Политика
Новостной фронтСтолтенберг приехал на Украину поддерживать Киев от лица НАТО
Глава НАТО, Йенс Столтенберг, рассказал, зачем Североатлантический совет приехал на Украину. По его словам, это знак поддержки.
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Культура
Эмир Кустурица снял клип группе The Hatters
ИА InterMedia вчера в 09:04
Армия и оружие
Российскими военными развернуты «Подсолнухи»
Inc-news.ru вчера в 07:53
Происшествия
В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
В Нарьян-Маре, в Ненецком автономном округе (НАО), мужчина, вооруженный ножом, ворвался в детский сад «Сказка», где убил одного из детей.
РБК 08:57
Политика
Палата представителей поддержала процедуру импичмента Трампа
Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, продвигающую процедуру импичмента президента США Дональда Трампа.
Коммерсантъ 12:27
Автоспорт
Формула-1 представила видео, показывающее болид сезона-2021
Стало известно, как будут выглядеть гоночные болиды в сезоне-2021 Формулы-1.
Газета.Ru 06:19
Космос
NASA поделилось планами лунных миссий
Ридус 29 октября в 16:17
Политика
«Нафтогаз» прокомментировал разрешение Дании на «Северный поток — 2»
Как отметили в Nord Stream 2 AG, компания получила разрешение на строительство «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании к юго-востоку от острова Борнхольм.
RT на русском вчера в 09:38
Кино
Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака»
Стриминговый сервис Netflix на своем канале в Youtube опубликовал трейлер сериала «Ведьмак», который снят по мотивам произведений польского писателя Анджея Сапковского.
Rambler News Service 12:48
Политика
Путин прибыл в Венгрию с официальным визитом
News.ru вчера в 09:27
Политика
Путин рассказал анекдот про бабушку
Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Газета.Ru 07:25
Гаджеты
Samsung представила новый концепт складного смартфона
На конференции для разработчиков был показан короткий ролик с новым концептом складного телефона.
Live24 вчера в 09:40
Общество
Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей
Жители России в возрасте от 24 до 45 лет считают "достойной" пенсию в 40 тыс. руб. Такой результат показал опрос сервиса по поиску работы Superjob, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 07:22
Кино
Эмилия Кларк раскрыла тайну кофейного стакана в «Игре престолов»
Исполнительница роли Дейенерис Таргариен в саге Эмилия Кларк рассказала, как стаканчик появился там.
RuNews24.ru 09:16
Кино
Мединский не увидел оснований запрещать прокат «Джокера» в России
Министр культуры России Владимир Мединский не видит оснований запрещать прокат «Джокера» в России.
Мойка78 вчера в 21:00
Политика
Более 33 тыс. жителей ДНР получили российское гражданство
На сегодняшний день более 55 тыс. жителей Донецкой Народной Республики подали документы на получение российского гражданства по упрощенной схеме и уже более 33 тыс. получили паспорта граждан России.
ИА Новороссия 11:55
Политика
В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина
Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга показал документы, относящиеся к первым лицам России и города, включая характеристику комсомола на тогдашнего сотрудника КГБ, нынешнего президента Владимира Путина.
РБК вчера в 22:36
Происшествия
На улице Олеко Дундича прорвало трубу, пострадал пенсионер
Во Фрунзенском районе Петербурга 87-летний мужчина получил ожоги из-за прорвавшейся трубы на улице Олеко Дундича.
Neva.Today 09:19
Политика
Парламент Украины принял закон для выделения ГТС из «Нафтогаза»
Верховная рада Украины приняла закон, который позволит до конца года завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из структуры энергетической компании «Нафтогаз».
Известия 12:41
Футбол
Клаудио Маркизио: Никогда не видел двух настоящих пистолетов
Советский спорт 09:08
Экономика
Россия достроит начатый СССР в 1979 году сталелитейный завод в Нигерии
На строительство завода мощностью 3 млн т в год, начатое еще в 1979 году при содействии Советского Союза, было направлено $8 млрд.
РБК 12:20
Политика
Президент Чили отменил саммит АТЭС из-за охвативших страну протестов
Мероприятие не состоится по причине массовых беспорядков в Чили, заявил президент латиноамериканской страны Себастьян Пинейра.
Росбалт вчера в 11:05
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Президент России Владимир Путин подтвердил, что корвет проекта 20385 «Гремящий» будет оснащен новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
Известия 12:40
Здоровье
Минздрав выявил сокращение числа врачей в 54 регионах
В 54 российских регионах в этом году сократилось число врачей.
Lenta.ru 02:43
Футбол
«Ливерпуль» может отказаться от участия в Кубке лиги
ФИФА сообщила, что клубный чемпионат мира пройдет в Катаре, и нам надо туда ехать.
Советский спорт 03:50
Транспорт
Опубликовано расписание поездов через Крымский мост
Российская газета 04:24
Здоровье
Путин посоветовал властям Калининградской области дарить медикам жильё
Президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым решение региональных проблем в области здравоохранения.
Life.ru 12:17
Наука
Назвали тревожный признак скорой смерти
Тревожным признаком скорой смерти являются изменения в двигательной активности пожилых людей.
ToDay News Ufa 11:54