Политика

ТК ЗвездаТК ЗвездаГенсек НАТО созвал экстренное заседание по ситуации в Ираке

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал экстренное заседание Североатлантического совета по ситуации в Ираке. Об этом сообщили в пресс-службе альянса. На встречу, которая состоится в понедельник, 6 января, в Брюсселе, приедут послы всех государств, входящих в НАТО.
Читать в источнике
Комментировать26

Подробнее о событии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назначил на сегодня экстренную встречу Североатлантического совета

Эхо Москвывчера в 21:03

Столтенберг объявил о срочном созыве совета НАТО из-за ситуации в Ираке

Известиявчера в 11:38

НАТО проведет экстренное заседание по ситуации в Ираке

ТАССвчера в 12:18

Столтенберг созвал срочное заседание совета НАТО 6 января

RT на русскомвчера в 12:16

Столтенберг созвал срочное заседание Совета НАТО после решения парламента Ирака

Коммерсантъвчера в 12:15

В НАТО созвали срочное заседание из-за ситуации в Ираке

Газета.Ruвчера в 12:04

НАТО созвало экстренное заседание по ситуации в Ираке

РБКвчера в 13:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 05:04, Ашберн
Общество

Брэда Питта и Дженнифер Энистон рассадят на «Золотом глобусе»

Peopletalk 03 января в 09:00
Общество

Умер хирург-онколог Андрей Павленко

РИА Новости вчера в 02:46
Политика

Трамп пригрозил Ираку санкциями

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий.
Коммерсантъ вчера в 20:02
Происшествия

На Украине поймали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек

Lenta.ru 04:52
Культура

Умер народный артист России певец Геннадий Пискунов

На 74-м году жизни умер народный артист России певец Геннадий Пискунов.
РБК вчера в 12:02
Спорт

Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов впервые в карьере стал победителем общего зачета многодневной гонки "Тур де Ски".
РИА Новости вчера в 09:49
Путешествия

Аксенов назвал число посетивших Крым туристов

РБК 04:51
Политика

Торговое соглашение между Китаем и США может быть заключено в январе

Первая часть торгового соглашения между Китаем и США может быть подписана в середине января, 5 января сообщает газета South China Morning Post.
Красная весна 01:36
Политика

Оппозиция переизбрала Гуайдо на пост спикера парламента Венесуэлы

Известия вчера в 19:16
Армия и оружие

Американский дипломат: США понадобится опыт ВСУ в войне с Россией

Бывший временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что США понадобится опыт ВСУ в войне с Россией.
ИА Новороссия вчера в 01:38
Здоровье

Врач перечислила продукты для борьбы с заболеваниями ЖКТ

Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с "Вечерней Москвой" назвала семь продуктов, способствующих профилактике заболеваний желудочно-кишечного тракта.
РИА Новости 03:25
Здоровье

Доктор Мясников назвал пять бесполезных народных методов лечения

Известный московский доктор Александр Мясников проинформировал о бесполезности пяти народных методов лечения, которые популярны у жителей России.
Ugpressa.ru вчера в 13:39
Гаджеты

IPhone SE2 получит характерную особенность смартфонов Huawei

Согласно информации, распространяющейся в Сети, смартфон iPhone SE2 получит боковой датчик разблокировки, встроенный в клавишу включения.
UfaTime.ru вчера в 05:38
Происшествия

На Урале нашли тело 16-летней девушки без верхней одежды

Тело девушки без верхней одежды найдено в поселке Белоярском Свердловской области, следователи организовали проверку, сообщил в понедельник журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга.
РИА Новости 03:30
Политика

Иран отказался от ограничений ядерной сделки

Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".
РИА Новости вчера в 14:27
Кино

В США раздали «Золотые глобусы»

В США состоялась 77-я церемония вручения премии «Золотой глобус».
Lenta.ru вчера в 23:44
Армия и оружие

Пушков прокомментировал угрозы Трампа ударить по 52 объектам в Иране

4 января Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране, если американцы будут атакованы.
Известия вчера в 07:42
Гаджеты

Nokia снова возродит легендарный телефон

Директор по продуктам HMD Global Юхо Сарвикас (Juho Sarvikas) написал, что компания планирует перевыпустить очередной телефон Nokia, и, судя по посту, состояться это должно в китайский Новый год — 25 января.
Lenta.ru 02:42
Здоровье

Пять сигналов-предвестников психических заболеваний назвали врачи

По мнению медиков, люди внезапно подвергаются серьезному беспокойству, которое угрожает вызвать некоторые психические и психологические заболевания, что чревато ухудшением не только качества жизни, но и негативным влиянием на физическое здоровье.
ToDay News Ufa 03 января в 08:38
Шоу-бизнес

Елену Перминову поздравляют с помолвкой с Александром Лебедевым

Елену Перминову поздравляют с помолвкой с Александром Лебедевым Знаменитость намекнула на скорую свадьбу.
Экспресс газета вчера в 06:15
Хоккей

Шведскому хоккеисту не понравилось поведение россиян в полуфинале МЧМ

Pravda.Ru вчера в 04:11
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с автобусом в Тюменской области

Два человека погибли при столкновении грузовика и автобуса в Тюменской области, сообщили РБК в областном управлении ГИБДД.
РБК 03:52
Армия и оружие

Россия взяла важнейший барьер в строительстве кораблей мирового уровня

Взгляд.ру 02:12
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru 03:50
Политика

Дочь Сулеймани предрекла США и Израилю «темные дни»

Дочь убитого в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани Зейнаб заявила, что для США и Израиля настали «темные дни».
Телеканал 360° 02:24
Происшествия

Сбежавший из воинской части в Забайкалье срочник сдался полиции

Челябинский солдат-срочник Артур Хакимов, сбежавший из воинской части в Забайкальском крае 3 января, сдался полицейским в городе Ачинске, сообщили РБК в линейном отделе управления на транспорте МВД России по городу Ачинску.
РБК 04:20
Шоу-бизнес

Племянница принцессы Дианы выходит замуж за 60-летнего миллионера

Племянница принцессы Дианы Китти Спенсер получила предложение руки и сердца от владельца модного дома Майкла Льюиса — на руке у девушки заметили кольцо, которое очень похоже на помолвочное.
StarHit.ru вчера в 17:20
Политика

Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Известия вчера в 17:22
Авто

В Сети появились фото седана BMW 7 Series новой генерации

На просторах Сети обнародованы фото седана BMW 7 Series новой генерации.
Актуальные Новости 04 января в 09:46
Гаджеты

Мобильные процессоры Intel Comet Lake-H перешагнут планку в 5 ГГц

Флагманские модели семейства получат по восемь ядер с поддержкой Hyper-threading, а частота процессоров серии Core i9 перешагнёт за рубеж 5 ГГц.
3DNews 03:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное