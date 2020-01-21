Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиСтолтенберг: у НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники

Новые стратегические беспилотники НАТО Global Hawk смогут следить за происходящим на территории России, об этом пишет норвежское издание Verdens Gang.
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с чего всё началось
Новые беспилотники НАТО Global Hawk смогут заглянуть на сотни километров вглубь России, пишет норвежское издание VG
 со ссылкой на генсека альянса Йенса Столтенберга.
Известиявчера в 21:54

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Столтенберг: у НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники

РИА Новостивчера в 21:18

Столтенберг сообщил о способном заглянуть вглубь России беспилотнике НАТО

РБК03:01

Столтенберг заявил о способности новых беспилотников НАТО заглянуть на территорию России

ТАСС02:43

Столтенберг заявил о способных заглянуть вглубь РФ беспилотниках НАТО

Известиявчера в 21:54

НАТО собирается заглянуть вглубь России

Вести.Ru04:01

За Крымом будут активно следить дроны НАТО

КИАвчера в 11:38

Новый шпионский инструмент НАТО может на 200 километров заглянуть в Россию (VG, Норвегия) (VG)

ИноСМИвчера в 08:14
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Политика

Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку

Lenta.ru вчера в 06:55
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СМИ обвинили Нидерланды в сокрытии причин аварии Boeing в 2009 году

В феврале 2009 года самолет Boeing 737 компании Turkish Airlines упал в пригороде Амстердама.
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Бывшего главу Интерпола приговорили к 13,5 годам тюрьмы

Более 13 лет проведёт в заключении бывший президент Интерпола Мэн Хунвэй.
REGNUM 02:26
Интернет

Microsoft начала потихоньку менять Windows 10

Microsoft уже начала внедрять переработанные пиктограммы на панели задач Windows 10 в свежей тестовой сборке у участников программы тестирования Windows Insiders.
iXBT.com вчера в 21:12
Происшествия

Красноярский заключенный сделал муляж себя и сбежал из колонии

Коммерсантъ Новосибирск 02:23
Армия и оружие

В Багдаде обстрелян ракетами район посольства США

Три ракеты упали недалеко от посольства США, что находится в "зеленой зоне" Багдада. Об этом сообщили местные СМИ Ирака.
Южный Федеральный вчера в 19:27
Происшествия

Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына

Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Lenta.ru вчера в 05:44
Политика

Песков прокомментировал встречу Путина и Джонсона в Германии

Общение главы РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на полях саммита в Берлине по мирному урегулированию в Ливии прошло конструктивно, заявил 20 января журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM 04:19
Политика

Песков объяснил спешку с конституционной реформой

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил приоритетность рассмотрения законопроекта о внесении поправок в Конституцию невозможностью «откладывать этот вопрос в долгий ящик».
РБК 04:00
Общество

Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы

Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
РБК 00:23
Политика

Помпео рассказал о проекте по смене власти в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон работает над проектом смены власти в Венесуэле — над отстранением от президентства действующего главы государства Николаса Мадуро.
RT на русском вчера в 23:47
Армия и оружие

В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР

Заместитель командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексей «Грин» убит поздно вечером 20 января.
Известия вчера в 19:55
Шоу-бизнес

Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
ТВ Центр вчера в 05:44
Политика

The Guardian назвала имя нового главаря ИГ

Газета.Ru вчера в 18:06
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова объявила о предстоящей свадьбе

Балерина Анастасия Волочкова сделала объявление о предстоящей свадьбе. Она озвучила эту новость на вечеринке по случаю своего дня рождения.
Регион online вчера в 15:21
Происшествия

В Якутии возбудили дело после нападения собак на ребенка

Нападение бродячих собак на мальчика в якутском городе Ленск стало поводом для возбуждения уголовного дела о халатности.
Российская газета 02:50
Кино

В США вручили премии Гильдии киноактеров

Премия «Лучшая мужская роль» досталась исполнителю роли Джокера в одноименном фильме — Хоакину Фениксу.
Росбалт вчера в 03:53
Футбол

Головин помог «Монако» выйти в следующий раунд Кубка Франции

"Монако" в 1/16 финала Кубка Франции победил на выезде команду четвёртого дивизиона "Сен-Пре".
Pravda.Ru 01:58
Общество

Япония готовится к внедрению систем связи 6G в 2030 году

Японское правительство во вторник приняло решение о начале подготовки к внедрению в стране систем связи шестого поколения (6G).
Экономика сегодня 01:23
Кино

«Холоп» обогнал «Короля Льва» по кассовым сборам

Оказалось, что разрыв между двумя кинолентами составил один миллиард рублей.
ГЛАС.RU вчера в 02:38
Происшествия

При пожаре в Томской области погибли 11 человек

Одиннадцать человек погибли при пожаре в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
РИА Новости вчера в 22:19
Происшествия

В Петербурге девушку убило током у фонарного столба

REGNUM 01:24
Общество

Комиссию по платежкам за ЖКХ в России предложили отменить

Банкам запретят брать дополнительную комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ).
Известия 19 января в 18:42
Общество

Принц Гарри прокомментировал свой отказ от королевского титула

Принц Гарри, который вместе с женой Меган Маркл принял решение об отказе от королевского титула, впервые официально прокомментировал свое решение.
Дни24 вчера в 05:17
Футбол

Футбольный клуб «Сочи» объявил об аренде Кокорина из «Зенита»

Форвард «Зенита» Александр Кокорин перейдет в «Сочи» на правах аренды.
РБК 02:39
Происшествия

В Ивановской области перевернулся школьный автобус

Отмечается, что около 10:00 в районе деревни Пелгусово в заднюю часть микроавтобуса «Газель», перевозившего детей в школу, врезался автомобиль Renault Logan, в результате чего школьный автобус перевернулся.
RT на русском 02:58
Армия и оружие

Индийские ВВС получили первую эскадрилью Су-30МКИ с ракетами «Брамос»

Первая эскадрилья истребителей Су-30МКИ, вооружённых сверхзвуковыми ракетами «Брамос», поступила на вооружение индийских ВВС 20 января.
REGNUM вчера в 02:05
Авто

Повышение утилизационного сбора привело к подорожанию авто

Повышение утилизационного сбора в России привело к подорожанию автомобилей как отечественной, так и импортной сборки.
Автоновости дня 19 января в 22:54
Общество

Наталья Бочкарева прокомментировала приговор за хранение кокаина

Актриса Наталья Бочкарева («Счастливы вместе») прокомментировала решение суда, который назначил ей штраф в 30 тысяч рублей по делу о хранении кокаина.
Культуромания вчера в 11:18
Экономика

«Ъ» рассказал о доходах Мишустина и его супруги

Михаил Мишустин уже как глава кабмина опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года, пишет "Коммерсант".
Газета.Ru 19 января в 14:41
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