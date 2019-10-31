Глава НАТО, Йенс Столтенберг, рассказал, зачем Североатлантический совет приехал на Украину. По его словам, это знак поддержки.

Столтенберг приехал на Украину поддерживать Киев от лица НАТО

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