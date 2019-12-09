Североатлантический альянс не считает Россию врагом или противником, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN.

Столтенберг заявил, что НАТО не считает Россию врагом

Биатлон Фуркад считает, что решение WADA по России должно быть суровым Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад считает, что несмотря на возможные санкции со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA), нужно обеспечить, чтобы Россия осталась сильной страной в зимних видах спорта.

Происшествия Конвоиры «банды GTA» получили условные сроки за перестрелку в суде Красногорский городской суд Подмосковья приговорил к условным срокам от 1,5 до 3 лет полицейских, которые конвоировали подсудимых по уголовному делу "банды GTA" и допустили попытку побега и перестрелку, сообщили РИА Новости в суде.

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Экономика В России подорожает мобильная связь Мобильная связь в России в 2020 году может подорожать на 17-18 процентов, говорится в исследовании агентства Content Review, выдержки из которого приводит РИА Новости.

Фигурное катание Навка поздравила российских фигуристок с медалями финала Гран-при Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка поздравила российских фигуристок Алёну Косторную, Анну Щербакову и Александру Трусову с завоеванием медалей финала серии Гран-при в Турине.

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Общество Запашный предложил Уткину поговорить «по-мужски» Журналист и YouTube-блогер Василий Уткин рассказал о претензиях со стороны директора Большого Московского цирка Эдгарда Запашного.