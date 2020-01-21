Армия и оружие
ИзвестияСтолтенберг заявил о способных заглянуть вглубь РФ беспилотниках НАТО
Новые беспилотники НАТО Global Hawk смогут заглянуть на сотни километров вглубь России, пишет норвежское издание VG со ссылкой на генсека альянса Йенса Столтенберга. По его словам, модернизированные дроны дадут НАТО «уникальные преимущества, которых нет у России и Китая».
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В НАТО рассказали о беспилотниках, способных заглянуть вглубь России
Московский Комсомолецвчера в 22:03
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