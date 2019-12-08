Политика

ИзвестияИзвестияСтолтенберг отказался называть Россию врагом НАТО

В НАТО не считают Россию своим врагом, но в то же время не относят к числу друзей. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN.
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В Совфеде ответили на слова Столтенберга об отношении НАТО к России

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Йенс Столтенберг больше не считает Россию врагом НАТО

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Генсек НАТО заявил, что альянс не считает Россию врагом

Коммерсантъвчера в 20:40

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Царьград02:40

Столтенберг заявил, что в НАТО не считают Россию врагом или противником

ТАССвчера в 13:15
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 03:28, Ашберн
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РИА Новости вчера в 07:18
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В России могут запретить взыскание долгов с пенсий

Другими поправками предлагается установить, что прожиточный минимум должен оставаться не только от пенсии, но и от зарплаты после взыскания долгов.
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Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Италии

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Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
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Происшествия

Валерия рассказала о ДТП с участием сына

Певица Валерия прокомментировала сообщения о ДТП с участием ее сына Арсения Шульгина под Петербургом.
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Происшествия

Число погибших при пожаре в колледже в Одессе выросло до 12

Число погибших в результате пожара в колледже в Одессе выросло до 12, спасатели во время разбора завалов обнаружили еще два тела, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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Сеть магазинов «ВкусВилл» готовится запустить собственный маркетплейс под названием «Довериум», сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.
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«Монако» разгромил «Амьен», Головин отдал голевую передачу

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После установки на Международной космической станции прибор сможет отслеживать состояние Мирового океана и исследовать динамические процессы в акваториях.
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Газета.Ru вчера в 19:34
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Скончался актер сериала «Друзья» Рон Либман

В возрасте 82 лет ушел из жизни американский актер Рон Либман, сообщает Fox News.
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Международный валютный фонд (МВФ) предоставит властям Украины новый кредит на $5,5 млрд сроком на три года.
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