Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский обсуждали членство Украины в альянсе на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом генсек рассказал во время выступления в Колумбийском университете в Нью-Йорке.

Столтенберг обсудил с Зеленским вступление Украины в НАТО

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