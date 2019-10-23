Ранее, отмечает „РИА Новости“, французский лидер Эммануэль Макрон в интервью корреспонденту журнала „The Economist“ заявил, что НАТО полностью утратил организацию внутри альянса, а это можно охарактеризовать как „смерть мозга“.

Столтенберг отреагировал на выражение Макрона о «смерти мозга НАТО»

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