Армия и оружие

Политика СегодняПолитика СегодняСтолтенберг заявил, что НАТО не считает Россию врагом

НАТО не имеет никакого списка врагов, в том числе не считает таковым Россию. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью, которое опубликовало польское издание Rzeczpospolita во вторник, 3 декабря.
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Столтенберг заявил об отсутствии у НАТО списка врагов

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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 10:39, Ашберн
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Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
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Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
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RT на русском 07:55
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По новым правилам, разовая поездка по карте "Тройка" в метро, поездах Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров в зоне "Центральная" составит 40 рублей, а билет "Единый" на одну поездку будет стоить пассажирам 57 рублей.
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13-летняя дочь Джоли и Питта официально стала Джоном

Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Брэда Питта — 13-летняя Шайло — официально стала Джоном.
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Премьер-министр Финляндии уходит в отставку

Глава финского правительства Антти Ринне намерен подать прошение президенту Саули Ниинистё с просьбой отправить его в отставку, сообщает RT.
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Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

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В сети появились обложки ремейка Resident Evil 3

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Открылось движение транспорта над пещерой на трассе «Таврида» в Крыму

Над пещерой, найденной в Крыму при строительстве трассы «Таврида», открыто рабочее движение транспорта, сообщил пресс-секретарь крымского управления АО «ВАД» Григорий Назаров.
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Президент США Дональд Трамп считает очень важной предстоящую встречу в нормандском формате.
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Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы

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Французский президент Эммануэль Макрон на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом заявил о необходимости налаживания стратегического диалога с Россией.
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Во второй половине ноября 3 бренда изменили цены на автомобили

Во второй половине ноября 2019 года цены на автомобили в России изменили 3 автопроизводителя.
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Владелец Louis Vuitton потерял почти $2 млрд из-за угрозы пошлин США

Состояние основного владельца Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно снизилось на $1,9 млрд после объявления властей США о готовности повысить таможенные пошлины на французские товары, свидетельствуют данные Forbes.
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В Кировской области 31 декабря объявлено выходным

Губернатор Кировской области Игорь Васильев подписал распоряжение об объявлении в регионе 31 декабря 2019 года выходным днём.
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Активист Майдана Алексей Яремчук, воевавший в добровольческом нацбатальоне в Донбассе, рассказал о последствиях своего переезда в Германию из Полтавы.
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Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
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СБ Украины объявила Цемаха в розыск

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