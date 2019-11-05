Политика
ИзвестияСтолтенберг пообещал Украине вступление в НАТО
В альянсе пообещали оказывать Киеву поддержку. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что в вопросе вступления Украины в альянс Россия «не имеет права голоса». В 2014 году Верховная рада Украины внесла изменения в законодательство и отказалась от внеблокового статуса.
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Происшествия
Глава томской организации Свидетелей Иеговы получил 6 лет колонии
Октябрьский районный суд признал члена томской ячейки Свидетелей Иеговы Сергея Климова виновным в организации религиозного объединения, признанного экстремистским, и назначил ему наказание в виде 6 лет колонии общего режима, сообщает корреспондент из зала суда.
Финансы
Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета после повышения НДС
Министерство финансов России зафиксировало рекордный рост поступлений по НДС после повышения ставки.
Происшествия
Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска
В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке.
Общество
У Альфа-банка произошла утечка данных клиентов
В интернете оказались выставлены на продажу данные тысяч держателей кредитных карт Альфа-банка и клиентов «АльфаСтрахование».
Футбол
Игрок «Тоттенхэма» нанёс серьёзную травму футболисту «Эвертона»
Форвард лондонского клуба «Тоттенхэм» Сон Хын Мин в матче 11-го тура английской Премьер-лиги нанес серьезную травму полузащитнику «Эвертона» Андре Гомешу.
Политика
NI: США продолжают зависеть от российских ракетных двигателей
Политика
В Киеве заявили о готовности к прекращению транзита газа
Киев готов к ситуации, если транзит российского газа через Украину будет прекращен.
Гаджеты
Презентован самый тонкий неубиваемый бюджетный смартфон Oukitel Y1000
Авто
Названы регионы России, где чаще всего покупают новые автомобили
Происшествия
В Петербурге массово отравились сотрудники офиса «Ленты»
Сотрудники центрального офиса «Ленты» на улице Савушкина массово слегли с отравлением.
Происшествия
СК предъявил обвинение предполагаемому убийце ребенка в Нарьян-Маре
Предполагаемому убийце ребенка в детском саду Нарьян-Мара предъявлено обвинение, говорится в сообщении Следственного комитета.
Шоу-бизнес
Повзрослевшей дочерью Евой похвасталась Лолита Милявская
Артистка редко выкладывает в сеть снимки с дочерью, каждый раз это становится сенсацией. Ева родилась в 1998 году, ее отец Александр Цекало.
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
Экономика
Stellar уничтожил токены XLM на $4 млрд. Цена альткоина выросла на 16%
Некоммерческая организация Stellar Development Foundation (SDF) уничтожила 55 млрд токенов XLM.
Здоровье
Новости недели: от анекдота Путина про бабушку стало не до смеха
Цена на квартиры вдвое разнится.
Музыка
Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей
Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Политика
В Совфеде ответили на призыв Украины вернуть задержанные корабли
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал в беседе с «Российской газетой» направленную Москве ноту украинского МИД с требованием указать «координаты и время» для того, чтобы забрать задержанные в Керченском проливе корабли.
Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
Как и ожидали аналитики, лидером прошедших выходных стала новая часть франшизы Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы", однако показанные фильмом цифры совершенно точно разочаруют студию.
Общество
В Минздраве рассказали о влиянии курения на зрение детей
Эксперты обследовали 1,4 тыс. детей в возрасте шести-восьми лет и выяснили, что из-за табачного дыма при пассивном курении сосудистые оболочки глаза становятся тоньше.
Шоу-бизнес
Ольге Бузовой дали леща после концерта в Ростове
Уже за несколько часов до начала её шоу-программы огромная очередь из донских поклонников певицы выстроилась перед входом в ночной клуб, который расположен на Театральном проспекте.
Футбол
Караваев рассказал о самом тяжелом матче в «Зените»
Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» рассказал о самом тяжелом матче в составе питерского клуба.
Шоу-бизнес
Муж Лолиты назвал причину расставания с ней
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
Общество
В России введут налоговый вычет на фитнес
Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва.
Шоу-бизнес
Киану Ривз представил всем свою новую девушку
На днях 55-летний Киану Ривз оказался в центре внимания гостей, пришедших в Музей Искусств на благотворительное художественно-кинематографическое мероприятие.