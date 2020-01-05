Политика
ТК ЗвездаГенсек НАТО созвал экстренное заседание по ситуации в Ираке
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал экстренное заседание Североатлантического совета по ситуации в Ираке. Об этом сообщили в пресс-службе альянса. На встречу, которая состоится в понедельник, 6 января, в Брюсселе, приедут послы всех государств, входящих в НАТО.
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Столтенберг созвал срочное заседание Совета НАТО после решения парламента Ирака
Коммерсантъвчера в 12:15
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