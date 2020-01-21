Армия и оружие
РИА НовостиСтолтенберг: у НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники
Новые стратегические беспилотники НАТО Global Hawk смогут следить за происходящим на территории России, об этом пишет норвежское издание Verdens Gang.
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с чего всё началось
Новые беспилотники НАТО Global Hawk смогут заглянуть на сотни километров вглубь России, пишет норвежское издание VG со ссылкой на генсека альянса Йенса Столтенберга.Известиявчера в 21:54
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Политика
Госдума поддержала законопроект о введении должности замглавы Совбеза
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Счастливая Меган Маркл замечена на прогулке с сыном в Канаде
Возможно, скоро к прогулкам сияющей от счастья герцогини присоединится и ее супруг: принц Гарри уладил все дела в Англии, посетил несколько официальных мероприятий и уже прилетел в Канаду.
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Двух «подозрительных» россиян задержали в Давосе в преддверии форума
Двое россиян были задержаны в Давосе полицией кантона Граубюнден за несколько месяцев до начала Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщают швейцарские СМИ.
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Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля
Как рассказали в Пенсионном фонде России, с 1 февраля увеличится размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) для федеральных льготников.
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Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей
«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.
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Глава Пермского края Максим Решетников может занять должность вице-премьера в новом правительстве во главе с Михаилом Мишустиным.
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РПЛ уступила чемпионату Украины в рейтинге сильнейших лиг мира
Международная федерация футбольной истории и статистики (IHHFS) обнародовала рейтинг сильнейших национальных чемпионатов мира.
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При пожаре в Томской области погибли 11 человек
Одиннадцать человек погибли при пожаре в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
Политика
Захарова прокомментировала слова Помпео о смене власти в Венесуэле
Заявления госсекретаря США Майка Помпео о смене власти в Венесуэле можно расценивать как признание в реализации Вашингтоном "кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах", считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Политика
Владимир Путин внес 22 поправки в Конституцию
Владимир Путин внес 22 поправки в Конституцию. Эксперты телеграм-канала "Мейстер" обозначили суть изменений в Основном законе страны.
Политика
МИД Польши выразил надежду на диалог российских и польских историков
Министерство иностранных дел Польши выразило надежду, что новые публикации документов о Второй мировой войне российской стороной положат начало возобновлению исторического диалога между двумя странами.
Общество
В Махачкале женщинам запретили посещать бассейн
Администрация учреждения не комментирует это сообщение. О причинах такого решения неизвестно.
Политика
Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
Доклад о химической атаке Организация по запрещению химического оружия в марте прошлого года опубликовала доклад о расследовании инцидента, который произошел в Думе 7 апреля 2018 года.
Общество
Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Общество
У станции метро «Пионерская» построят новый торговый центр «Голливуд»
Компания «Евроинвест» планирует начать строительство ТРЦ «Голливуд» у станции метро «Пионерская» в нынешнем году, а завершить - в 2023-м.
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Злая кошка два дня продержала на кухне жительницу Архангельска
Биатлон
Губерниев объяснил, почему не зовёт Тихонова в свою передачу
Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о конфликте с четырёхкратным олимпийским чемпионом Александром Тихоновым.
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В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду
По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым.
Политика
Кадыров ответил на заявления о новом назначении
Авто
Изменения в регистрации авто стали новой ловушкой для водителей
Новые правила регистрации транспортных средств, вступившие в силу 1 января 2020 года, обернулись неожиданной ловушкой для водителей.
Общество
ВОЗ предупредила о распространении коронавируса из Китая
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о возможном распространении новой пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, в Китае и других странах.
Политика
Краснов выступил против расширения полномочий Генпрокуратуры
В минувший понедельник, 20 января, президент Владимир Путин предложил назначить заместителя главы СК Игоря Краснова на пост генпрокурора.
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Порошенко приведут на допрос принудительно
Экс-президент Украины Петр Порошенко без уважительной причины не явился во вторник на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).
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Житель Пермского края заставлял пасынка стоять коленями на макаронах
Житель города Красновишерска (Пермский край) наказывал пасынка, ставя его коленями на макароны в качестве наказания.
Шоу-бизнес
Елене Воробей потребовалась срочная операция
Популярная юмористка Елена Воробей несколько недель назад сообщила, что сломала руку.
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Елизавета II забрала у Меган Маркл все подаренные украшения
Елизавета II лишила жену принца Гарри Меган Маркл всех подаренных ей украшений из-за решения пары отказаться от королевского титула.
Технологии
Microsoft начала менять Windows 10
В тестовой сборке Windows 10, для участников тестирования Windows Insiders, уже были внесены изменения на панели задач.