политика Россия предложила перенести заседание комитета Генассамблеи ООН из США Россия предложила перенести заседание Первого комитета (Комиссия по разоружению) Генеральной ассамблеи ООН из США в другую страну, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

Кино Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов» Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.

Политика В Польше назвали трагедией работу «Газпрома» Глава польской нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк заявил, что ограничение для «Газпрома» на использование европейского газопровода Opal спасло Польшу от газовой трагедии.

Происшествия В Москве произошла стрельба в общежитии В Москве произошла стрельба в районе Чертаново, сообщает телеграм-канал Mash. Инцидент произошел в общежитии.

Футбол Экс-тренер «Милана» прибыл в Москву с целью возглавить российский клуб Бывший игрок сборной Италии и экс-главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо прилетел в Москву для того, чтобы возглавить российский клуб.

Футбол Кокорин и Мамаев не приехали на суд к Протасовицкому Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев не посетили заседание суда по УДО фигуранта их дела Александра Протасовицкого.

Политика Генсек ООН приветствовал встречу Лаврова с главой МИД Грузии Генсек ООН Антониу Гутерреш поприветствовал проведение первой с 2008 года встречи между главами МИД России и Грузии, которая прошла при посредничестве Швейцарии на полях Генассамблеи в Нью-Йорке.

Здоровье В Красноярском крае автоматизируют скорую помощь На всех 95 машинах скорой помощи Красноярска в скором времени появится информационная система автоматизированной диспетчерской службы.

Спорт Глава РУСАДА заявил, что его системно дискредитируют Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус считает, что на него оказывается систематическое давление со стороны отечественных спортивных деятелей.

Общество В Новосибирской области отменили правило «звонок для учителя» В Новосибирской области власти признали незаконным школьное правило о том, что ученики не могут покидать класс по звонку, который "звонит для учителя".

Общество Российские курильщики оценили запрет курения на балконах Директор Общероссийского движения за права курильщиков Андрей Лоскутов прокомментировал новые правила противопожарной безопасности, которые запрещают использование открытого огня, в том числе курения, на лоджиях и балконах.

Политика Скабеева оценила выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине Телеведущая Ольга Скабеева заметила необычное выражение лица украинского лидера Владимира Зеленского в процессе диалога с его американским коллегой Дональдом Трампом.

Футбол Судья в Чехии не смог доработать матч из-за пьянства В Чехии один из судей не смог до конца доработать матч молодежных команд "Бероуна" - "Слауна". Арбитр Милан Шефар работал на линии.

Общество Сестра написала SMS мертвому брату и получила ответ Сообщается, что сестра отправила SMS на принадлежавший ее брату номер, написав, что очень скучает по нему.

Политика Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.

Политика Лавров оценил отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.

Политика В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США США, вводя новые санкции, препятствующие поставке топлива российским военным в Сирии, стремятся помешать полностью искоренить терроризм в этой республике.

Авто Audi презентовала «заряженные» Audi RS Q3 и RS Q3 Sportback Подразделение Audi Sport подготовило RS-версии для новой генерации кроссовера Q3 и купеобразного Q3 Sportback.

Армия и оружие Израильские военные самолеты замечены вблизи российской базы в Сирии Недавно в СМИ появилось сообщение о том, что вблизи военной базы ВМФ Российской Федерации, что расположена в сирийском Тартусе, был зафиксирован военный самолет ВВС Израиля.

Экономика Комиссия за эквайринг обогнала доход в шести регионах России В шести регионах России платежи за эквайринг превышают чистую прибыль предприятий (после уплаты налогов, аренды, зарплат сотрудникам и т.д.). Об этом говорится в исследовании общественной организации «Деловая Россия» (есть у «Известий»).

Общество В России с октября по март ожидается аномальная погода Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.