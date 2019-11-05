Политика

ИзвестияИзвестияСтолтенберг пообещал Украине вступление в НАТО

В альянсе пообещали оказывать Киеву поддержку. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что в вопросе вступления Украины в альянс Россия «не имеет права голоса». В 2014 году Верховная рада Украины внесла изменения в законодательство и отказалась от внеблокового статуса.
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Йенс Столтенберг
Северная Македония станет членом НАТО через несколько месяцев, и мы видели это раньше — после падения Берлинской стены.
— Йенс Столтенберг, норвежский политикREGNUM вчера в 20:42

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Украине снова посулили вступление в НАТО

Lenta.ru01:19

Столтенберг пообещал Украине членство в НАТО

РБКвчера в 18:44

Столтенберг пообещал Украине членство в НАТО

Российская газетавчера в 20:34

Столтенберг пообещал Украине вступление в НАТО

Известиявчера в 20:10

Столтенберг пообещал Украине членство в НАТО

Взгляд.ру00:15

Столтенберг посулил Украине членство в НАТО

News.ruвчера в 18:13

Столтенберг пообещал, что Украина вступит в НАТО

РИА Новостивчера в 16:44
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Происшествия

В Сети появилось видео с места убийства главы центра «Э» по Ингушетии

Красная весна 03 ноября в 01:53
Энергетика

«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»

Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж.
РИА Новости вчера в 15:20
Политика

О попытках свергнуть Зеленского заявили на Украине

Бывший министр юстиции страны Елена Лукаш заявила о том, что на Украине сейчас некие политические силы пытаются свергнуть действующего президента.
Южный Федеральный вчера в 00:31
Общество

На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»

Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 05:48
Происшествия

Таможенники обнаружили у российской туристки золотые «стельки»

Известия 01:15
Политика

Песков назвал показанный Путиным кулак «чудесной рекомендацией»

RT на русском 03 ноября в 13:05
Спорт

Встреча экспертов России и WADA пройдет в середине ноября

Российские эксперты и представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) проведут совместную встречу в середине ноября, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 12:45
Экономика

Yadro толкают к импортозамещению

Сделка позволит создавать и выводить на рынок «инновационные отечественные продукты как для традиционных сегментов экономики, так и для новых индустрий 5G, интернета вещей и искусственного интеллекта», заявил управляющий директор Yadro Алексей Шелобков.
Коммерсантъ вчера в 17:29
Шоу-бизнес

Поведение певицы МакSим на концерте в Казани назвали неадекватным

Поведение певицы МакSим на концерте в Казани показалось поклонникам исполнительницы неадекватным.
Слово и Дело вчера в 10:14
Общество

В Госдуме планируют ввести налоговый вычет на фитнес-услуги

Летом 2020 года у россиян может появиться возможность оформить налоговый вычет на фитнес-услуги.
РИА Новости вчера в 19:01
Общество

Диетолог назвала самые вредные сладости

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" не рекомендовала есть сладости, в которых сочетаются сахар и трансжиры.
РИА Новости 01:00
Происшествия

Экс-глава Арбитражного суда Иркутской области скончался от ранения

Экс-глава Арбитражного суда Иркутской области Виктор Юдин скончался 4 ноября в больнице от огнестрельного ранения, информирует пресс-служба суда.
Московский Комсомолец 00:44
Космос

«Вояджер-2» спустя более чем 40 лет вышел в межзвездное пространство

РИА Новости вчера в 18:04
Кино

«Джокер» собрал более $900 млн к прошедшим выходным

Фильм "Джокер" к воскресенью, 3 ноября, собрал $900 млн в мировом прокате.
Газета.Ru 03 ноября в 20:18
Общество

Опрос ВЦИОМ выявил самых популярных разведчиков у россиян

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 31 октября 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет.
РИА Новости вчера в 19:04
Происшествия

Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска

В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке.
Известия 00:32
Армия и оружие

Клинцевич отреагировал на слова экспертов США о российской угрозе

Сенатор Франц Клинцевич заявил, что американские военные эксперты сознательно подменяют понятия, когда называют Россию «самой реальной военной угрозой» для США.
Аргументы и Факты 03 ноября в 07:15
Армия и оружие

США удалось заглушить радары российских С-400

США удалось заглушить радары российских С-400.
Avia.pro 02 ноября в 19:07
Политика

В Совфеде ответили на призыв Украины вернуть задержанные корабли

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал в беседе с «Российской газетой» направленную Москве ноту украинского МИД с требованием указать «координаты и время» для того, чтобы забрать задержанные в Керченском проливе корабли.
RT на русском вчера в 16:25
Общество

Врачи рассказали, как можно компенсировать недостаток солнечного света

В свою очередь, врач терапевт Елена Тихомирова рассказала, что недостаток солнечного света может вызывать у человека дефицит витамина D и замедление метаболической активности.
РИА Новости вчера в 19:16
Экономика

МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики

По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
РБК вчера в 13:34
Происшествия

Женщина и двое детей погибли при пожаре в Башкирии

Пожар произошел в жилом доме в селе Верхние Татышлы Татышлинского района республики После ликвидации возгорания были найдены тела 29-летней женщины, а также детей двух и восьми лет.
Известия вчера в 22:49
Политика

Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД

Президент России Владимир Путин освободил от должности нескольких сотрудников МВД, МЧС и Следственного комитета.
РИА Новости вчера в 12:40
Шоу-бизнес

Ева Польна прокомментировала состояние дочери

Эвелин, дочь солистки «Гостей из будущего» Евы Польны и певца Дениса Клявера, попала в реанимацию в бессознательном состоянии.
Wday.ru 00:55
Кино

Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года

Фильм «Капкан» рассказывает о девушке по имени Хейли, которая во время урагана во Флориде ищет отца. Она находит его тяжело раненным.
Говорит Москва 03 ноября в 03:53
Шоу-бизнес

Киану Ривз представил всем свою новую девушку

На днях 55-летний Киану Ривз оказался в центре внимания гостей, пришедших в Музей Искусств на благотворительное художественно-кинематографическое мероприятие.
7Дней.ру вчера в 12:00
Хоккей

Молодежная сборная России победила в первом матче Суперсерии в Канаде

Discover24 01:30
Армия и оружие

В Турции задержана сестра аль-Багдади

Вместе с сестрой были задержаны ее муж и невестка. Аль-Багдади, как утверждают власти США, был ликвидирован в результате спецоперации.
Свободная Пресса вчера в 21:23
Шоу-бизнес

Рустам Солнцев: Ольга Бузова стремительно лысеет

Актуальные Новости 03 ноября в 07:17
Общество

Неплатежи компаний за вывоз мусора в России достигли 70%

Для решения проблемы глава «Российского экологического оператора» предлагает ужесточить ответственность компаний и найти «иные формы работы с юридическими лицами в плане заключения договоров», потому что «бизнес не испытывает стойкого желания заключать договоры на вывоз мусора с региональными операторами».
РБК 00:00
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