Армия и оружие

ИзвестияИзвестияСтолтенберг заявил о способных заглянуть вглубь РФ беспилотниках НАТО

Новые беспилотники НАТО Global Hawk смогут заглянуть на сотни километров вглубь России, пишет норвежское издание VG со ссылкой на генсека альянса Йенса Столтенберга. По его словам, модернизированные дроны дадут НАТО «уникальные преимущества, которых нет у России и Китая».
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Новейшие беспилотники НАТО заглянуть «вглубь» территории России

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В НАТО рассказали о беспилотниках, способных заглянуть вглубь России

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СМИ: новые беспилотники НАТО заглянут «вглубь» территории России

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За Крымом будут активно следить дроны НАТО

КИАвчера в 11:38

Новый шпионский инструмент НАТО может на 200 километров заглянуть в Россию (VG, Норвегия) (VG)

ИноСМИвчера в 08:14
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
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В Сочи задержан 59-летний местный житель, который, по данным следствия, надругался в автобусе над 10-летней девочкой.
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Власти Финляндии предлагают России продлить высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва–Санкт-Петербург, которая будет введена в эксплуатацию в 2022 году.
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В сети появилось видео победы ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора над американцем Дональдом Серроне в главном бою турнира UFC 246 в Лас-Вегасе.
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