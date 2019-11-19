Политика
REGNUMСтолтенберг поприветствовал передачу Россией Украине кораблей
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал передачу Россией Украине кораблей, которые были задержаны за пересечение границы у Керченского пролива. О своей поддержке данного решения генсек Североатлантического альянса заявил 19 ноября на пресс-конференции в Брюсселе.
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Общество
Евросоюз намерен отказаться от нефтегазовых и угольных проектов
Министры финансов Европы выпустили совместные заявления о намерении прекратить финансирование нефтегазовых и угольных проектов.
Происшествия
Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео
В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Происшествия
ФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова
В пресс-службе ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти РБК сообщили, что на данный момент бывший доцент СПбГУ Олег Соколов чувствует себя прекрасно, отказавшись от дальнейших комментариев.
Политика
Окружение Зеленского исключило продажу земли россиянам на Украине
Россияне не будут допущены к покупке земель на Украине. Об этом заявил уполномоченный президента страны по земельным вопросам Роман Лещенко.
Общество
Госдума приняла закон о премиях врачам за раннее выявление рака
Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о стимулирующих выплатах врачам за выявление у пациентов онкологических заболеваний на ранних стадиях.
Происшествия
Ущерб от коррупции в России составил более 100 млрд рублей
Ущерб от коррупции в России за восемь месяцев 2019 года составил около 102 млрд рублей. Об этом сообщает журнал "Полиция России".
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова в бикини поразила поклонников тонкой талией
Поклонники на снимках отметили тонкую талию Анфисы и выразили ей восхищение.
Шоу-бизнес
Миша Романова рассказала, является ли отцом ее ребенка Макс Барских
Экс-солистка «ВИА-Гры» Миша Романова впервые рассказала о том, что действительно покинула группу из-за беременности и ответила на волнующий многих вопрос, ребенок ли это Макса Барских.
Происшествия
Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы
Наука
В Варшаве началась «Российская цифровая неделя»
Перед посетителями «Российской цифровой недели» выступят 15 спикеров, представляющих российские компании, активно работающие в различных отраслях российского цифрового сегмента экономики.
Политика
Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Экономика
В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников
Парламент Республики Северная Осетия — Алания внёс в Госдуму законопроект, предлагающий установить минимальную планку зарплат бюджетников на уровне двукратного размера МРОТ в их регионе.
Происшествия
Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой
Полиция установила местонахождение журналистки, которая накануне пропала в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного МВД.
Общество
Госдума приняла закон о правилах демонстрации нацистской символики
Отмечается, что в ходе второго чтения в закон были внесены поправки, уточняющие, что подобная демонстрация нацистской символики возможна только в случае отсутствия её пропаганды, а также оправдания преступлений нацизма.
Политика
В Кремле назвали абсурдными претензии Киева по газовому контракту
В Кремле считают абсурдными и неприемлемыми претензии Украины к России по газовому вопросу.
Общество
«Открытые медиа»: стоимость недвижимости семьи Алины Кабаевой превысила миллиард рублей
Стоимость недвижимости семьи достигла 1,25 млрд рублей, - пишут "Открытые медиа".
Общество
Хакеры уже взломали Star Wars Jedi: Fallen Order
Star Wars Jedi: Fallen Order вышла всего три дня назад, но хакеры из группировки Codex уже успели взломать последнюю версию антипиратской защиты Denuvo и сегодня выложили игру в сеть - она уже появилась на торрент-трекерах В первый раз пираты довольно долго взламывали новейшую версию Denuvo - на обход защиты Borderlands 3 у них ушло полтора месяца.
Общество
Кейт Миддлтон пришла в прозрачном платье на благотворительный вечер
Герцогиня Кэтрин с супругом принцем Уильямом посетили благотворительное шоу Royal Variety Performance.
Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
Путешествия
Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Сирию
Ростуризм рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Сирию в туристических целях, а туроператорам прекратить продажу туров по этому направлению до нормализации ситуации в стране.
Политика
Тимошенко ответила Зеленскому на слова о «давней традиции»
Кино
Disney озвучила даты выхода новых фильмов Marvel
Студия Disney поделилась датами выхода следующих фильмов киновселенной Marvel. Однако, что это будут за фильмы, пока не уточняется.
Здоровье
Заболели десятки человек: в школах Тюмени ввели карантин по пневмонии
Роспотребнадзор ввел карантин в школе № 13 в Тарманах. С начала года пневмонией заболели 10 учеников.
Хоккей
Александр Овечкин вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ
Александр вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ, опередив капитана «Эдмонтона Ойлерз» Коннора Макдэвида и форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса (оба — по 14 шайб).
Происшествия
На Камчатке пенсионерка потеряла 1,5 млн руб. на мошеннической бирже
На Камчатке у пенсионерки похитили около 1,5 млн руб. под видом инвестирования в биржевые сделки.
Политика
Зеленский о суеверии: «Корабли вернут — тогда побреюсь»
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал побриться после прибытия трёх кораблей ВМС Украины, возвращённых Россией.