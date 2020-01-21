Армия и оружие
РИА НовостиСтолтенберг: у НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники
Новые стратегические беспилотники НАТО Global Hawk смогут следить за происходящим на территории России, об этом пишет норвежское издание Verdens Gang.
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с чего всё началось
Новые беспилотники НАТО Global Hawk смогут заглянуть на сотни километров вглубь России, пишет норвежское издание VG со ссылкой на генсека альянса Йенса Столтенберга.Известиявчера в 21:54
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Общество
В АТОР рассказали, когда на курорты Египта полетят первые рейсы
АТОР, ссылаясь на экспертов авиаотрасли, пояснила, что успешная проверка позволит россиянам полететь на отдых в Египет уже в конце апреля — начале мая.
Происшествия
Замглавы Генштаба обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей
Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется особо крупном мошенничестве по двум эпизодам (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Второго окружного суда.
Общество
У «Пионерской» построят новый торговый центр «Голливуд»
Возле станции метро «Пионерская» в Приморском районе Петербурга через три года появится новый торгово-развлекательный центр – «Голливуд».
Политика
В Кремле объяснили ускоренную подготовку поправок к Конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил ускоренную подготовку поправок к Конституции, предложенных главой государства Владимиром Путиным, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Шоу-бизнес
Семенович отказалась от макияжа и каблуков на Сейшелах
Судя по всему, теперь артистка решила расслабиться и отказаться от каблуков — да и почти, в целом, от обуви, и яркого макияжа.
Политика
Захарова прокомментировала слова Помпео о смене власти в Венесуэле
Заявления госсекретаря США Майка Помпео о смене власти в Венесуэле можно расценивать как признание в реализации Вашингтоном "кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах", считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Общество
Минюст Украины продаст тюрьмы и оставит деньги себе
Министр планирует договориться о механизме, который позволит оставить средства от продажи тюрем внутри ведомства и улучшить его инфраструктуру.
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова сделал Анастасии Волочковой предложение
Никас Сафронов подтвердил, что его сын сделал Анастасии Волочковой предложение руки и сердца.
Общество
Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров в 2019 году
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете", что в 2019 году, после внесения изменений в пенсионную систему, на пенсию вышло на 355 тысяч человек меньше.
Здоровье
ВОЗ созовет экстренное заседание по новому китайскому коронавирусу
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус проведет 22 января экстренное заседание по чрезвычайной ситуации из-за вспышки в Китае пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, говорится в Twitter ВОЗ.
Кино
Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века
Политика
Краснов выступил против расширения полномочий Генпрокуратуры
Система разведения полномочий по надзору и ведению следствия между Генеральной прокуратурой и Следственным комитетом показала свою эффективность.
Происшествия
Задержан руководитель Пенсионного фонда Красноярского края
В Красноярском крае задержали управляющего региональным отделением Пенсионного фонда России Дениса Майбороду.
Биатлон
Анфиса Резцова жёстко раскритиковала собственную дочь
Олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова раскритиковала свою дочь Кристину, которая входит в состав сборной России и выступает на этапах Кубка мира.
Энергетика
Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
Авто
Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой
Экономика
«Ъ» рассказал о доходах Мишустина и его супруги
Михаил Мишустин уже как глава кабмина опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года, пишет "Коммерсант".
Политика
Лаврову и Шойгу прочат места в новом правительстве РФ
Пока эксперты только предполагают, кто сохранит места в новом составе российского правительства.
Наука
Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств
Общество
Бывшего главу Интерпола приговорили к 13,5 годам тюрьмы
Более 13 лет проведёт в заключении бывший президент Интерпола Мэн Хунвэй.
Кино
Владимир Путин поздравил Дмитрия Харатьяна с юбилеем
Президент Владимир Путин поздравил актера, продюсера и исполнителя песен Дмитрия Харатьяна с 60-летием.
Энергетика
Минфин может ввести НДПИ на попутный нефтяной газ
Минфин РФ не отказывается от идеи ввести налог на добычу полезных ископаемых для попутного нефтяного газа.
Финансы
Акции ВТБ выросли на 3% после слов Костина о дивидендах за 2019 год
По итогам 2018 года ВТБ направил на дивиденды 15% от чистой прибыли по МСФО. Выплаты составили 0,0010987 рубля на бумагу.
Общество
Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил оштрафовать Алену Водонаеву на сумму в 100 млн рублей за оскорбление граждан РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.
Экономика
Вторичный рынок смартфонов растет быстрее первичного
Компании считают, что trade-in помогает и росту первичного рынка смартфонов: услуга мотивирует пользователей покупать дорогие устройства.
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду
По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым.
Происшествия
Новосибирского гаишника, залившего виски в служебную машину, уволили
Начальник главка МВД по Новосибирской области после служебной проверки уволил сотрудника ДПС, который на попавшем в социальные сети видеоролике заливает в машину виски вместо стеклоомывающей жидкости и шутит, что с такой работой может себе это позволить.