Политика

ТАССТАСССтолтенберг заявил о готовности лично встретиться с Путиным

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг готов провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения трудностей в отношениях альянса и Москвы. Об этом он заявил в опубликованном в понедельник интервью агентству DPA.
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Столтенберг заявил о готовности к личной встрече с Путиным

RT на русском02:34

Столтенберг готов лично встретиться с Путиным

Коммерсантъ02:27

Столтенберг сообщил о готовности лично встретиться с Путиным

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Lenta.ru02:21

Генсек НАТО заявил о готовности встретиться с Путиным

Газета.Ru02:05

Глава НАТО заявил о готовности встретиться с Путиным

Московский Комсомолец01:55

Столтенберг заявил о готовности лично встретиться с Путиным

ТАСС01:37
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