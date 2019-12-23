Политика
ТАСССтолтенберг заявил о готовности лично встретиться с Путиным
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг готов провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения трудностей в отношениях альянса и Москвы. Об этом он заявил в опубликованном в понедельник интервью агентству DPA.
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Здоровье
Бокал шампанского на Новый год не навредит здоровью
Существенного вреда здоровью не нанесет бокал шампанского, выпитый в новогоднюю ночь.
Общество
В России отменят профстандарт для преподавателей вузов
Профессиональный стандарт для преподавателей высших учебных заведений отменят c 1 января 2020 года.
Энергетика
Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по газовому транзиту
Транзит газа через Украину при установлении конкурентного тарифа составит 65 миллиардов кубометров в следующем году и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Политика
Эксперт оценил остановку работы Allseas над «Северным потоком — 2»
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков заявил, что Allseas работала до "последней минуты", пока президент США Дональд Трамп не подписал закон об обороне, в котором упоминаются санкции против "Северного потока —2".
Единоборства
Емельяненко отреагировал на вызов на бой от Кадырова
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко прокомментировал вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на бой.
Футбол
Гиггз: Бэйл равнодушен к критике со стороны «Реала»
Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Реала» Гарета Бэйла.
Происшествия
В Петербурге бетоновоз упал в Неву
По данным ГИБДД, бетоновоз врезался в здание, затем столкнулся с автомобилем Volkswagen, после чего упал в реку Нева.
Общество
Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением
Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Политика
Дональд Трамп поджидает ракету от Ким Чен Ына
Вашингтон ожидает от лидера КНДР Ким Чен Ына «рождественского подарка», который может означать окончание попыток двух стран договориться.
Происшествия
Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Экономика
Глава Колымы снизил тарифы на электроэнергию
В ходе пресс-конференция губернатор Сергей Носов объявил о снижении в 2020 году тарифа на электроэнергию для населения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Происшествия
На Украине при пожаре в психинтернате погибли четыре человека
В городе Старобельск Луганской области Украины произошел пожар в психоневрологическом интернате, в результате погибли четыре человека Об этом сообщается на сайте национальной полиции области.
Экономика
Составлен рейтинг закредитованности регионов России
На первом месте рейтинга располагается Ингушетия с индексом 9,9 процента, за ней следуют Крым и Севастополь с уровнем закредитованности 13,9 и 15,9 процента соответсвенно.
Происшествия
В Екатеринбурге в ДТП погиб пешеход
Внедорожник отбросило на пешеходов после столкновения с другим автомобилем в Екатеринбурге, один мужчина погиб, несовершеннолетняя девочка госпитализирована с тяжелой травмой головы, сообщает отделение пропаганды городского ГИБДД.
Общество
YouTube и «Яндекс.Видео» могут заблокировать из-за книжных издателей
Сервисам YouTube и "Яндекс.Видео" из-за закона о пиратстве грозит вечная блокировка в России, пишет газета "Ведомости".
Экономика
В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Происшествия
В США в аварии с 69 автомобилями пострадал 51 человек
В результате пострадал 51 человек, у 11 серьезные травмы.
Политика
Молдавия получит российский газ привычным путем — Додон
Додон сказал, что Россия и Украина смогли договориться по вопросу транзита российского газа, поэтому Молдавия продолжит получать голубое топливо привычным путем.
Финансы
Госбанки нарастили премии топ-менеджерам в России
В ВТБ рассказали, что в 2018 году банк нарастил прибыль в 1,5 раза, до 179 млрд рублей, и заплатил более высокую годовую премию.
Культура
Винокур вступился за Дубовицкую в споре о закрытии «Аншлага»
Народный артист РСФСР Владимир Винокур вступился за свою коллегу, юмористку Регину Дубовицкую, и ее юмористическую передачу "Аншлаг".
Армия и оружие
Минобороны России получило первый комплект новейшей ЗРС С-350 «Витязь»
«Алмаз-Антей» передал Министерству обороны России первый комплект новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) большой дальности С-350 «Витязь».
Происшествия
В Тюмени мужчину с обмороженными ногами выгнали из кафе
В Тюмени мужчину, обморозившего ноги, не пустили погреться даже в тамбур кафе фаст-фуда.
Общество
Кот Мостик проинспектировал железнодорожную часть Крымского моста
В настоящее время Мостик уже начинает получать заманчивые предложения о возможном трудоустройстве после открытия железнодорожной части Крымского моста.
Наука
Обнаружен древнейший в мире лес
Международная команда ученых при обследовании заброшенного песчаного карьера в местечке под названием Каир в штате Нью-Йорк (США) обнаружила ископаемые деревья, возраст которых составляет не менее 386 миллионов лет и которые являются древнейшими на нашей планете.
Экономика
FATF рекомендовала РФ активнее возвращать выведенные за рубеж активы
Сегодня, 23 декабря 2019 года, стало известно, что Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) по итогам проверки рекомендовала России активнее возвращать выведенные за рубеж активы.
Политика
Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне
Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Общество
Матвиенко призвала правительство запретить продажу снюсов
Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что верхняя палата парламента России обратится к правительству страны с просьбой запретить продажу снюсов.
Армия и оружие
В России планируют создать беспилотный стратегический бомбардировщик
В России к 2040 году планируется создать стратегический бомбардировщик шестого поколения, который будет беспилотным, заявил командующий Дальней авиацией ВКС РФ Герой России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.