Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиСтолтенберг: у НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники

Новые стратегические беспилотники НАТО Global Hawk смогут следить за происходящим на территории России, об этом пишет норвежское издание Verdens Gang.
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с чего всё началось
Новые беспилотники НАТО Global Hawk смогут заглянуть на сотни километров вглубь России, пишет норвежское издание VG
 со ссылкой на генсека альянса Йенса Столтенберга.
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