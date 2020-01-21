Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиСтолтенберг: у НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники

Новые стратегические беспилотники НАТО Global Hawk смогут следить за происходящим на территории России, об этом пишет норвежское издание Verdens Gang.
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с чего всё началось
Новые беспилотники НАТО Global Hawk смогут заглянуть на сотни километров вглубь России, пишет норвежское издание VG
 со ссылкой на генсека альянса Йенса Столтенберга.
Известиявчера в 21:54

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Столтенберг заявил о способных заглянуть вглубь РФ беспилотниках НАТО

Известиявчера в 21:54

Столтенберг сообщил о способном заглянуть вглубь России беспилотнике НАТО

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Столтенберг заявил о способности новых беспилотников НАТО заглянуть на территорию России

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Наш ответ — в стадии разработки: о планах НАТО заглянуть вглубь России

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Столтенберг: у НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники

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За Крымом будут активно следить дроны НАТО

КИАвчера в 11:38

Новый шпионский инструмент НАТО может на 200 километров заглянуть в Россию (VG, Норвегия) (VG)

ИноСМИвчера в 08:14
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Госдума поддержала законопроект о введении должности замглавы Совбеза

Государственная Дума приняла в первом чтении приняла поправки в закон «О безопасности», предполагающие введение должности заместителя председателя Совета безопасности страны.
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СМИ предположили будущее Силуанова в новом правительстве

Бывший первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов возможно попадет в новый состав кабмина.
Московский Комсомолец 06:03
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Россия не пустила казахстанскую нефть в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не пустила в республику казахстанскую нефть.
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Счастливая Меган Маркл замечена на прогулке с сыном в Канаде

Возможно, скоро к прогулкам сияющей от счастья герцогини присоединится и ее супруг: принц Гарри уладил все дела в Англии, посетил несколько официальных мероприятий и уже прилетел в Канаду.
Super.ru 03:02
Политика

Двух «подозрительных» россиян задержали в Давосе в преддверии форума

Двое россиян были задержаны в Давосе полицией кантона Граубюнден за несколько месяцев до начала Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщают швейцарские СМИ.
РБК 06:35
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Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля

Как рассказали в Пенсионном фонде России, с 1 февраля увеличится размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) для федеральных льготников.
Туапсинские вести вчера в 03:19
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Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей

«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.
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Политика

Глава Пермского края Максим Решетников может стать вице-премьером

Глава Пермского края Максим Решетников может занять должность вице-премьера в новом правительстве во главе с Михаилом Мишустиным.
Pravda.Ru вчера в 08:05
Футбол

РПЛ уступила чемпионату Украины в рейтинге сильнейших лиг мира

Международная федерация футбольной истории и статистики (IHHFS) обнародовала рейтинг сильнейших национальных чемпионатов мира.
Российская газета 04:31
Происшествия

При пожаре в Томской области погибли 11 человек

Одиннадцать человек погибли при пожаре в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
РИА Новости вчера в 22:19
Политика

Захарова прокомментировала слова Помпео о смене власти в Венесуэле

Заявления госсекретаря США Майка Помпео о смене власти в Венесуэле можно расценивать как признание в реализации Вашингтоном "кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах", считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
РИА Новости 03:55
Политика

Владимир Путин внес 22 поправки в Конституцию

Владимир Путин внес 22 поправки в Конституцию. Эксперты телеграм-канала "Мейстер" обозначили суть изменений в Основном законе страны.
Деловое.ТВ 03:05
Политика

МИД Польши выразил надежду на диалог российских и польских историков

Министерство иностранных дел Польши выразило надежду, что новые публикации документов о Второй мировой войне российской стороной положат начало возобновлению исторического диалога между двумя странами.
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Общество

В Махачкале женщинам запретили посещать бассейн

Администрация учреждения не комментирует это сообщение. О причинах такого решения неизвестно.
Говорит Москва 07:19
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Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе

Доклад о химической атаке Организация по запрещению химического оружия в марте прошлого года опубликовала доклад о расследовании инцидента, который произошел в Думе 7 апреля 2018 года.
РИА Новости вчера в 17:49
Общество

Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Коммерсантъ 06:37
Общество

У станции метро «Пионерская» построят новый торговый центр «Голливуд»

Компания «Евроинвест» планирует начать строительство ТРЦ «Голливуд» у станции метро «Пионерская» в нынешнем году, а завершить - в 2023-м.
БН.ру 05:30
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Злая кошка два дня продержала на кухне жительницу Архангельска

Российская газета 05:12
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Губерниев объяснил, почему не зовёт Тихонова в свою передачу

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о конфликте с четырёхкратным олимпийским чемпионом Александром Тихоновым.
Pravda.Ru 04:59
Общество

В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду

По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым.
РИА Новости вчера в 20:13
Политика

Кадыров ответил на заявления о новом назначении

Lenta.ru вчера в 08:36
Авто

Изменения в регистрации авто стали новой ловушкой для водителей

Новые правила регистрации транспортных средств, вступившие в силу 1 января 2020 года, обернулись неожиданной ловушкой для водителей.
Автоновости дня вчера в 04:09
Общество

ВОЗ предупредила о распространении коронавируса из Китая

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о возможном распространении новой пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, в Китае и других странах.
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Политика

Краснов выступил против расширения полномочий Генпрокуратуры

В минувший понедельник, 20 января, президент Владимир Путин предложил назначить заместителя главы СК Игоря Краснова на пост генпрокурора.
РБК 05:28
Политика

Порошенко приведут на допрос принудительно

Экс-президент Украины Петр Порошенко без уважительной причины не явился во вторник на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).
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Житель Пермского края заставлял пасынка стоять коленями на макаронах

Житель города Красновишерска (Пермский край) наказывал пасынка, ставя его коленями на макароны в качестве наказания.
ТАСС 06:40
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Елене Воробей потребовалась срочная операция

Популярная юмористка Елена Воробей несколько недель назад сообщила, что сломала руку.
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Елизавета II забрала у Меган Маркл все подаренные украшения

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В продаже появилось фото Путина в комплекте с иконой святителя Николая

Lenta.ru 07:19
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Microsoft начала менять Windows 10

В тестовой сборке Windows 10, для участников тестирования Windows Insiders, уже были внесены изменения на панели задач.
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