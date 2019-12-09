Политика
RT на русскомСтолтенберг заявил, что НАТО не считает Россию врагом
Североатлантический альянс не считает Россию врагом или противником, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN.
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Музыка
София Ротару выступила на «Песне года» в Москве
Общество
В ПФР назвали условие, при котором могут приостановить выплату пенсии
В Пенсионном фонде рассказали "Российской газете" об условии, при котором выплата пенсии может быть приостановлена.
Происшествия
В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погибли пять человек
Пять человек погибли в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд на севере Новой Зеландии.
Общество
В России могут запретить взыскание долгов с пенсий
Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Общество
Электронные договоры купли-продажи авто появятся в 2020 году
Минкомсвязи России совместно с Министерством внутренних дел разрабатывают бесплатный сервис, позволяющий сформировать электронный договор купли-продажи автомобиля через портал госуслуг.
Общество
Желающих поменять Конституцию россиян стало больше
Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Биатлон
Фуркад считает, что решение WADA по России должно быть суровым
Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад считает, что несмотря на возможные санкции со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA), нужно обеспечить, чтобы Россия осталась сильной страной в зимних видах спорта.
Происшествия
Конвоиры «банды GTA» получили условные сроки за перестрелку в суде
Красногорский городской суд Подмосковья приговорил к условным срокам от 1,5 до 3 лет полицейских, которые конвоировали подсудимых по уголовному делу "банды GTA" и допустили попытку побега и перестрелку, сообщили РИА Новости в суде.
Общество
Поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права
Новые поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права.
Шоу-бизнес
Путин поздравил Алису Фрейндлих с юбилеем
Российский президент Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с юбилеем.
Политика
В Сербии Поклонскую прозвали «железной леди Путина»
Поклонская в составе крымской делегации посетила с официальным визитом Сербию, в рамках которого состоялись ряд официальных встреч, в том числе с политиками и депутатами, а также конференция, посвященная налаживанию конструктивных отношений европейских стран с Россией и процессу признания итогов крымского референдума.
Общество
Петербург занял 14 место в рейтинге самых «пьющих» регионов РФ
Эксперты Национального рейтинга трезвости субъектов России назвали самые пьющие регионы страны. Северная столица оказалась на 14 месте.
Политика
Новак и Миллер примут участие во встрече Путина и Зеленского
Глава «Газпрома» Алексей Миллер и глава Минэнерго РФ Александр Новак отправятся на встречу лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже.
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Политика
Порошенко закидали яйцами на Майдане
Бывшего президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами во время акции оппозиции, которая прошла на Майдане Независимости в центре Киева накануне саммита «нормандской четверки».
Общество
На выставке в Екатеринбурге заклеили картины с обнаженными женщинами
На выставке в Екатеринбурге заклеили картины с обнаженными женщинами. Стикерами прикрыли соски и зону бикини.
Культура
Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч
Экономика
В России подорожает мобильная связь
Мобильная связь в России в 2020 году может подорожать на 17-18 процентов, говорится в исследовании агентства Content Review, выдержки из которого приводит РИА Новости.
Гаджеты
Android 10 и One UI 2 вышли для смартфонов Samsung Galaxy в России
Компания Samsung Electronics объявила о доступности операционной системы Android 10 и фирменного интерфейса One UI 2 владельцам ряда смартфонов Galaxy в России.
Фигурное катание
После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой
Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
Гаджеты
Официальные рендеры смартфона Oppo Reno 3 Pro 5G появились в Сети
Происшествия
Число погибших при пожаре в Одессе выросло до 12
Число погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса выросло до 12.
Фигурное катание
Навка поздравила российских фигуристок с медалями финала Гран-при
Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка поздравила российских фигуристок Алёну Косторную, Анну Щербакову и Александру Трусову с завоеванием медалей финала серии Гран-при в Турине.
Происшествия
Бывший антикоррупционер Алтая получил четыре года колонии за взятки
Бывший начальник антикоррупционного управления ГУМВД по Алтайскому краю Вадим Надвоцкий получил четыре года колонии за взятки на почти 13 миллионов рублей, сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Людмила Рязанцева.
Наука
Создан новый устойчивый материал для улавливания углекислого газа
Ученые из Технического университета Чалмерса и Стокгольмского университета разработали новый материал для улавливания углекислого газа.
Общество
Запашный предложил Уткину поговорить «по-мужски»
Журналист и YouTube-блогер Василий Уткин рассказал о претензиях со стороны директора Большого Московского цирка Эдгарда Запашного.
Футбол
«Динамо» в меньшинстве проиграло «Заре» в чемпионате Украины
Киевское "Динамо" потерпело поражение от луганской "Зари" в матче 17-го тура чемпионата Украины по футболу.
Общество
ФСИН назвала акцию «Бездомный полк» провокацией
Акция «Бездомный полк», в которой приняли участие некоторые бывшие и действующие сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), является провокацией.