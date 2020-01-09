Армия и оружие

РБКРБКСтолтенберг заявил об усилении присутствия НАТО в Черном море

Североатлантический альянс нарастил свое присутствие в Черноморском регионе. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Лудовиком Орбаном.
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с чего всё началось

НАТО намерена расширять военное присутствие в стратегическом для себя Черном море

НАТО считает Черное море стратегическим для себя регионом и намерена усиливать свое присутствие в нем. Об этом заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Лудовиком Орбаном.
ТАСС09:27

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В НАТО захотели больше антитеррористических операций на Ближнем Востоке

Lenta.ru11:43

Столтенберг заявил об усилении присутствия НАТО в Черном море

РБК11:37

Столтенберг назвал Черное море стратегически важным регионом для НАТО

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НАТО намерено усиливать своё присутствие в Черном море

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Генсек НАТО заявил о намерении наращивать силы в Черном море

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Столтенберг назвал Чёрное море стратегическим для НАТО регионом

REGNUM09:39

НАТО намерена расширять военное присутствие в стратегическом для себя Черном море

ТАСС09:27
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 18:16, Ашберн
Политика

Иран заявил о повреждении бортовых самописцев разбившегося лайнера

Взгляд.ру 13:17
Армия и оружие

В Пентагоне сообщили о попадании ракеты в украинский лайнер

Издание Newsweek со ссылкой на внутренние источники в Пентагоне опубликовало версию, что украинский самолет в небе над Тегераном сбили из иранского зенитно-ракетного комплекса.
Петербургский дневник 15:19
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета вчера в 16:33
Экономика

Акции «Распадской» подорожали на фоне пожаров в Австралии

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Интерфакс 09:09
Транспорт

В России начнут штрафовать за неоплаченный проезд по платной дороге

В России установлен штраф за неоплаченный проезд по платной дороге. Об этом информирует "Коммерсантъ".
Газета.Ru 04:53
Кино

Комедия «Холоп» возглавила российский прокат в новогодние каникулы

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В нижнюю палату парламента был внесен законопроект, предлагающий полностью освободить участников Великой Отечественной войны от уплаты ЖКУ, сообщает РИА Новости.
Aobe.ru 17:59
Политика

В конгрессе США проголосуют по ограничению полномочий Трампа по Ирану

Палата представителей США проголосует в четверг по ограничению полномочий президента Дональда Трампа на войну с Ираном, заявила в пресс-релизе спикер палаты Нэнси Пелоси.
РИА Новости вчера в 16:23
Финансы

В Ливане заявили, что их экономика нуждается в международной помощи

Ливанская экономика нуждается в помощи стран-участниц конференции "Кедр" или дружественных государств для стабилизации экономического и финансового сектора, заявил глава центрального банка страны Рияд Саламе в интервью ливанскому телеканалу MTV.
РИА Новости 17:35
Космос

Учёные определились с достижениями на 2020 год

SM News 05:01
Космос

Британская женщина-астронавт верит в существование инопланетян

Первая слетавшая в космос британка Хелен Шерман заявила, что земляне не замечают других жителей галактики.
МедиаПоток 07 января в 07:03
Армия и оружие

Американские военные покинули базы в Сирии и направились в Ирак

Московский Комсомолец вчера в 09:12
Футбол

Кейн из-за травмы выбыл до апреля

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн получил травму в матче 21-го тура АПЛ с "Саутгемптоном".
Soccer.ru 12:51
Армия и оружие

Росавиация призвала усилить безопасность при полетах на Ближний Восток

Федеральное агентство воздушного транспорта России призвало авиакомпании усилить безопасность при полетах на Ближний Восток.
Lenta.ru 13:32
Футбол

«Атлетико» победил «Барселону» и вышел в финал Суперкубка Испании

Футболисты мадридского "Атлетико" нанесли поражение "Барселоне" в полуфинале Суперкубка Испании, матчи которого проходят в Саудовской Аравии.
РИА Новости 16:02
Общество

За завышение стоимости услуг ЖКХ накажут штрафом

Правительство предлагает штрафовать ресурсоснабжающие организации за превышение стоимости услуг ЖКХ.
Известия 16:48
Кино

Мультфильм «Холодное сердце-2» стал самым кассовым в истории

Компания The Walt Disney продолжает удерживать лидерство по производству кассовых проектов, ведь мультфильм «Холодное сердце-2» стал уже шестым фильмом, принесшим компании больше миллиарда долларов.
ToDay News Ufa 07 января в 13:55
Гаджеты

Компания Amazfit представила защищенные умные часы T-Rex

Компания Amazfit показала новые «неубиваемые» умные часы T-Rex, способные выдерживать экстремальные температуры, влагу, пыль, а также обладающие устойчивостью к коррозии.
iReactor вчера в 13:42
Политика

Митингующие в Абхазии остались у администрации президента на ночь

Ранее депутат парламента Абхазии, лидер «Блока оппозиционных сил» Аслан Бжания призвал митингующих оставаться у президентской администрации столько, «сколько понадобится».
REGNUM 17:56
Экономика

Forbes нашел в России двух новых долларовых миллиардеров

После приобретения компании Тимашев и Баронов покинут совет директоров, уточняется в заявлении.
РБК 15:03
Политика

Иран назвал психологической войной версию о попадании ракеты в Boeing

РБК 17:31
Политика

Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой

Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 13:55
Армия и оружие

Bloomberg опубликовал снимки последствий удара по базе США в Ираке

Bloomberg опубликовал спутниковый снимок, предположительно, последствий иранского ракетного удара по базе Эйн-аль-Асад в Ираке.
РИА Новости вчера в 13:50
Наука

Крупнейшая пресноводная рыба объявлена вымершей

В Китае объявлена вымершей древнейшая пресноводная рыба, которая дожила до наших времен, но не пережила неконтролируемого вылова.
ToDay News Ufa 13:43
Происшествия

Леонардо ДиКаприо спас упавшего за борт туриста в Карибском море

Леонардо ДиКаприо получил мировую известность после съемок в фильме "Титаник".
Интерфакс 07:37
Политика

Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером, а Трампа манипулятором

Газета.Ru 17:56
Политика

Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии

Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложении о прекращении огня, с инициативой которого выступили в среду президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Стамбуле.
Коммерсантъ 14:22
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Карен Шахназаров рассказал о несостоявшейся свадьбе с Марией Шукшиной

Карен Шахназаров рассказал о несостоявшейся свадьбе с Марией Шукшиной, с которой он познакомился на съемках фильма «Американская дочь».
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Общество

Россияне увидят первое в этом году лунное затмение

РИА Новости 13:23
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Названо количество зрителей повтора финала МЧМ-2011 на «Матч ТВ»

Около 1,3 миллиона человек посмотрели повтор финального матча чемпионата мира среди молодежных команд от 2011 год на телеканале «Матч ТВ», который шел параллельно с прямой трансляцией решающей игры турнира этого года на Первом канале.
Телеканал 360° 16:02
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