Политика
РИА НовостиСтолтенберг пообещал, что Украина вступит в НАТО
Украина вступит в НАТО, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу "1+1".
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Происшествия
В Забайкалье трех подростков обвинили в убийстве и изнасиловании
Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области в суд направлено уголовное дело в отношении подростка, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 17-летней девушки.
REGNUM 02 ноября в 11:30
Политика
Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД
Президент России Владимир Путин освободил от должности нескольких сотрудников МВД, МЧС и Следственного комитета.
РИА Новости вчера в 12:40
Политика
Украинский военнослужащий раскритиковал качество питания в ВСУ
Украинский военный Александр Гром раскритиковал качество питания в частях Вооруженных сил Украины.
Народные новости 03 ноября в 23:06
Авто
Озвучили дату продаж кроссовера Kia KX3
Как сообщает ToDay News Ufa, в Китае, на международном автосалоне в Гуанчжоу, 22 ноября пройдет презентации новой модели кроссовера KIA KX3 и в тот же день начнут принимать заказы на эту новинку.
ToDay News Ufa вчера в 10:16
Экономика
МВФ назвал страну с самым быстрым ростом экономики
Международный валютный фонд назвал страну, экономика которой, как ожидается, станет самой быстрорастущей, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 21:42
Фигурное катание
Бывшая ученица Тутберидзе рассказала о проблеме Загитовой
Чемпионат вчера в 03:38
Армия и оружие
Минобороны планирует вернуть понятие «военная тайна»
Минобороны намерено вернуть в российское законодательство понятие военной тайны, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:57
Общество
Сияющие Наоми Кэмпбелл и Сальма Хайек, воздушная Бри Ларсон и другие звезды на LACMA Art+Film Gala 2019
30-летняя актриса Бри Ларсон выбрала платье с черным лифом и воздушной белой юбкой. Яркий акцент создали блестящее сердце и розовый бант.
Passion.ru 03 ноября в 06:08
Энергетика
«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»
Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж.
РИА Новости вчера в 15:20
Происшествия
В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли
В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.
Газета.Ru вчера в 06:14
Единоборства
Стал известен гонорар Поветкина за поединок с Хантером
РИА Новости вчера в 06:36
Футбол
Морьентес заявил, что Головин может перейти в «Реал» или «Баварию»
Испанский футболист и футбольный тренер, который являлся игроком мадридского «Реала» и «Монако», Фернандо Морьентес оценил перспективы российского полузащитника Александра Головина, пишет газета Известия.
Аргументы и Факты вчера в 21:20
Политика
На Украине заявили о попытке свержения Зеленского
На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия 03 ноября в 23:20
Финансы
Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС
Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина.
Газета.Ru 00:01
Происшествия
Уборщица в миасской больнице помыла пациентку грязной половой тряпкой
УралПолит.Ru вчера в 23:31
Общество
Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе
Четыре рабочих дня вместо пяти ожидает россиян на этой неделе из-за длинных выходных, связанных с празднованием Дня народного единства.
ТАСС вчера в 16:06
Экономика
Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.
Известия вчера в 18:23
Музыка
Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей
Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru вчера в 13:22
Игры
Стало известно время выхода Red Dead Redemption 2 в ПК-версии
Версия Red Dead Redemption 2 для консолей PlayStation 4 и Xbox One появилась в прошлом году.
Sputnik Литва вчера в 22:40
Шоу-бизнес
Пугачеву отказались допрашивать по делу о покушении на Киркорова
Дело о подготовке теракта на концерте Киркорова в июле 2017 года повторно направили в суд Махачкалы.
Известия вчера в 23:52
Космос
Французы изучат влияние космоса на вина
News.ru 03 ноября в 03:25
Политика
Пушков высмеял призыв Украины к Эстонии о совместной борьбе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высмеял призыв украинских властей к Эстонии совместно бороться с газопроводом «Северный поток - 2». Ранее Киев обратился к Таллину с просьбой помочь остановить строительство газопровода, по которому российский газ пойдет в Европу в обход Украины.
Свободная Пресса вчера в 20:38
Общество
МВД проработает вопрос о штрафах за небольшое превышение скорости
"МВД России с участием заинтересованных органов государственной власти и организаций поручено дополнительно проработать вопрос о целесообразности применения мер административной ответственности за превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину не менее 10 км/ч, но не более 20 км/ч", – сообщили в министерстве.
DP.RU вчера в 02:52
Политика
В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли
4 ноября МИД Украины направил России ноту, в которой потребовал вернуть задержанные в Керченском проливе украинские корабли.
Известия вчера в 18:09
Шоу-бизнес
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ 03 ноября в 15:41
Космос
Новую экскурсию «Спутники: Земля из космоса» станут проводить на ВДНХ с воскресенья
РИАМО 02 ноября в 22:00
Армия и оружие
В Средиземном море прошли совместные военные учения ВМФ и ВКС России
Военно-морской флот и Воздушно-космические силы России провели совместные учения в акватории Средиземного моря.
Комсомольская правда 03 ноября в 23:35
Кино
Фильм «Джокер» номинировали на 16 «Оскаров»
Выдвинула фильм Тодда Филлипса "Джокер" на 16 премий Американской киноакадемии. Об этом сообщается на сайте компании.
DP.RU вчера в 10:08
Авто
Сильные аргументы Land Rover Defender V8 2019
Автосалон во Франкфурте в 2019 году представил Land Rover Defender в новом виде.
Car.ru 02 ноября в 01:11
Наука
Лучшее за день. 4 ноября
Нейросети добрались и до сельского хозяйства: они предсказывают динамику роста растений.
Индикатор вчера в 16:14