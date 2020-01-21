Армия и оружие
ИзвестияСтолтенберг заявил о способных заглянуть вглубь РФ беспилотниках НАТО
Новые беспилотники НАТО Global Hawk смогут заглянуть на сотни километров вглубь России, пишет норвежское издание VG со ссылкой на генсека альянса Йенса Столтенберга. По его словам, модернизированные дроны дадут НАТО «уникальные преимущества, которых нет у России и Китая».
Читать в источнике
Оценить67
с чего всё началось
Новые беспилотники НАТО Global Hawk смогут заглянуть на сотни километров вглубь России, пишет норвежское издание VG со ссылкой на генсека альянса Йенса Столтенберга.Известиявчера в 21:54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 02:57, Ашберн
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду
По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым.
Общество
Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
Технологии
Глава Google предупредил об угрозах искусственного интеллекта
Глава Alphabet и Google Сундар Пичаи в своей колонке для Financial Times указал на необходимость оперативного регулирования технологии искусственного интеллекта на государственном уровне.
Здоровье
Лечивший Джобса врач рассказал в Москве о правилах долгой жизни
Шоу-бизнес
Плюс-сайз модель Эшли Грэм впервые стала мамой
Малыш появился на свет 18 января. 31-летняя плюс-сайз модель Эшли Грэм и ее супруг Джастин Эрвин стали родителями.
Армия и оружие
В Донецке убили замкомандира полка МВД ДНР
В Донецке неизвестные застрелили заместителя командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексея "Грина".
Общество
В Сбербанке назвали популярный способ воровства денег с карт
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе рассказал о популярном способе воровства денег со счетов жителей России.
Космос
В России предложили независимую от США систему полёта к Луне
Новую концепцию транспортной системы для освоения Луны, независимую от американской окололунной станции Deep Space Gateway, предложили специалисты РКК «Энергия».
Авто
УАЗ рассказал о деталях проекта автомобиля для Минобороны
Происшествия
При пожаре в Томской области погибли 11 человек
Одиннадцать человек погибли при пожаре в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
Экономика
«Мечел» не воспользовался правом выкупа у Газпромбанка доли в Эльге
"Мечел" не перечислил в срок Газпромбанку средства в рамках акцептованной им ранее оферты на выкуп 34% Эльгинского проекта и таким образом не воспользовался преимущественным правом выкупа у банка доли в проекте.
Энергетика
Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, ее доставят через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан", заявил РИА Новости представитель белорусского госконцерна "Белнефтехим".
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с участием «скорой» в Марий Эл
Шоу-бизнес
Ксения Собчак на Мальдивах сняла «сексуальное видео под душем»
Сегодня журналистка поделилась ироничным видео, высмеявшим Instagram-красоток, которые сексуально принимают душ под открытым небом.
Политика
Путин внес в Госдуму поправки к Конституции
Президент России Владимир Путин внес документ с поправками к Конституции в Госдуму.
Политика
Михаила Мишустина просят упразднить Пенсионный фонд и поменять систему
«Справедливая Россия» просит главу правительства РФ Михаила Мишустина упразднить Пенсионный фонд России и пересмотреть пенсионную реформу.
Происшествия
Заключенный сбежал из колонии под Красноярском с помощью муляжа
Заключенный сбежал из колонии-поселения в Красноярском крае, подложив вместо себя муляж, его поймали в тот же день и возбудили новое уголовное дело, сообщили в региональной прокуратуре.
Политика
Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing
Кино
Феникс получил премию Гильдии киноактеров США
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на сайт Гильдии киноактеров США, актер получил премия за главную роль в фильме «Джокер».
Общество
Роспотребнадзор оценил распространение в РФ коронавируса из Китая
Возможность появления в России нового типа коронавируса, обнаруженного в Китае, не исключается, однако вероятность его широкого распространения по стране низкая.
Футбол
Голкипер «Манчестер Юнайтед» разбил свой Lamborghini за 200 тысяч евро
Как сообщает The Sun, сам футболист не пострадал, но при этом разбил свой Lamborghini за 170 тысяч фунтов стерлингов (200 тысяч евро / 13,6 млн рублей).
Армия и оружие
СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии
Происшествия
На КАД образовалась многокилометровая пробка из-за массового ДТП
В Санкт-Петербурге на КАД образовалась многокилометровая пробка из-за массового ДТП. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
Здоровье
И.о. министра труда: частные клиники для пожилых не заменят ОМС
Частные медицинские организации, оказывающие услуги для людей старше 64 лет, не будут замещать работу медицинских учреждений в рамках ОМС, заявил исполняющий обязанности министра труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, сообщает 20 января пресс-служба ведомства.
Религия
На Урале планируют построить самый большой в мире православный храм
Происшествия
В Якутии на ребенка напала стая собак — возбуждено уголовное дело
Прокуратура Ленского района организовала проверку по факту нападения в г. Ленске стаи собак на ребенка 20 января 2020 года в Ленскую центральную районную больницу поступил ребенок 2011 г.р. со следами множественных укусов в области головы и туловища.
Политика
The Guardian узнала имя нового главаря ИГ
Футбол
Александр Кокорин продолжит карьеру в «Сочи»
Здоровье
У потерявшей сиамского близнеца Гиты Резахановой диагностировали рак
Осенью 2019 года у Гиты Резахановой обнаружили рак толстой кишки.
Общество
Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй получил 13,5 года тюрьмы за взятки
Экс-глава Интерпола, бывший заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй в ходе судебного заседания 20 июня 2019 года признал свою вину в получении взяток, общая сумма которых составила около 2 миллионов долларов.