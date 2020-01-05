Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал экстренное заседание Североатлантического совета по ситуации в Ираке. Об этом сообщили в пресс-службе альянса. На встречу, которая состоится в понедельник, 6 января, в Брюсселе, приедут послы всех государств, входящих в НАТО.

Генсек НАТО созвал экстренное заседание по ситуации в Ираке

Политика Трамп пригрозил Ираку санкциями Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий.

Спорт Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски» Российский лыжник Александр Большунов впервые в карьере стал победителем общего зачета многодневной гонки "Тур де Ски".

Происшествия На Урале нашли тело 16-летней девушки без верхней одежды Тело девушки без верхней одежды найдено в поселке Белоярском Свердловской области, следователи организовали проверку, сообщил в понедельник журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга.

Политика Иран отказался от ограничений ядерной сделки Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".

Гаджеты Nokia снова возродит легендарный телефон Директор по продуктам HMD Global Юхо Сарвикас (Juho Sarvikas) написал, что компания планирует перевыпустить очередной телефон Nokia, и, судя по посту, состояться это должно в китайский Новый год — 25 января.

Здоровье Пять сигналов-предвестников психических заболеваний назвали врачи По мнению медиков, люди внезапно подвергаются серьезному беспокойству, которое угрожает вызвать некоторые психические и психологические заболевания, что чревато ухудшением не только качества жизни, но и негативным влиянием на физическое здоровье.

Происшествия Сбежавший из воинской части в Забайкалье срочник сдался полиции Челябинский солдат-срочник Артур Хакимов, сбежавший из воинской части в Забайкальском крае 3 января, сдался полицейским в городе Ачинске, сообщили РБК в линейном отделе управления на транспорте МВД России по городу Ачинску.

Шоу-бизнес Племянница принцессы Дианы выходит замуж за 60-летнего миллионера Племянница принцессы Дианы Китти Спенсер получила предложение руки и сердца от владельца модного дома Майкла Льюиса — на руке у девушки заметили кольцо, которое очень похоже на помолвочное.