Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на призывы исключить Турцию из Североатлантического альянса.

Шоу-бизнес Алла Пугачева объявила о прекращении концертной деятельности Певица Алла Пугачева заявила о прекращении концертной деятельности. Об этом она рассказала зрителям со сцены на концерте в Минске.

Футбол Широков считает Дзюбу лучшим игроком первого круга РПЛ Бывший полузащитник сборной России Роман Широков назвал форварда «Зенита» Артема Дзюбу лучшим игроком в первых 15 турах чемпионата России.

Гаджеты Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.

Политика Адвокаты обжаловали решение Израиля экстрадировать россиянина Буркова Адвокаты задержанного в Израиле гражданина РФ Алексея Буркова обжаловали распоряжение министра юстиции Израиля Амира Оханы о выдаче его США.

Общество «Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара» "Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Футбол Игрок «Тоттенхэма» нанёс серьезную травму футболисту «Эвертона» Форвард лондонского клуба «Тоттенхэм» Сон Хын Мин в матче 11-го тура английской Премьер-лиги нанес серьезную травму полузащитнику «Эвертона» Андре Гомешу.

Политика WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.

Фигурное катание Золотую медаль Косторной по ошибке отдали американской фигуристке Золотую медаль, которую предполагалось вручить 16-летней россиянке Алене Косторной, Феррари отдал американке Мэрайе Белл, показавшей третий результат.

Футбол «Бавария» уволила главного тренера Мюнхенская "Бавария" отправила в отставку главного тренера Нико Ковача, передает официальный сайт клуба.

Культура Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.

Политика Трамп «совершенно уверен» в победе на следующих президентских выборах Журналисты спросили у Трампа, уверен ли он, что одержит победу в новой президентской кампании.

Происшествия При стрельбе в Москве погиб глава центра «Э» по Ингушетии В результате стрельбы на западе Москвы погиб начальник Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Элджеркиев, передает ТАСС.

Хоккей Контракт «Вашингтона» с Овечкиным на 13 лет называли глупостью Владелец клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Тед Леонсис заявил, что после подписания 13-летнего контракта с форвардом Александром Овечкиным в 2008 году ему позвонил комиссар Национальной баскетбольной ассоциации Дэвид Стерн и назвал эту сделку безумием.

Армия и оружие Индия ликвидирует последнюю эскадрилью МиГ-27 Индия решила отказаться от последней эскадрильи самолетов МиГ-27, которые ВВС страны использовали последние 35 лет.

Единоборства Страшный нокаут в UFC: Кевин Ли победил Грегора Гиллеспи Американец Кевин Ли победил соотечественника Грегора Гиллеспи на турнире UFC 244 в Нью-Йорке.

Общество Гороскоп «КП»: Чего боятся знаки зодиака Лев Львы больше всего на свете боятся публичного позора.

Общество Экс-мэр Грозного объяснил грубое обращение с жителями города Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров в прямом эфире в Instagram, отвечая на вопросы корреспондента телеканала «Грозный», объяснил грубое обращение с жителями города.

Культура Горан Брегович собрался купить дом в Крыму Балканский музыкант и композитор Горан Брегович заявил, что задумывается о покупке дома в Крыму.

Футбол Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч с «Сент-Этьеном» Российский полузащитник «Монако» Александр Головин выйдет в стартовом составе на матч 12-го тура чемпионата Франции с «Сент-Этьеном».

Общество 105 лет назад в США был выдан патент на прототип бюстгальтера Ровно 105 лет назад, 3 ноября 1914 года, в США был выдан патент на изобретение, которое изменит жизнь женщин.

Единоборства Хабиб попросил главу UFC поговорить с Трампом о визе для отца Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал фотографию главы промоушена Даны Уайта, на которой он сидит вместе с президентом США Дональдом Трампом, передает "Чемпионат.com".