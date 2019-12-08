В НАТО не считают Россию своим врагом, но в то же время не относят к числу друзей. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN.

Политика Встреча Путина с Зеленским пройдет после «нормандских переговоров» Отдельные переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского запланированы в Париже 9 декабря по завершении встречи лидеров «нормандской четвёрки».

Технологии В WhatsApp появилась функция напоминаний Функция создана совместно с сервисом напоминаний Any.do и называется WhatsApp Reminders («WhatsApp Напоминания»).

Общество Украинскому режиссеру Сенцову не дали слово на «еврооскаре» в Берлине Украинский режиссер Олег Сенцов, который недавно выступил против возвращения Донбасса Украине, пока у власти в России Путин, раскритиковал Европейский киноприз в Берлине за то, что ему не дали слово во время церемонии награждения.

Гаджеты Флагманский чипсет Intel Z490 может задержаться до апреля Ресурс HKE PC со ссылкой на собственные источники сообщает, что флагманский набор логики Intel Z490 дебютирует не ранее апреля 2020 года.

Биатлон Российские биатлонистки стали пятыми в эстафете на Кубке мира Российские биатлонистки заняли только пятое место в эстафете на Кубке мира, при этом отставание от лидеров составило больше полутора минут.

Политика В МИД России высказались против расширения «нормандского формата» Ранее заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что в настоящее время ведутся дискуссии о возможном расширении «нормандской четвёрки», куда входят Россия, Украина, Германия и Франция.

Общество Москалькова объяснила причину нарушения прав человека в России Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что правовой нигилизм выступает в роли основной причины ущемления прав людей.