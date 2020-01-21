Армия и оружие
РИА НовостиСтолтенберг: у НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники
Новые стратегические беспилотники НАТО Global Hawk смогут следить за происходящим на территории России, об этом пишет норвежское издание Verdens Gang.
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с чего всё началось
Новые беспилотники НАТО Global Hawk смогут заглянуть на сотни километров вглубь России, пишет норвежское издание VG со ссылкой на генсека альянса Йенса Столтенберга.Известиявчера в 21:54
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Оказалось, что разрыв между двумя кинолентами составил один миллиард рублей.
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Отмечается, что около 10:00 в районе деревни Пелгусово в заднюю часть микроавтобуса «Газель», перевозившего детей в школу, врезался автомобиль Renault Logan, в результате чего школьный автобус перевернулся.
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Первая эскадрилья истребителей Су-30МКИ, вооружённых сверхзвуковыми ракетами «Брамос», поступила на вооружение индийских ВВС 20 января.
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«Ъ» рассказал о доходах Мишустина и его супруги
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