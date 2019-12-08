Политика
ИзвестияСтолтенберг отказался называть Россию врагом НАТО
В НАТО не считают Россию своим врагом, но в то же время не относят к числу друзей. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN.
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Фигурное катание
Российские фигуристки заняли первые три места в финале Гран-При
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился в пятый раз
По данным источника, Петросян и Брухунова заключили брак в начале декабря 2019 года. Для 74-летнего артиста он стал пятым.
Игры
Игры для PlayStation 5 не запустятся на PlayStation 4
Журналист сообщил, что первые игры для PlayStation 5 уже не будут запускаться на PlayStation 4. Какие именно это будут проекты, не уточняется.
Футбол
Федотов стал главным тренером «Сочи»
Владимир Федотов назначен главным тренером футбольного клуба "Сочи", контракт с ним подписан на 2,5 года, сообщил РИА Новости генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко.
Наука
Старение человека происходит в три этапа: в 34, 60 и 78 лет
Транспорт
Проезд по МЦД вновь стал платным
С 9 декабря проезд по Московским центральным диаметрам вновь станет платным, проезд возможен будет как по картам "Тройка", так и по льготным социальным картам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центральной пассажирской пригородной компании.
Общество
Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат
В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
Общество
Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
Спорт
Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира
Общество
В России могут запретить взыскание долгов с пенсий
Другими поправками предлагается установить, что прожиточный минимум должен оставаться не только от пенсии, но и от зарплаты после взыскания долгов.
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Происшествия
Валерия рассказала о ДТП с участием сына
Певица Валерия прокомментировала сообщения о ДТП с участием ее сына Арсения Шульгина под Петербургом.
Происшествия
Число погибших при пожаре в колледже в Одессе выросло до 12
Число погибших в результате пожара в колледже в Одессе выросло до 12, спасатели во время разбора завалов обнаружили еще два тела, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Технологии
«ВкусВилл» запустит собственный маркетплейс «Довериум»
Сеть магазинов «ВкусВилл» готовится запустить собственный маркетплейс под названием «Довериум», сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.
Футбол
«Монако» разгромил «Амьен», Головин отдал голевую передачу
"Монако" одержал победу над "Амьеном" в матче 17-го тура чемпионата Франции по футболу.
Технологии
Российский экипаж МКС сможет искать нефть с околоземной орбиты
После установки на Международной космической станции прибор сможет отслеживать состояние Мирового океана и исследовать динамические процессы в акваториях.
Общество
Россияне назвали Шойгу и Жукова героями Отечества всех эпох
Россияне назвали министра обороны России Сергея Шойгу и маршала СССР Георгия Жукова героями Отечества всех эпох.
Экономика
В Северном речном порту всплывет жилой квартал
Взамен девелоперы обещают благоустроить набережную Девелопер «Кортрос» начинает свой крупный проект в Москве — компания построит более 800 тыс. кв. м жилья у Северного речного порта на Ленинградском шоссе.
Происшествия
На Урале просят продлить арест обвиняемых в убийстве Ксении Каторгиной
Следствие просит продлить срок ареста обвиняемым по делу об убийстве Ксении Каторгиной в Екатеринбурге.
Политика
В Киеве у офиса Зеленского началась акция оппозиции
Общество
Куйвашев запустил в Instagram опрос о выходном 31 декабря
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев запустил на своей странице в соцсети Instagram опрос о том, нужно ли сделать в регионе 31 декабря выходным днем.
Баскетбол
«Лейкерс» обыграл «Миннесоту» в НБА, Дэвис набрал 50 очков
В составе хозяев 50 очков набрал Энтони Дэвис, Леброн Джеймс оформил дабл-дабл из 32 очков и 13 результативных передач.
Происшествия
В Петербурге «заминировали» несколько судов, Пулково и Эрмитаж
Сообщения с угрозами взрыва в понедельник утром поступили в суды Петербурга.
Экономика
Аналитики спрогнозировали рост цен на сотовую связь в 2020 году на 18%
Аналитическое агентство Content Review считает: рост цен на услуги мобильной связи в РФ в 2020 году может составить 17–18%.
Общество
В России задержали фанатов «Легии», приехавших на драку со «Спартаком»
Полиция Калининградской области задержала 19 польских фанатов и в дальнейшем предъявила им обвинения в нарушении условий пребывания на территории России.
Кино
Скончался актер сериала «Друзья» Рон Либман
В возрасте 82 лет ушел из жизни американский актер Рон Либман, сообщает Fox News.
Политика
Правительство ФРГ обсудит расследование убийства в Берлине
Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что России следует приложить больше усилий для сотрудничества в связи с расследованием убийства гражданина Грузии, совершённого 23 августа 2019 года в Берлине.
Политика
МВФ и Киев договорились о новом кредите на $5,5 млрд
Международный валютный фонд (МВФ) предоставит властям Украины новый кредит на $5,5 млрд сроком на три года.