Политика

ИзвестияИзвестияСтолтенберг отказался называть Россию врагом НАТО

В НАТО не считают Россию своим врагом, но в то же время не относят к числу друзей. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN.
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Совфед ответил на слова Столтенберга об отношениях НАТО и РФ

Газета.Ru01:50

Генсек НАТО заявил, что альянс не считает Россию врагом

Коммерсантъвчера в 20:40

Генсек НАТО: Альянс не считает Россию врагом

Российская газетавчера в 21:41

В Совфеде оценили слова Столтенберга об отношениях НАТО и России

RT на русском01:22

Генсек НАТО отказался называть Россию врагом альянса

РБКвчера в 20:29

Генсек НАТО заявил, что Россия не является врагом или противником

Комсомольская правдавчера в 20:55

Столтенберг заявил, что в НАТО не считают Россию врагом или противником

ТАССвчера в 13:15
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 01:57, Ашберн
Политика

Встреча Путина с Зеленским пройдет после «нормандских переговоров»

Отдельные переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского запланированы в Париже 9 декабря по завершении встречи лидеров «нормандской четвёрки».
REGNUM 01:12
Общество

ФОМ сообщил о росте числа желающих поменять Конституцию россиян

Согласно опросу фонда «Общественное мнение» (ФОМ), на который ссылается РБК, 68% россиян считают, что нужно пересмотреть Конституцию и внести в нее поправки.
Коммерсантъ 01:07
Общество

В России могут запретить взыскание долгов с пенсий

Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Коммерсантъ вчера в 21:37
Происшествия

В Волгоградской области ребенок выполз из дома и замерз насмерть

Ребенок, которому было 11 месяцев, насмерть замерз в городе Суровикино Волгоградской области, сообщил в понедельник ТАСС источник в правоохранительных органах региона.
ТАСС 00:33
Спорт

9 декабря исполком WADA определит судьбу российского спорта

9 декабря исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) соберется в Лозанне и определит судьбу российского спорта.
Газета.Ru вчера в 10:38
Хоккей

Голкипер «Рейнджерс» Георгиев признан первой звездой дня в НХЛ

РИА Новости 00:27
Технологии

В WhatsApp появилась функция напоминаний

Функция создана совместно с сервисом напоминаний Any.do и называется WhatsApp Reminders («WhatsApp Напоминания»).
Ведомости 01:44
Происшествия

Число погибших при пожаре в Одесском колледже возросло до 10

ТАСС вчера в 03:27
Общество

Украинскому режиссеру Сенцову не дали слово на «еврооскаре» в Берлине

Украинский режиссер Олег Сенцов, который недавно выступил против возвращения Донбасса Украине, пока у власти в России Путин, раскритиковал Европейский киноприз в Берлине за то, что ему не дали слово во время церемонии награждения.
Газета.Ru вчера в 07:25
Происшествия

Sukhoi Superjet с неисправностью приземлился в Шереметьево

Lenta.ru 00:45
Гаджеты

Флагманский чипсет Intel Z490 может задержаться до апреля

Ресурс HKE PC со ссылкой на собственные источники сообщает, что флагманский набор логики Intel Z490 дебютирует не ранее апреля 2020 года.
3DNews 00:54
Общество

В России появятся электронные договоры купли-продажи авто, пишут СМИ

РИА Новости 00:48
Политика

СМИ раскрыли подробности предстоящей встречи Путина с Зеленским

Саммит пройдет в Париже уже сегодня, 9 декабря. В нем примут участие Путин, Зеленский, а также Макрон и Меркель.
Газета.Ru 01:52
Биатлон

Российские биатлонистки стали пятыми в эстафете на Кубке мира

Российские биатлонистки заняли только пятое место в эстафете на Кубке мира, при этом отставание от лидеров составило больше полутора минут.
Газета.Ru вчера в 15:49
Политика

В Минске протестующие против интеграции пришли к посольству России

Участники несанкционированной акции в Минске, протестующие против углубления интеграции Белоруссии и России, выдвинулись к российскому посольству.
РБК вчера в 07:28
Политика

В МИД России высказались против расширения «нормандского формата»

Ранее заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что в настоящее время ведутся дискуссии о возможном расширении «нормандской четвёрки», куда входят Россия, Украина, Германия и Франция.
News.ru 00:25
Космос

В России возобновят запуск спутников с помощью баллистических ракет

Программу использования конверсионных межконтинентальных баллистических ракет для запуска спутников планируется возобновить в будущем году.
News.ru 06 декабря в 00:28
Фигурное катание

После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
Мойка78 вчера в 17:53
Кино

Мультфильм «Холодное сердце 2» вновь стал лидером проката в России

Мультфильм Frozen II, который в России более известен как "Холодное сердце 2", вновь возглавил российский прокат.
Народные новости вчера в 18:44
Хоккей

Дацюк продает замок в США за 4,5 миллиона евро

Прославленный российский хоккеист Павел Дацюк, ныне выступающий в КХЛ за «Автомобилист», продает в Соединенных штатах недвижимость за 4,5 миллиона евро.
ProstoProSport вчера в 09:09
Общество

«Яндекс» может арендовать офисы в башне «Око» у Capital Group

"Яндекс" может арендовать все свободные офисы в башне "Око" в деловом центре "Москва-сити" у Capital Group, написала газета "Ведомости".
РИА Новости 01:41
Происшествия

Подтверждена гибель вице-губернатора Тамбовской области Чулкова

REGNUM вчера в 02:42
Происшествия

В Удмуртии мальчик с ДЦП умер в квартире после смерти матери

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах смерти мальчика, страдавшего ДЦП, и его матери.
Российская газета вчера в 14:14
Общество

Титул «Мисс Вселенная» получила представительница ЮАР

В конкурсе красоты "Мисс Вселенная" победила представительница ЮАР Зозибини Тунзи, сообщает CNN.
Интерфакс вчера в 23:55
Армия и оружие

Российские и турецкие военные провели инспекцию в Сирии

Российские и турецкие военные проинспектировали трассу между позициями вооруженных сил Турции и Сирии.
Вести.Ru вчера в 00:30
Происшествия

Школы и вузы на Дальнем Востоке эвакуируют из-за угрозы взрыва

Коммерсантъ вчера в 20:28
Общество

Москалькова объяснила причину нарушения прав человека в России

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что правовой нигилизм выступает в роли основной причины ущемления прав людей.
Московский Комсомолец 01:33
Происшествия

В Омской области нашли озеро из крови

В Калачинском районе Омской области местный житель нашел водоем, состоящий из крови животных, сообщает РИА «Новости».
Общественное телевидение России 06 декабря в 09:02
Общество

Пять регионов России сделали 31 декабря выходным днем

31 декабря станет выходным теперь не только в Крыму, Томской и Кировской областях, но и на Ставрополье и в Псковской области.
РЕН ТВ 00:00
Общество

Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат

В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
РБК вчера в 22:01
Как работают Яндекс.Новости?
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