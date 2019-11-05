Политика

ФАНФАНСтолтенберг пообещал Украине вступление в НАТО

Генеральный секретарь НАТО пообещал, что организация поможет Украине модернизировать общество и усилить реформы, чтобы Киев мог ступить в альянс. Журналист поинтересовался, не оставит ли организация Украину "серой зоной" между Европой и Россией.
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Украине снова посулили вступление в НАТО

Lenta.ru01:19

Столтенберг посулил Украине членство в НАТО

News.ruвчера в 18:13

Столтенберг пообещал Украине членство в НАТО

Российская газетавчера в 20:34

Столтенберг пообещал Украине вступление в НАТО

Известиявчера в 20:10

Столтенберг пообещал Украине членство в НАТО

РБКвчера в 18:44

Столтенберг пообещал Украине членство в НАТО

Взгляд.ру00:15

Столтенберг пообещал, что Украина вступит в НАТО

РИА Новостивчера в 16:44
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Космос

«Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства

Lenta.ru 04:22
Политика

Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России

Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
РИА Новости вчера в 16:58
Политика

Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru вчера в 06:55
Происшествия

СК опубликовал видео нападения на детсад в Нарьян-Маре

Следователи предъявили 36-летнему Денису Поздееву обвинение в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара.
Газета.Ru 03:51
Футбол

ЦСКА может приобрести лучшего бомбардира «Уфы»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил, что руководство ЦСКА рассматривает возможность приобретения полузащитника «Уфы» Даниила Фомина.
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Авто

АвтоВАЗ объяснил причину хлипкого кузова своих автомобилей

Эксперт АвтоВАЗ объяснил хлипкость кузова современных автомобилей.
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Происшествия

Ехавшая в Китай россиянка приклеила к ступням 2 кг золота

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Энергетика

На Сахалине подорожали бензин и дизтопливо

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Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в ЕАО

В результате аварии погибли четыре человека, включая двух детей, количество пострадавших уточняется, передает РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД России по региону.
Москва 24 02:35
Армия и оружие

Anadolu: США строят две новые базы в нефтеносном районе Сирии

RT на русском 02:27
Армия и оружие

Минобороны собирается вернуть понятие военной тайны

"Военная тайна" как понятие может вернуться в российское законодательство, сообщили СМИ источники в Минобороны.
Газета.Ru 02:36
Общество

Неплатежи компаний за вывоз мусора в России выросли до 70%

Уровень неплатежей за вывоз мусора юридическими лицами в России составляет от 65 до 70%, заявил гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.
RT на русском 03:36
Спорт

WADA отправило 47 допинговых дел спортсменов из России на рассмотрение

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отослало 47 допинговых дел российских спортсменов в международные спортивные федерации.
Газета.Ru 02:49
Шоу-бизнес

Театр Вахтангова прервал спектакль из-за болезни Ланового

Спектакль с участием Василия Ланового "Последние луны" был прерван из-за плохого самочувствия артиста, передает "Рен ТВ" со ссылкой на сообщения зрителей спектакля.
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Шоу-бизнес

Константин Богомолов нежно поздравил Ксению Собчак с днем рождения

5 ноября свой день рождения отмечает журналист и телеведущая Ксения Собчак. Одним из первых любимую жену поздравил Константин Богомолов.
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Политика

В МИД РФ назвали недружественным отказ Эстонии в пролете и заходе российских судов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва в недоумении от отказа Таллина в заходе в территориальные воды Эстонии российского судна "Академик Примаков" и считает его недружественным.
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Хоккей

Молодежная сборная России победила в первом матче Суперсерии в Канаде

Discover24 01:30
Спорт

Олимпийский чемпион Василенко умер в возрасте 43 лет

Известия вчера в 14:29
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В Адыгее задержали подозреваемого в убийстве 16-летней школьницы

Задержан подозреваемый в убийстве 16-летней школьницы, которая пропала в конце мая в Майкопе, сообщает СУСК РФ по республике Адыгея.
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Автоспорт

«Торо Россо»: у Квята были ограниченные возможности совершить обгон

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Происшествия

По делу об убийстве экс-мэра Киселевска задержаны двое подозреваемых

В деле об убийстве экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева появились двое подозреваемых, рапортует Следственный комитет РФ.
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На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»

Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
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Королева сцены: Киркоров встретил Лару Фабиан на ковровой дорожке

Не смог пропустить столь громкое событие Филипп Киркоров. На ковровой дорожке он встретил легендарную певицу из Канады — Лару Фабиан.
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Общество

В Москве проходит репетиция марша в честь годовщины Парада 1941 года

На Красной площади проходит репетиция марша в честь 78-й годовщины Парада, прошедшего в Москве 7 ноября 1941 года.
Российская газета 02:35
Шоу-бизнес

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Уже за несколько часов до начала её шоу-программы огромная очередь из донских поклонников певицы выстроилась перед входом в ночной клуб, который расположен на Театральном проспекте.
Ugpressa.ru вчера в 02:56
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США проигрывают России на поле радиоэлектронной борьбы

Имеющиеся у России и Китая средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) способны нанести значительный ущерб вооруженным силам США в случае развития военного конфликта, сообщает издание Breaking Defence.
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Авто

Hyundai отзовет более 116 тысяч автомобилей из-за подушек безопасности

В компании указали, что под отзыв попадают модели i30, Palisade и Sonata Hybrid, имеющие серьезные неисправности в работе подушек безопасности.
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Политика

США выходят из Парижского соглашения по климату

Госсекретарь США уведомил, что Вашингтон начал процедуру выхода из Парижского соглашения ООН об изменении климата.
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Шоу-бизнес

Названы гонорары российских звезд за корпоративы

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Суд в ЕС подтвердил нарушение Польшей норм в ходе судебной реформы

Европейский суд юстиции подтвердил нарушение Польшей норм европейского права в рамках реформы судебной системы.
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