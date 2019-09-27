Политика
Российская газетаСтолтенберг сообщил о разговоре с Зеленским о вступлении в НАТО
Позиция НАТО по вопросу о сроках включения Украины в состав Североатлантического альянса не изменилась. "Эта страна когда-нибудь станет членом НАТО", - заявил генсек организации Йенс Столтенберг, выступая в Колумбийском университете в Нью-Йорке.
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Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в московском общежитии
Неизвестный открыл стрельбу в общежитии на юге Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Lenta.ru 16:55
Общество
Батурина покинула благотворительный фонд мэрии Лондона
Московский Комсомолец 18:43
Политика
В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США
США, вводя новые санкции, препятствующие поставке топлива российским военным в Сирии, стремятся помешать полностью искоренить терроризм в этой республике.
ТАСС 18:04
Общество
В России с октября по март ожидается аномальная погода
Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Политика
Лавров оценил отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.
Южный Федеральный 05:13
Волейбол
Женская сборная России по волейболу победила голландок на Кубке мира
Сегодня, 24 сентября, в Тояме (Япония) продолжается Кубок мира по волейболу среди женских команд.
Весь спорт 24 сентября в 11:17
Общество
В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку
Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.
Известия 05:36
Наука
В чайных пакетиках нашли миллиарды частиц пластика
Ученые заявили, что чайные пакетики являются одним из главных источников полимерных частиц, которые через сточные воды попадает в Мировой океан.
МедиаПоток 03:41
Политика
В Польше назвали трагедией работу «Газпрома»
Глава польской нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк заявил, что ограничение для «Газпрома» на использование европейского газопровода Opal спасло Польшу от газовой трагедии.
Lenta.ru 21:36
Наука
Александр Квашнин, Сколтех — о компьютерном предсказании материалов, отношениях между ИИ и учеными, а также о российских искусственных алмазах
В результате чего получается алмаз. После того, как мы графит подавили, нагрели, получили алмаз, мы убираем давление и остужаем.
Хайтек 09:50
Экономика
Опубликован проект бюджета России до 2022 года
Опубликован проект федерального бюджета России на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
Lenta.ru вчера в 16:21
Здоровье
Девочка из США с редким заболеванием прилетела на лечение в Краснодар
В Краснодар из Майами на лечение прилетела маленькая девочка с редким врождённым дефектом.
ТВ Центр 11:29
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия 15:05
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон вышла в свет после похудения на 45 килограммов
Уже в среду Симпсон вышла в свет, чтобы вживую продемонстрировать изменения.
Popcornnews.ru 18:00
Общество
В МЧС предупредили об ответственности за курение на балконах
МЧС России предупредило, что с 1 октября курильщики будут привлекаться к ответственности за курение на балконах квартир в случае пожара.
ТАСС 15:39
Технологии
Экс-глава Nokia в России займется внедрением систем «суверенного Рунета»
Гендиректором компании значится Исмаилов Рашид Рустам Оглы — ФИО и ИНН полностью совпадают с данными бывшего замминистра связи и экс-главы Nokia в России.
РБК 12:22
Общество
До конца сентября работы могут лишиться почти 52 тыс. россиян
До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян, следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия» .
Коммерсантъ 24 сентября в 22:39
Общество
Пользователи Twitter не смогли решить задачу из детского учебника
Пользователи сети микроблогов Twitter не смогли справиться с детской задачкой из учебника по английскому языку.
Народные новости 17:09
Политика
Лукашенко заявил, что вопрос с принадлежностью Крыма закрыт навсегда
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия вряд ли вернет Крым Украине.
Интерфакс 05:38
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Общество
Названы приносящие богатство детские имена
Lenta.ru 20:20
Политика
Умер бывший президент Франции Жак Ширак
Коммерсантъ 06:24
Общество
В РПЦ отреагировали на предложение легализовать многоженство в России
Lenta.ru вчера в 13:02
Футбол
«Крылья Советов» проиграли «Торпедо»
ГТРК Самара вчера в 14:29
Политика
Стало известно содержание послания Путина странам НАТО
По данным газеты «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, в минувший четверг Президент России Владимир Путин направил в ряд стран, в том числе участников НАТО, послание, содержащее предложение на введение моратория по размещению в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
Военное дело 24 сентября в 23:02