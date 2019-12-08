Политика
ИзвестияСтолтенберг отказался называть Россию врагом НАТО
В НАТО не считают Россию своим врагом, но в то же время не относят к числу друзей. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN.
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Политика
Встреча Путина с Зеленским пройдет после «нормандских переговоров»
Отдельные переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского запланированы в Париже 9 декабря по завершении встречи лидеров «нормандской четвёрки».
Общество
ФОМ сообщил о росте числа желающих поменять Конституцию россиян
Согласно опросу фонда «Общественное мнение» (ФОМ), на который ссылается РБК, 68% россиян считают, что нужно пересмотреть Конституцию и внести в нее поправки.
Общество
В России могут запретить взыскание долгов с пенсий
Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Происшествия
В Волгоградской области ребенок выполз из дома и замерз насмерть
Ребенок, которому было 11 месяцев, насмерть замерз в городе Суровикино Волгоградской области, сообщил в понедельник ТАСС источник в правоохранительных органах региона.
Спорт
9 декабря исполком WADA определит судьбу российского спорта
9 декабря исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) соберется в Лозанне и определит судьбу российского спорта.
Хоккей
Голкипер «Рейнджерс» Георгиев признан первой звездой дня в НХЛ
Технологии
В WhatsApp появилась функция напоминаний
Функция создана совместно с сервисом напоминаний Any.do и называется WhatsApp Reminders («WhatsApp Напоминания»).
Происшествия
Число погибших при пожаре в Одесском колледже возросло до 10
Общество
Украинскому режиссеру Сенцову не дали слово на «еврооскаре» в Берлине
Украинский режиссер Олег Сенцов, который недавно выступил против возвращения Донбасса Украине, пока у власти в России Путин, раскритиковал Европейский киноприз в Берлине за то, что ему не дали слово во время церемонии награждения.
Гаджеты
Флагманский чипсет Intel Z490 может задержаться до апреля
Ресурс HKE PC со ссылкой на собственные источники сообщает, что флагманский набор логики Intel Z490 дебютирует не ранее апреля 2020 года.
Политика
СМИ раскрыли подробности предстоящей встречи Путина с Зеленским
Саммит пройдет в Париже уже сегодня, 9 декабря. В нем примут участие Путин, Зеленский, а также Макрон и Меркель.
Биатлон
Российские биатлонистки стали пятыми в эстафете на Кубке мира
Российские биатлонистки заняли только пятое место в эстафете на Кубке мира, при этом отставание от лидеров составило больше полутора минут.
Политика
В Минске протестующие против интеграции пришли к посольству России
Участники несанкционированной акции в Минске, протестующие против углубления интеграции Белоруссии и России, выдвинулись к российскому посольству.
Политика
В МИД России высказались против расширения «нормандского формата»
Ранее заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что в настоящее время ведутся дискуссии о возможном расширении «нормандской четвёрки», куда входят Россия, Украина, Германия и Франция.
Космос
В России возобновят запуск спутников с помощью баллистических ракет
Программу использования конверсионных межконтинентальных баллистических ракет для запуска спутников планируется возобновить в будущем году.
Фигурное катание
После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой
Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
Кино
Мультфильм «Холодное сердце 2» вновь стал лидером проката в России
Мультфильм Frozen II, который в России более известен как "Холодное сердце 2", вновь возглавил российский прокат.
Хоккей
Дацюк продает замок в США за 4,5 миллиона евро
Прославленный российский хоккеист Павел Дацюк, ныне выступающий в КХЛ за «Автомобилист», продает в Соединенных штатах недвижимость за 4,5 миллиона евро.
Общество
«Яндекс» может арендовать офисы в башне «Око» у Capital Group
"Яндекс" может арендовать все свободные офисы в башне "Око" в деловом центре "Москва-сити" у Capital Group, написала газета "Ведомости".
Происшествия
Подтверждена гибель вице-губернатора Тамбовской области Чулкова
Происшествия
В Удмуртии мальчик с ДЦП умер в квартире после смерти матери
Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах смерти мальчика, страдавшего ДЦП, и его матери.
Общество
Титул «Мисс Вселенная» получила представительница ЮАР
В конкурсе красоты "Мисс Вселенная" победила представительница ЮАР Зозибини Тунзи, сообщает CNN.
Армия и оружие
Российские и турецкие военные провели инспекцию в Сирии
Российские и турецкие военные проинспектировали трассу между позициями вооруженных сил Турции и Сирии.
Происшествия
Школы и вузы на Дальнем Востоке эвакуируют из-за угрозы взрыва
Общество
Москалькова объяснила причину нарушения прав человека в России
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что правовой нигилизм выступает в роли основной причины ущемления прав людей.
Происшествия
В Омской области нашли озеро из крови
В Калачинском районе Омской области местный житель нашел водоем, состоящий из крови животных, сообщает РИА «Новости».
Общество
Пять регионов России сделали 31 декабря выходным днем
31 декабря станет выходным теперь не только в Крыму, Томской и Кировской областях, но и на Ставрополье и в Псковской области.
Общество
Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат
В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».