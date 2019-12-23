Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг готов провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения трудностей в отношениях альянса и Москвы. Об этом он заявил в опубликованном в понедельник интервью агентству DPA.

Столтенберг заявил о готовности лично встретиться с Путиным

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