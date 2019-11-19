Политика

REGNUMREGNUMСтолтенберг поприветствовал передачу Россией Украине кораблей

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал передачу Россией Украине кораблей, которые были задержаны за пересечение границы у Керченского пролива. О своей поддержке данного решения генсек Североатлантического альянса заявил 19 ноября на пресс-конференции в Брюсселе.
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