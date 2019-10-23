Политика

Российская газетаРоссийская газетаСтолтенберг отреагировал на слова Макрона о неэффективности НАТО

По словам генсека НАТО, реализовано самое крупное со времен "холодной войны" усиление коллективной обороны, европейские союзники больше инвестируют в оборону, а США увеличивают присутствие в Европе, пишет РИА Новости.
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Столтенберг ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

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Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
РИА Новости 16:32
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Новый штамм ВИЧ обнаружен впервые за почти 20 лет

Группа учёных обнаружила новый штамм ВИЧ впервые почти за 20 лет, сообщает The Wall Street Journal.
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Происшествия

В Оренбуржье арестован первый замглавы Новотроицка

В Новотроицке Оренбургской области суд избрал меру пресечения для первого заместителя главы города Артёма Липатова.
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Стивен Кинг поделился впечатлениями о фильме «Доктор Сон»

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Свидетель по делу крушения малазийского Boeing MH17 Владимир Цемах согласился дать следователям из Нидерландов показания по делу о крушении Boeing MH17.
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Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести

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Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур

Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
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Утверждается, что в четверг противник 15 раз нарушил перемирие, из-за чего погиб военнослужащий ВСУ и еще четверо пострадали.
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Поколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть

Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.
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Из Дина Винчестера в Джона Уика: как Дженсен Эклс режиссировал эпизод «Сверхъестественного»

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Три человека погибли в Иране в результате землетрясения

Не менее трёх человек погибли, двадцать получили различные травмы в результате землетрясения, произошедшего утром 8 ноября на северо-западе Ирана, сообщает иранский телеканал Press TV.
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Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Флориду» в матче НХЛ

В гостях команда «Вашингтон Кэпиталз» обыграла «Флориду Пантерз» со счетом 5:4. Капитан столичного клуба Александр Овечкин стал автором дубля и голевой передачи.
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Макрон назвал сценарии развития России

У России есть три сценария развития, такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью для журнала The Economist.
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Бундестаг не смог принять поправки к газовой директиве Евросоюза

Парламент Германии не смог принять закон, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза.
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В России создадут квантовый компьютер за 24 млрд рублей

Госкорпорация «Росатом» начала работать над созданием отечественного квантового компьютера.
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Армия и оружие

В США заявили, что Россия готовит к развёртыванию «подлодки судного дня»

Аналитический ресурс The National Interest опубликовал материал, в котором сообщает о скором и массовом развёртывании российских глубоководных аппаратов "Посейдон".
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Фотография батареи показывает ее номинальную емкость в 14,36 Втч. Аккумулятор работает от 3,85 В и его фактическая емкость равна 3730 мАч.
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Макрон: НАТО сегодня переживает «смерть мозга»

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в настоящий момент НАТО переживает «смерть мозга».
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Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг хочет баллотироваться в президенты США

Экс-мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг может поучаствовать в президентских выборах в США, которые пройдут в 2020 году.
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В России можно взять iPhone в аренду

Сообщается, что сервис предлагает пять моделей смартфонов: iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Max, iPhone XS и iPhone XS Max.
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Вышел трейлер «НЕидеального мужчины» с Егором Кридом

В сети появился трейлер романтической комедии «НЕидеальный мужчина» с рэпером Егором Кридом (Булаткиным) и Юлией Александровой в главных ролях.
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Португалия сохранила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

Разница в 0,966 балла в рейтинге УЕФА между Россией и Португалией по итогам двух матчей «Зенита» с «Лейпцигом» и «Лиона» с «Бенфикой» не изменилась.
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В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем

В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
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В Китае заявили о начале разработки сети 6G

В самой Huawei категорически отвергают все обвинения в свой адрес. Китай стал не первой страной, которая начала разработки сетей 6G.
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Появилось видео с Асмус и Янковским на Мальдивах Скандал вокруг жены Харламова никак не утихает.
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