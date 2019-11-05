Политика

РИА НовостиРИА НовостиСтолтенберг пообещал, что Украина вступит в НАТО

Украина вступит в НАТО, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу "1+1".
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Столтенберг пообещал Украине членство в НАТО

Российская газетавчера в 20:34

Столтенберг пообещал Украине вступление в НАТО

Известиявчера в 20:10

Генсек НАТО: Все члены альянса согласны принять Украину

REGNUMвчера в 20:42

Столтенберг пообещал Украине членство в НАТО

РБКвчера в 18:44

Столтенберг посулил Украине членство в НАТО

News.ruвчера в 18:13

Столтенберг пообещал, что Украина вступит в НАТО

РИА Новостивчера в 16:44

Киевским властям мягко отказали в заявке на ПДЧ

Новостной фронт01 ноября в 17:23
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Происшествия

В Забайкалье трех подростков обвинили в убийстве и изнасиловании

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области в суд направлено уголовное дело в отношении подростка, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 17-летней девушки.
REGNUM 02 ноября в 11:30
Политика

Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД

Президент России Владимир Путин освободил от должности нескольких сотрудников МВД, МЧС и Следственного комитета.
РИА Новости вчера в 12:40
Политика

Украинский военнослужащий раскритиковал качество питания в ВСУ

Украинский военный Александр Гром раскритиковал качество питания в частях Вооруженных сил Украины.
Народные новости 03 ноября в 23:06
Авто

Озвучили дату продаж кроссовера Kia KX3

Как сообщает ToDay News Ufa, в Китае, на международном автосалоне в Гуанчжоу, 22 ноября пройдет презентации новой модели кроссовера KIA KX3 и в тот же день начнут принимать заказы на эту новинку.
ToDay News Ufa вчера в 10:16
Экономика

МВФ назвал страну с самым быстрым ростом экономики

Международный валютный фонд назвал страну, экономика которой, как ожидается, станет самой быстрорастущей, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 21:42
Фигурное катание

Бывшая ученица Тутберидзе рассказала о проблеме Загитовой

Чемпионат вчера в 03:38
Армия и оружие

Минобороны планирует вернуть понятие «военная тайна»

Минобороны намерено вернуть в российское законодательство понятие военной тайны, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:57
Общество

Сияющие Наоми Кэмпбелл и Сальма Хайек, воздушная Бри Ларсон и другие звезды на LACMA Art+Film Gala 2019

30-летняя актриса Бри Ларсон выбрала платье с черным лифом и воздушной белой юбкой. Яркий акцент создали блестящее сердце и розовый бант.
Passion.ru 03 ноября в 06:08
Энергетика

«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»

Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж.
РИА Новости вчера в 15:20
Происшествия

В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли

В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.
Газета.Ru вчера в 06:14
Единоборства

Стал известен гонорар Поветкина за поединок с Хантером

РИА Новости вчера в 06:36
Футбол

Морьентес заявил, что Головин может перейти в «Реал» или «Баварию»

Испанский футболист и футбольный тренер, который являлся игроком мадридского «Реала» и «Монако», Фернандо Морьентес оценил перспективы российского полузащитника Александра Головина, пишет газета Известия.
Аргументы и Факты вчера в 21:20
Политика

На Украине заявили о попытке свержения Зеленского

На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия 03 ноября в 23:20
Финансы

Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС

Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина.
Газета.Ru 00:01
Происшествия

Уборщица в миасской больнице помыла пациентку грязной половой тряпкой

УралПолит.Ru вчера в 23:31
Общество

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Четыре рабочих дня вместо пяти ожидает россиян на этой неделе из-за длинных выходных, связанных с празднованием Дня народного единства.
ТАСС вчера в 16:06
Экономика

Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке

Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.
Известия вчера в 18:23
Музыка

Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей

Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru вчера в 13:22
Игры

Стало известно время выхода Red Dead Redemption 2 в ПК-версии

Версия Red Dead Redemption 2 для консолей PlayStation 4 и Xbox One появилась в прошлом году.
Sputnik Литва вчера в 22:40
Шоу-бизнес

Пугачеву отказались допрашивать по делу о покушении на Киркорова

Дело о подготовке теракта на концерте Киркорова в июле 2017 года повторно направили в суд Махачкалы.
Известия вчера в 23:52
Космос

Французы изучат влияние космоса на вина

News.ru 03 ноября в 03:25
Политика

Пушков высмеял призыв Украины к Эстонии о совместной борьбе

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высмеял призыв украинских властей к Эстонии совместно бороться с газопроводом «Северный поток - 2». Ранее Киев обратился к Таллину с просьбой помочь остановить строительство газопровода, по которому российский газ пойдет в Европу в обход Украины.
Свободная Пресса вчера в 20:38
Общество

МВД проработает вопрос о штрафах за небольшое превышение скорости

"МВД России с участием заинтересованных органов государственной власти и организаций поручено дополнительно проработать вопрос о целесообразности применения мер административной ответственности за превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину не менее 10 км/ч, но не более 20 км/ч", – сообщили в министерстве.
DP.RU вчера в 02:52
Политика

В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли

4 ноября МИД Украины направил России ноту, в которой потребовал вернуть задержанные в Керченском проливе украинские корабли.
Известия вчера в 18:09
Шоу-бизнес

Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия

Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ 03 ноября в 15:41
Космос

Новую экскурсию «Спутники: Земля из космоса» станут проводить на ВДНХ с воскресенья

РИАМО 02 ноября в 22:00
Армия и оружие

В Средиземном море прошли совместные военные учения ВМФ и ВКС России

Военно-морской флот и Воздушно-космические силы России провели совместные учения в акватории Средиземного моря.
Комсомольская правда 03 ноября в 23:35
Кино

Фильм «Джокер» номинировали на 16 «Оскаров»

Выдвинула фильм Тодда Филлипса "Джокер" на 16 премий Американской киноакадемии. Об этом сообщается на сайте компании.
DP.RU вчера в 10:08
Авто

Сильные аргументы Land Rover Defender V8 2019

Автосалон во Франкфурте в 2019 году представил Land Rover Defender в новом виде.
Car.ru 02 ноября в 01:11
Наука

Лучшее за день. 4 ноября

Нейросети добрались и до сельского хозяйства: они предсказывают динамику роста растений.
Индикатор вчера в 16:14
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