Политика

ИзвестияИзвестияСтолтенберг пообещал Украине вступление в НАТО

В альянсе пообещали оказывать Киеву поддержку. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что в вопросе вступления Украины в альянс Россия «не имеет права голоса». В 2014 году Верховная рада Украины внесла изменения в законодательство и отказалась от внеблокового статуса.
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Украине снова посулили вступление в НАТО

Lenta.ru01:19

Столтенберг пообещал Украине членство в НАТО

Взгляд.ру00:15

Столтенберг пообещал, что Украина вступит в НАТО

РИА Новостивчера в 16:44

Столтенберг пообещал Украине вступление в НАТО

Известиявчера в 20:10

Столтенберг пообещал Украине членство в НАТО

РБКвчера в 18:44

Столтенберг посулил Украине членство в НАТО

News.ruвчера в 18:13

Столтенберг пообещал Украине членство в НАТО

Российская газетавчера в 20:34
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 03:13, Вашингтон
Происшествия

Глава томской организации Свидетелей Иеговы получил 6 лет колонии

Октябрьский районный суд признал члена томской ячейки Свидетелей Иеговы Сергея Климова виновным в организации религиозного объединения, признанного экстремистским, и назначил ему наказание в виде 6 лет колонии общего режима, сообщает корреспондент из зала суда.
РИА Томск 02:58
Финансы

Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета после повышения НДС

Министерство финансов России зафиксировало рекордный рост поступлений по НДС после повышения ставки.
Известия 00:56
Происшествия

Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска

В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке.
Известия 00:32
Общество

У Альфа-банка произошла утечка данных клиентов

В интернете оказались выставлены на продажу данные тысяч держателей кредитных карт Альфа-банка и клиентов «АльфаСтрахование».
Lenta.ru 01:51
Футбол

Игрок «Тоттенхэма» нанёс серьёзную травму футболисту «Эвертона»

Форвард лондонского клуба «Тоттенхэм» Сон Хын Мин в матче 11-го тура английской Премьер-лиги нанес серьезную травму полузащитнику «Эвертона» Андре Гомешу.
REGNUM 03 ноября в 14:42
Политика

NI: США продолжают зависеть от российских ракетных двигателей

Российская газета вчера в 22:42
Политика

В Киеве заявили о готовности к прекращению транзита газа

Киев готов к ситуации, если транзит российского газа через Украину будет прекращен.
Известия вчера в 18:36
Гаджеты

Презентован самый тонкий неубиваемый бюджетный смартфон Oukitel Y1000

Актуальные Новости вчера в 10:59
Авто

Названы регионы России, где чаще всего покупают новые автомобили

Новости Рязани 03 ноября в 14:41
Происшествия

Ехавшая в Китай россиянка приклеила к ступням 2 кг золота

РБК 02:58
Происшествия

В Петербурге массово отравились сотрудники офиса «Ленты»

Сотрудники центрального офиса «Ленты» на улице Савушкина массово слегли с отравлением.
Gazeta.SPb 03:08
Происшествия

СК предъявил обвинение предполагаемому убийце ребенка в Нарьян-Маре

Предполагаемому убийце ребенка в детском саду Нарьян-Мара предъявлено обвинение, говорится в сообщении Следственного комитета.
Газета.Ru 02:56
Шоу-бизнес

Повзрослевшей дочерью Евой похвасталась Лолита Милявская

Артистка редко выкладывает в сеть снимки с дочерью, каждый раз это становится сенсацией. Ева родилась в 1998 году, ее отец Александр Цекало.
Privet-Rostov.ru 03 ноября в 13:39
Общество

Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей

Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM вчера в 06:50
Экономика

Stellar уничтожил токены XLM на $4 млрд. Цена альткоина выросла на 16%

Некоммерческая организация Stellar Development Foundation (SDF) уничтожила 55 млрд токенов XLM.
РБК 02:14
Здоровье

Новости недели: от анекдота Путина про бабушку стало не до смеха

Цена на квартиры вдвое разнится.
Московский Комсомолец вчера в 09:44
Наука

Ночник может стать причиной смертельного заболевания

Live24 00:22
Музыка

Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей

Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru вчера в 13:22
Политика

В Совфеде ответили на призыв Украины вернуть задержанные корабли

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал в беседе с «Российской газетой» направленную Москве ноту украинского МИД с требованием указать «координаты и время» для того, чтобы забрать задержанные в Керченском проливе корабли.
RT на русском вчера в 16:25
Происшествия

Родители унизили второклассницу на чаепитии из-за денег в Новосибирске

Газета.Ru 02:54
Хоккей

Молодежная сборная России победила в первом матче Суперсерии в Канаде

Discover24 01:30
Кино

«Терминатор» стал лидером американского проката

Как и ожидали аналитики, лидером прошедших выходных стала новая часть франшизы Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы", однако показанные фильмом цифры совершенно точно разочаруют студию.
Газета.Ru 03 ноября в 15:54
Общество

В Минздраве рассказали о влиянии курения на зрение детей

Эксперты обследовали 1,4 тыс. детей в возрасте шести-восьми лет и выяснили, что из-за табачного дыма при пассивном курении сосудистые оболочки глаза становятся тоньше.
Газета.Ru 01:44
Шоу-бизнес

Ольге Бузовой дали леща после концерта в Ростове

Уже за несколько часов до начала её шоу-программы огромная очередь из донских поклонников певицы выстроилась перед входом в ночной клуб, который расположен на Театральном проспекте.
Ugpressa.ru вчера в 02:56
Футбол

Караваев рассказал о самом тяжелом матче в «Зените»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» рассказал о самом тяжелом матче в составе питерского клуба.
Sport24.ru 03:11
Шоу-бизнес

Муж Лолиты назвал причину расставания с ней

Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.
РИА Новости вчера в 05:59
Политика

Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru вчера в 06:55
Общество

На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»

Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 05:48
Общество

В России введут налоговый вычет на фитнес

Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва.
Газета.Ru вчера в 16:13
Шоу-бизнес

Киану Ривз представил всем свою новую девушку

На днях 55-летний Киану Ривз оказался в центре внимания гостей, пришедших в Музей Искусств на благотворительное художественно-кинематографическое мероприятие.
7Дней.ру вчера в 12:00
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