Политика
RT на русскомСтолтенберг созвал срочное заседание совета НАТО 6 января
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял решение о созыве 6 января срочного заседания Североатлантического совета на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.
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Столтенберг созвал срочное заседание Совета НАТО после решения парламента Ирака
Коммерсантъвчера в 12:15
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Белорусский НПЗ "Нафтан" начал переработку поступающей нефти из РФ, при этом сохраняется минимальная загрузка завода, на второй НПЗ, в Мозыре, поставок сырья пока нет, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского госконцерна "Белнефтехим".
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На Венере обнаружены признаки активного вулканизма
90% поверхности Венеры покрыто застывшей базальтовой лавой. До сих пор оставалось неясным, случаются ли до сих пор на планете извержения.
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«Автор пенсионной реформы» подвел ее первые итоги
Экономиста Владимира Назарова, директора научно-исследовательского финансового института Минфина, многие именуют «автором пенсионной реформы».
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Командующий КСИР рассказал о будущем ответе США за убийство Сулеймани
Напомним 3 января США нанесли ракетные авиаудары по аэропорту Багдада, в результате которых погибло 8 человек, включая командующего иранскими силами специального назначения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани.
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«Матч ТВ» вместо ЧМ-2020 показал финал-2011
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Медведев принес России победу над США в матче ATP Cup
Первая ракетка России Даниил Медведев принес России ключевое очко в копилку сборной страны в матче против США.
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В Тюменской области два человека погибли в ДТП с автобусом
В автобусе, который следовал из Таджикистана в Сургут, находились 30 пассажиров. В результате ДТП погибли водитель и пассажир грузовика.
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Казахстан и Соединенные Штаты подписали соглашение о воздушном сообщении на основе «открытого неба».
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Две новых теории о форме нашей Вселенной появилось за прошедший год.
Армия и оружие
Китай призвал США не злоупотреблять военной силой на Ближнем Востоке
Недавние рискованные военные действия США ведут к эскалации напряженности на Ближнем Востоке, Китай призывает США не злоупотреблять военной силой, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
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В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану
"На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера.
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Вейналдум может покинуть «Ливерпуль» в конце сезона
Хавбек «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум может сменить клубную прописку по завершении сезона-2019/2020, об этом информирует издание The Athletic.
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В аэропорту Стамбула запретили встречать туристов с табличками
Согласно новым правилам, туроператоры и агентства не имеют право встречать гостей возле выхода из зоны таможенного контроля и держать таблички с указанием названия фирмы или фамилией туриста.
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Цена Brent выросла выше 70 долларов за баррель
Стоимости нефти продолжила рост в начале недели. Цена Brent выросла выше 70 долларов за баррель впервые с конца мая.
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Зеленский с семьей уехал отдыхать в Оман
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