Политика

Российская газетаРоссийская газетаСтолтенберг сообщил о разговоре с Зеленским о вступлении в НАТО

Позиция НАТО по вопросу о сроках включения Украины в состав Североатлантического альянса не изменилась. "Эта страна когда-нибудь станет членом НАТО", - заявил генсек организации Йенс Столтенберг, выступая в Колумбийском университете в Нью-Йорке.
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