Армия и оружие
РИА НовостиСтолтенберг прокомментировал призывы исключить Турцию из НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на призывы исключить Турцию из Североатлантического альянса.
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Автоспорт
Хэмилтон стал шестикратным чемпионом «Формулы-1»
Газета.Ru 15:49
Шоу-бизнес
Алла Пугачева объявила о прекращении концертной деятельности
Певица Алла Пугачева заявила о прекращении концертной деятельности. Об этом она рассказала зрителям со сцены на концерте в Минске.
Дождь 02:59
Футбол
Широков считает Дзюбу лучшим игроком первого круга РПЛ
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков назвал форварда «Зенита» Артема Дзюбу лучшим игроком в первых 15 турах чемпионата России.
Матч ТВ 15:55
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию медицины в российских регионах
«Во многих регионах оптимизация была проведена неудачно, прямо скажем», — сказала Голикова.
Lenta.ru 09:16
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК 15:45
Политика
Адвокаты обжаловали решение Израиля экстрадировать россиянина Буркова
Адвокаты задержанного в Израиле гражданина РФ Алексея Буркова обжаловали распоряжение министра юстиции Израиля Амира Оханы о выдаче его США.
РЕН ТВ 05:35
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
"Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 01 ноября в 18:04
Футбол
Игрок «Тоттенхэма» нанёс серьезную травму футболисту «Эвертона»
Форвард лондонского клуба «Тоттенхэм» Сон Хын Мин в матче 11-го тура английской Премьер-лиги нанес серьезную травму полузащитнику «Эвертона» Андре Гомешу.
REGNUM 14:42
Политика
WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства
Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
ТАСС вчера в 17:33
Фигурное катание
Золотую медаль Косторной по ошибке отдали американской фигуристке
Золотую медаль, которую предполагалось вручить 16-летней россиянке Алене Косторной, Феррари отдал американке Мэрайе Белл, показавшей третий результат.
РБК 07:57
Футбол
«Бавария» уволила главного тренера
Мюнхенская "Бавария" отправила в отставку главного тренера Нико Ковача, передает официальный сайт клуба.
Газета.Ru 15:10
Культура
Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре
Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
Телеканал 360° 07:57
Политика
Трамп «совершенно уверен» в победе на следующих президентских выборах
Журналисты спросили у Трампа, уверен ли он, что одержит победу в новой президентской кампании.
Московский Комсомолец 15:50
Происшествия
При стрельбе в Москве погиб глава центра «Э» по Ингушетии
В результате стрельбы на западе Москвы погиб начальник Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Элджеркиев, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:39
Политика
В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа
Песков отметил, что все упирается в то, - нужен транзит или нет.
Газета.Ru 12:29
Хоккей
Контракт «Вашингтона» с Овечкиным на 13 лет называли глупостью
Владелец клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Тед Леонсис заявил, что после подписания 13-летнего контракта с форвардом Александром Овечкиным в 2008 году ему позвонил комиссар Национальной баскетбольной ассоциации Дэвид Стерн и назвал эту сделку безумием.
Газета.Ru 14:18
Армия и оружие
Индия ликвидирует последнюю эскадрилью МиГ-27
Индия решила отказаться от последней эскадрильи самолетов МиГ-27, которые ВВС страны использовали последние 35 лет.
Московский Комсомолец вчера в 06:43
Единоборства
Страшный нокаут в UFC: Кевин Ли победил Грегора Гиллеспи
Американец Кевин Ли победил соотечественника Грегора Гиллеспи на турнире UFC 244 в Нью-Йорке.
Спорт-Экспресс вчера в 21:35
Общество
Гороскоп «КП»: Чего боятся знаки зодиака
Лев Львы больше всего на свете боятся публичного позора.
КП - Калининград 01 ноября в 10:52
Общество
Экс-мэр Грозного объяснил грубое обращение с жителями города
Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров в прямом эфире в Instagram, отвечая на вопросы корреспондента телеканала «Грозный», объяснил грубое обращение с жителями города.
RT на русском 15:15
Культура
Горан Брегович собрался купить дом в Крыму
Балканский музыкант и композитор Горан Брегович заявил, что задумывается о покупке дома в Крыму.
Взгляд.ру 09:24
Футбол
Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч с «Сент-Этьеном»
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин выйдет в стартовом составе на матч 12-го тура чемпионата Франции с «Сент-Этьеном».
Sportbox.RU 14:19
Общество
105 лет назад в США был выдан патент на прототип бюстгальтера
Ровно 105 лет назад, 3 ноября 1914 года, в США был выдан патент на изобретение, которое изменит жизнь женщин.
Газета.Ru 15:59
Единоборства
Хабиб попросил главу UFC поговорить с Трампом о визе для отца
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал фотографию главы промоушена Даны Уайта, на которой он сидит вместе с президентом США Дональдом Трампом, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 13:53
Здоровье
В Вологодской области на медсестер возложили обязанности бухгалтеров
По новой схеме, оформление первичной бухгалтерской документации возложили на старших медсестер, однако поскольку те не смогли справиться с этой работой, больницам пришлось не сокращать бухгалтеров, а "тайком" переоформлять их в специально созданные отделы.
Официальный сайт Череповца 01 ноября в 00:20
Футбол
Балотелли покинул поле из-за расистских оскорблений
Спорт-Экспресс 12:17