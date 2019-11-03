На невозможность исключить из членства НАТО Турцию указал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По мнению эксперта, поступающие предложения убрать представителей Анкары из Североатлантического альянса вызваны недовольством США действиями турецких властей.

с чего всё началось

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал звучащие в последнее время все чаще призывы исключить Турцию из НАТО.

Столтенберг ответил на призывы исключить Турцию из НАТО

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