Армия и оружие
RT на русскомСтолтенберг заявил о готовности НАТО отвечать на военные угрозы Китая
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности альянса отвечать на военные угрозы со стороны Китая, назвав это принципиально новой задачей. Об этом он сказал по итогам встречи с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом в преддверии саммита в Лондоне.
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Шоу-бизнес
Филипп Киркоров истратил миллион на праздник дочери
Армия и оружие
Трамп: США будут делать с сирийской нефтью все, что захотят
Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна взяла под контрольной месторождения нефти в Сирии для борьбы с террористической организацией "Исламское Государство"* и теперь может делать с ней все, что захочет.
Политика
В Кремле прояснили вопрос о новых поставках С-400 в Турцию
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, обсуждали ли лидер страны Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган новую поставку ЗРК С-400 в Турцию, передает "Интерфакс".
Энергетика
Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет
Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Происшествия
В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом под Воронежем
Госавтоинспекция уточнила данные о пострадавших в ДТП с участием автобуса в Воронежской области.
Политика
Путин назвал устаревшими стереотипы мышления НАТО
«Блоковые стереотипы мышления прошлых лет не могут быть хорошим инструментом для поиска и принятия эффективных решений в условиях быстро, стремительно меняющихся условий современного мира», — цитирует российского лидера «РИА Новости».
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Армия и оружие
Завершены предварительные испытания БТР и БМП на шасси «Бумеранг»
"Военно-промышленная компания" (ВПК) совместно с Минобороны России завершила предварительные испытания опытных образцов бронетранспортера (БТР) К-16 и боевой машины пехоты (БМП) К-17 на перспективном колесном шасси "Бумеранг".
Общество
В Кировской области 31 декабря объявлено выходным
Губернатор Кировской области Игорь Васильев подписал распоряжение об объявлении в регионе 31 декабря 2019 года выходным днём.
Происшествия
Уфимским экс-полицейским грозит реальный срок по делу об изнасиловании
Государственный обвинитель просит суд Уфы приговорить к реальным срокам лишения свободы трех экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании коллеги в отделе полиции, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Башкирии.
Политика
Путин подписал закон об иностранных агентах
Президент России Владимир Путин в понедельник, 2 декабря, подписал закон, позволяющий отдельным лицам называться иностранными агентами, и вызвал критику со стороны правозащитных групп, которые утверждают, что этот шаг еще больше ограничит свободу СМИ в стране.
Происшествия
Солдат-срочник умер после отказа мыть туалеты
Как стало известно, 19-летний Владимир Кялов отправился на службу в воинскую часть 20925 ВКС РФ из Ставрополя.
Политика
Председатель Еврокомиссии проведет телефонные переговоры с Путиным
Новый председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проведет телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
Экономика
Верховный суд поддержал компанию Гинера в споре с «Росгосстрахом»
Судебная коллегия Верховного суда отменила решение суда по интеллектуальным правам, который постановил направить спор о 151 млрд руб. за использование товарных знаков «Росгосстраха» на новое рассмотрение.
Авто
Родстер «Крым» преодолел тестовый пробег с одной поломкой
Автомобильная команда крымских конструкторов провела тест-драйв второй модели родстера «Крым».
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал оговорку Бузовой на музыкальной премии
Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что не обижается на певицу Ольгу Бузову, которая допустила ошибку в его фамилии на музыкальной премии "Золотой хит – 2019".
Транспорт
Проезд в московском метро подорожает
По новым правилам, разовая поездка по карте "Тройка" в метро, поездах Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров в зоне "Центральная" составит 40 рублей, а билет "Единый" на одну поездку будет стоить пассажирам 57 рублей.
Хоккей
Капризов вошел в состав сборной России на Кубок Первого канала
Нападающий московского ЦСКА Кирилл Капризов и форвард столичного "Динамо" Вадим Шипачев вошли в состав сборной России по хоккею на второй этап Евротура - Кубок Первого канала, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Футбол
В ПФЛ ликвидируют зону «Восток»
Сообщается, что с сезона-2020/21 во втором дивизионе будет ликвидирована группа «Восток».
Общество
ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права
ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
Происшествия
В Новом Уренгое кот вытолкнул ребенка из окна
В Новом Уренгое семилетняя девочка упала с девятого этажа из-за кота.
Биатлон
Губерниев объяснил показ его передачи вместо матча «Зенит» — «Спартак»
Российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию, сложившуюся с показом матча 18-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак».
Футбол
Жозе Моуринью: «„МЮ“ остался в моей книге историй. Глава закрыта»
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поделился мыслями о предстоящей игре со своим бывшим клубом – «Манчестер Юнайтед».
Гаджеты
Брат Пабло Эскобара выпустил смартфон с гибким экраном
Родной брат Пабло Эскобара выпустил на рынок гибкий смартфон собственной разработки.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Фигурное катание
В финале Гран-при в Турине выступят 7 учеников и дочь Тутберидзе
Место в финале заслужили семь учеников Этери Тутберидзе.