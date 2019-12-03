Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности альянса отвечать на военные угрозы со стороны Китая, назвав это принципиально новой задачей. Об этом он сказал по итогам встречи с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом в преддверии саммита в Лондоне.

Столтенберг заявил о готовности НАТО отвечать на военные угрозы Китая

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