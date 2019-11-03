Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиСтолтенберг прокомментировал призывы исключить Турцию из НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на призывы исключить Турцию из Североатлантического альянса.
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Столтенберг выступил против исключения Турции из НАТО

РБК09:46

Столтенберг прокомментировал призывы исключить Турцию из НАТО

РИА Новости09:15

В НАТО не существует механизма выхода стран из Альянса

News.ru06:03

Генсек НАТО оценил возможность исключения Турции из альянса

Известия07:02

Генсек НАТО оценил возможность исключения Турции из альянса

Взгляд.ру05:36

Генсек НАТО прокомментировал призывы проверить правомочность членства Турции в альянсе

ТАСС05:07

Столтенберг не ставит под сомнение членство Турции в НАТО

Коммерсантъ08:15
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Певица Алла Пугачева заявила о прекращении концертной деятельности. Об этом она рассказала зрителям со сцены на концерте в Минске.
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Широков считает Дзюбу лучшим игроком первого круга РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков назвал форварда «Зенита» Артема Дзюбу лучшим игроком в первых 15 турах чемпионата России.
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Голикова признала неудачной оптимизацию медицины в российских регионах

«Во многих регионах оптимизация была проведена неудачно, прямо скажем», — сказала Голикова.
Lenta.ru 09:16
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Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone

Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК 15:45
Политика

Адвокаты обжаловали решение Израиля экстрадировать россиянина Буркова

Адвокаты задержанного в Израиле гражданина РФ Алексея Буркова обжаловали распоряжение министра юстиции Израиля Амира Оханы о выдаче его США.
РЕН ТВ 05:35
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"Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 01 ноября в 18:04
Шоу-бизнес

Представитель Семчева опроверг информацию о госпитализации актера

ТАСС 15:44
Футбол

Игрок «Тоттенхэма» нанёс серьезную травму футболисту «Эвертона»

Форвард лондонского клуба «Тоттенхэм» Сон Хын Мин в матче 11-го тура английской Премьер-лиги нанес серьезную травму полузащитнику «Эвертона» Андре Гомешу.
REGNUM 14:42
Политика

WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства

Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
ТАСС вчера в 17:33
Фигурное катание

Золотую медаль Косторной по ошибке отдали американской фигуристке

Золотую медаль, которую предполагалось вручить 16-летней россиянке Алене Косторной, Феррари отдал американке Мэрайе Белл, показавшей третий результат.
РБК 07:57
Футбол

«Бавария» уволила главного тренера

Мюнхенская "Бавария" отправила в отставку главного тренера Нико Ковача, передает официальный сайт клуба.
Газета.Ru 15:10
Культура

Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре

Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
Телеканал 360° 07:57
Политика

Трамп «совершенно уверен» в победе на следующих президентских выборах

Журналисты спросили у Трампа, уверен ли он, что одержит победу в новой президентской кампании.
Московский Комсомолец 15:50
Происшествия

При стрельбе в Москве погиб глава центра «Э» по Ингушетии

В результате стрельбы на западе Москвы погиб начальник Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Элджеркиев, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:39
Единоборства

Альварес откажется от титула чемпиона WBO, которым владел Ковалёв

RT на русском 12:21
Политика

В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа

Песков отметил, что все упирается в то, - нужен транзит или нет.
Газета.Ru 12:29
Хоккей

Контракт «Вашингтона» с Овечкиным на 13 лет называли глупостью

Владелец клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Тед Леонсис заявил, что после подписания 13-летнего контракта с форвардом Александром Овечкиным в 2008 году ему позвонил комиссар Национальной баскетбольной ассоциации Дэвид Стерн и назвал эту сделку безумием.
Газета.Ru 14:18
Армия и оружие

Протурецкие боевики обстреляли в Сирии американских военных

Lenta.ru 14:09
Общество

Вывезший детей из Швеции россиянин вернулся в Москву

Известия 06:50
Армия и оружие

Индия ликвидирует последнюю эскадрилью МиГ-27

Индия решила отказаться от последней эскадрильи самолетов МиГ-27, которые ВВС страны использовали последние 35 лет.
Московский Комсомолец вчера в 06:43
Единоборства

Страшный нокаут в UFC: Кевин Ли победил Грегора Гиллеспи

Американец Кевин Ли победил соотечественника Грегора Гиллеспи на турнире UFC 244 в Нью-Йорке.
Спорт-Экспресс вчера в 21:35
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Гороскоп «КП»: Чего боятся знаки зодиака

Лев Львы больше всего на свете боятся публичного позора.
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Экс-мэр Грозного объяснил грубое обращение с жителями города

Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров в прямом эфире в Instagram, отвечая на вопросы корреспондента телеканала «Грозный», объяснил грубое обращение с жителями города.
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Культура

Горан Брегович собрался купить дом в Крыму

Балканский музыкант и композитор Горан Брегович заявил, что задумывается о покупке дома в Крыму.
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Футбол

Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч с «Сент-Этьеном»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин выйдет в стартовом составе на матч 12-го тура чемпионата Франции с «Сент-Этьеном».
Sportbox.RU 14:19
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105 лет назад в США был выдан патент на прототип бюстгальтера

Ровно 105 лет назад, 3 ноября 1914 года, в США был выдан патент на изобретение, которое изменит жизнь женщин.
Газета.Ru 15:59
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Хабиб попросил главу UFC поговорить с Трампом о визе для отца

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал фотографию главы промоушена Даны Уайта, на которой он сидит вместе с президентом США Дональдом Трампом, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 13:53
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В Вологодской области на медсестер возложили обязанности бухгалтеров

По новой схеме, оформление первичной бухгалтерской документации возложили на старших медсестер, однако поскольку те не смогли справиться с этой работой, больницам пришлось не сокращать бухгалтеров, а "тайком" переоформлять их в специально созданные отделы.
Официальный сайт Череповца 01 ноября в 00:20
Футбол

Балотелли покинул поле из-за расистских оскорблений

Спорт-Экспресс 12:17
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