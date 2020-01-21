с чего всё началось

Новые стратегические беспилотники НАТО Global Hawk смогут следить за происходящим на территории России, об этом пишет норвежское издание Verdens Gang.

Столтенберг: у НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники

Происшествия Замглавы Генштаба обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется особо крупном мошенничестве по двум эпизодам (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Второго окружного суда.

Политика Захарова прокомментировала слова Помпео о смене власти в Венесуэле Заявления госсекретаря США Майка Помпео о смене власти в Венесуэле можно расценивать как признание в реализации Вашингтоном "кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах", считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Общество Минюст Украины продаст тюрьмы и оставит деньги себе Министр планирует договориться о механизме, который позволит оставить средства от продажи тюрем внутри ведомства и улучшить его инфраструктуру.

Общество Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров в 2019 году Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете", что в 2019 году, после внесения изменений в пенсионную систему, на пенсию вышло на 355 тысяч человек меньше.

Здоровье ВОЗ созовет экстренное заседание по новому китайскому коронавирусу Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус проведет 22 января экстренное заседание по чрезвычайной ситуации из-за вспышки в Китае пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, говорится в Twitter ВОЗ.

Политика Краснов выступил против расширения полномочий Генпрокуратуры Система разведения полномочий по надзору и ведению следствия между Генеральной прокуратурой и Следственным комитетом показала свою эффективность.

Биатлон Анфиса Резцова жёстко раскритиковала собственную дочь Олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова раскритиковала свою дочь Кристину, которая входит в состав сборной России и выступает на этапах Кубка мира.

Общество Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил оштрафовать Алену Водонаеву на сумму в 100 млн рублей за оскорбление граждан РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.

Экономика Вторичный рынок смартфонов растет быстрее первичного Компании считают, что trade-in помогает и росту первичного рынка смартфонов: услуга мотивирует пользователей покупать дорогие устройства.

Общество В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым.