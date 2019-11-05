Украина вступит в НАТО, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу "1+1".

Столтенберг пообещал, что Украина вступит в НАТО

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