Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомСтолтенберг заявил о готовности НАТО отвечать на военные угрозы Китая

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности альянса отвечать на военные угрозы со стороны Китая, назвав это принципиально новой задачей. Об этом он сказал по итогам встречи с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом в преддверии саммита в Лондоне.
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