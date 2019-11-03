Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиСтолтенберг прокомментировал призывы исключить Турцию из НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на призывы исключить Турцию из Североатлантического альянса.
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Генсек НАТО оценил возможность исключения Турции из альянса

Взгляд.ру05:36

Столтенберг прокомментировал призывы исключить Турцию из НАТО

РИА Новости09:15

Столтенберг не ставит под сомнение членство Турции в НАТО

Коммерсантъ08:15

Генсек НАТО оценил возможность исключения Турции из альянса

Известия07:02

Столтенберг выступил против исключения Турции из НАТО

РБК09:46

Генсек НАТО прокомментировал призывы проверить правомочность членства Турции в альянсе

ТАСС05:07

В НАТО не существует механизма выхода стран из Альянса

News.ru06:03
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Экономика

В Германии назвали рубль лучшей валютой

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета 01 ноября в 01:27
Происшествия

В Ивановской области произошел пожар в отеле на воде

Пожар на дебаркадере "Мирная пристань", в котором располагается отель и ресторан на воде, произошел в воскресенье вечером в Кинешме Ивановской области.
ТАСС 16:17
Общество

Налог на самозанятых введут по всей стране с июля 2020 года

Налог на доходы самозанятых граждан может быть распространен на всю страну с 1 июля 2020 года.
Дума ТВ 01 ноября в 08:30
Происшествия

У берегов Бенина пираты похитили девять моряков с норвежского судна

Российская газета 17:16
Общество

Кандидат от социалистов Чебан одержал победу на выборах мэра Кишинева

Интерфакс 17:30
Общество

Почему не надо говорить «да», если звонят с незнакомого номера

В последнее время в соцсетях люди все чаще жалуются на странные звонки с незнакомых номеров.
Российская газета вчера в 00:25
Культура

Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре

Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
Телеканал 360° 07:57
Футбол

Игрок «Эвертона» получил страшную травму в матче против «Тоттенхэма»

Известия 15:35
Общество

Экс-мэр Грозного Кадыров извинился за жестокое обращение с жителями

РБК 13:07
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев вышел в свет

Спортсмен не хочет общаться с журналистами Вот уже несколько месяцев — после известия о страшном недуге Анастасии Заворотнюк, ее супруг, знаменитый российский спортсмен Петр Чернышев, не появлялся на публике и не давал интервью.
WomanHit.ru 01 ноября в 05:12
Автоспорт

Хэмилтон стал шестикратным чемпионом «Формулы-1»

Ранее Хэмилтон становился чемпионом "Формулы-1" в 2008, 2014, 2015, 2017 и 2018 гг. Что касается Гран-при США, его победителем стал Боттас.
Интерфакс-Спорт 15:50
Происшествия

Убитый брат главы Центра «Э» Ингушетии работал в Москве врачом

Московский Комсомолец 07:44
Футбол

«Реал Сосьедад» обыграл «Гранаду» и поднялся на третье место в Примере

«Реал Сосьедад» набрал 22 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Гранада» с 20-ю баллами осталась на шестой строчке.
ProstoProSport 16:58
Религия

Православные отмечают праздник Казанской иконы Божией Матери

В православных храмах пройдут торжественные службы 4 ноября, в День народного единства, верующие отмечают еще один праздник — день Казанской "осенней" иконы Божией Матери.
SM News 16:15
Здоровье

Диетолог рассказала о пользе рыбных консервов

Известия 12:20
Футбол

«Бавария» уволила главного тренера

Мюнхенская "Бавария" отправила в отставку главного тренера Нико Ковача, передает официальный сайт клуба.
Газета.Ru 15:10
Шоу-бизнес

Ольга Орлова прокомментировала ссору с Ксенией Бородиной

Оказалось, что разлад произошел по причине того, что Орлова закрутила роман с женатым мужчиной, а Бородина не смогла поддержать коллегу в ее выборе.
StarHit.ru вчера в 16:00
Политика

Трамп назвал свои отношения с Россией и Украиной «очень хорошими»

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения Россией, Украиной и Китаем.
Известия 14:55
Игры

В Intel считают, что добавление ядер не увеличивает производительность процессоров в играх

Чтобы продемонстрировать масштабирование производительности в играх при использовании более 8 ядер были проведены испытания с использованием 18-ядерного процессора Intel Core i9-9980XE с фиксированной на уровне 4,0 ГГц рабочей частотой и отключённой функцией Hyper-Threading.
3DNews 10:32
Армия и оружие

В США назвали Россию реальной военной угрозой

Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
RT на русском вчера в 17:49
Армия и оружие

Американская военная колонна попала под обстрел в Сирии

Вести.Ru 14:17
Авто

Nissan подтвердил следующее поколение Patrol

По словам австралийского издания, шеф-дизайнер Nissan Альфонсо Альбайса подтвердил, что команда дизайнеров японского автопроизводителя уже начала работу над рядом высококлассных автомобилей Nissan, одним из которых является Nissan Patrol.
32CARS.ru вчера в 07:40
Происшествия

Мужчина открыл стрельбу из автомата в баре в Дзержинске

Газета.Ru 14:48
Экономика

Граждане не увидят желаемого результата: о росте пенсий

Рост пенсий в России на 18% в ближайшие три года означает как раз индексацию пенсий чуть больше предполагаемого уровня инфляции.
REGNUM 01 ноября в 06:13
Фигурное катание

Золотую медаль Косторной по ошибке отдали американской фигуристке

Золотую медаль, которую предполагалось вручить 16-летней россиянке Алене Косторной, Феррари отдал американке Мэрайе Белл, показавшей третий результат.
РБК 07:57
Здоровье

Игорь Бабушкин провёл совещание по итогам Госсовета по здравоохранению

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, который принял участие в расширенном заседании президиума Госсовета под председательством Президента России Владимира Путина в Калининградской области, обозначил перед медицинским сообществом региона задачи, поставленные главой государства.
Астрахань.Ру 00:52
Гаджеты

Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone

Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК 15:45
Политика

Еда украинских военных возмутила пользователей сети

Lenta.ru 17:11
Политика

В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа

Песков отметил, что все упирается в то, - нужен транзит или нет.
Газета.Ru 12:29
Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию

Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.
Вечерний курьер 03:32
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