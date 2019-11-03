Армия и оружие
РИА НовостиСтолтенберг прокомментировал призывы исключить Турцию из НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на призывы исключить Турцию из Североатлантического альянса.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 13:06, Ашберн
Авто
Volkswagen показал новый бюджетный кроссовер на базе Polo
Тарантас Ньюс вчера в 14:30
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны попала в реанимацию без сознания
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера была сегодня днем доставлена в одну из московских больниц в тяжелейшем состоянии после приступа астмы.
StarHit.ru 07:57
Футбол
«Бавария» дала Ковачу 2 матча на исправление ситуации
По информации Bild, боссы мюнхенцев дали Ковачу два матча на исправление ситуации.
Sport24.ru 09:45
Политика
Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал показанный Владимиром Путиным на встрече в Светлогорске кулак "чудесно сформулированной рекомендацией".
РИА Новости 11:25
Космос
Найдена рекордно маленькая черная дыра
Измеренные по колебаниям спектра орбитальные параметры показали, что масса невидимого компонента примерно соответствует 3,3 солнечных, но при этом остается большая погрешность: от -0,7 до +2,8. Таким образом, астрономам удалось не только подтвердить существование новой популяции черных дыр, но и обнаружить наиболее маломассивный объект данного класса.
N+1 01 ноября в 07:03
Авто
Составлен рейтинг автомобилей по темпам потери начальной стоимости
ToDay News Ufa 31 октября в 05:55
Экономика
Власти РФ назвали плюсы новой системы накопительных пенсий
Участники новой системы накопительной пенсии — гарантированного пенсионного плана (ГПП) — смогут стать наследниками средств на этапе выплаты пенсии.
Реальное время 31 октября в 14:12
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» могут оснастить гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Как подчёркивал Путин, гиперзвуковая ракета, скорость полёта которой составляет около 9 Махов, а дальность — более 1 тыс. км, способна поражать как морские, так и наземные цели.
RT на русском 31 октября в 11:26
Здоровье
Гастроэнтеролог перечислил полезные свойства бульона
Актуальные Новости вчера в 01:22
Игры
Авторы Terminator: Resistance показали начало игры и боевые сцены
Оба сняты в разрешении 4K при частоте кадров 60. В первом ролике показано начало игры.
Игромания.ру вчера в 06:22
Фигурное катание
Загитова представила трогательный номер на показательных выступлениях
Российская фигуристка Алина Загитова представила новый номер во время показательных выступлений третьего этапа Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле.
News.ru 11:26
Политика
Бабченко пообещал вернуться на Украину, когда там «будет жарко»
Скандальный журналист Аркадий Бабченко заявил, что покинул Украину временно и планирует вернуться.
Life.ru 10:52
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей
Обвиняемый во взяточничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично признал исковые требования.
RT на русском 01 ноября в 08:20
Политика
Песков: у государства есть деньги, и они будут тратиться на медицину
Выделены опять огромные деньги. У государства есть деньги, и они будут тратиться.
Вести.Ru 10:26
Спорт
РУСАДА стало участником расширенного заседания WADA
Встреча в польском Катовице была посвящена роли правительств в поддержке WADA при внедрении и реализации нового Антидопингового кодекса.
News.ru 12:24
Авто
«АвтоВАЗ» назвал причину хлипкого кузова своих автомобилей
В очередном выпуске программы «В самом деле» специалист пресс-центра АвтоВАЗа Стас Березий рассказал, почему у современных автомобилей внешние панели кузова изготовлены из тонкого металла.
Тарантас Ньюс 02:51
Шоу-бизнес
Алла Пугачева на концерте в Минске обещала вернуться на сцену в 80 лет
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева с успехом дала свой прощальный концерт в Минске.
РЕН ТВ вчера в 15:10
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru 31 октября в 11:46
Культура
Горан Брегович захотел купить дом в Крыму из-за запаха шашлыков
Балканский музыкант Горан Брегович задумался над покупкой дома в Крыму. Об этом он рассказал журналистам, сообщает РИА Новости.
РИА Новости Крым 09:21
Кино
Мединский не видит оснований запрещать фильм «Джокер» в России
Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли, вышедший в российский прокат 3 октября, не противоречит требованиям законодательства РФ, поэтому оснований для его запрета в стране нет.
Инфорос 31 октября в 07:37
Происшествия
Двое детей провалились под лед в Саратовской области: одного не спасли
Двое десятилетних мальчишек провалились под лед в Саратовской области, один из них утонул.
Вести.Ru 11:25
Общество
Прокуратура и ФНС отчитались о проверке единоросса Метельского
Прокуратура допустила, что Метельский или его родственники могли нарушить налоговое законодательство, этим вопросом займется московское управление Федеральной налоговой службы.
Ведомости 10:23
Общество
Мать девочки из США с родимым пятном на всё лицо поблагодарила россиян
Мама маленькой американки Луны Феннер с родимым пятном на всё лицо поблагодарила всех россиян.
Rusvesna.su 01:55
Футбол
Киевское «Динамо» разгромило «Львов» в матче чемпионата Украины
Футболисты киевского "Динамо" разгромили "Львов" в матче 13-го тура чемпионата Украины.
РИА Новости 12:28
Общество
В Екатеринбурге прошел митинг против строительства мусорных полигонов
В воскресенье, 3 ноября, в Екатеринбурге прошел митинг против строительства мусорных полигонов и заводов в столице Урала.
Московский Комсомолец Екатеринбург 08:15
Здоровье
Диетолог рассказала о пользе рыбных консервов
Ugpressa.ru 02:01