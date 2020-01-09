Армия и оружие

РБКРБКСтолтенберг заявил об усилении присутствия НАТО в Черном море

Североатлантический альянс нарастил свое присутствие в Черноморском регионе. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Лудовиком Орбаном.
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с чего всё началось

НАТО намерена расширять военное присутствие в стратегическом для себя Черном море

НАТО считает Черное море стратегическим для себя регионом и намерена усиливать свое присутствие в нем. Об этом заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Лудовиком Орбаном.
ТАСС09:27

Подробнее о событии

В НАТО захотели больше антитеррористических операций на Ближнем Востоке

Lenta.ru11:43

Столтенберг заявил об усилении присутствия НАТО в Черном море

РБК11:37

Генсек НАТО заявил о намерении наращивать силы в Черном море

Взгляд.ру09:22

НАТО намерено усиливать своё присутствие в Черном море

Комсомольская правда09:37

Столтенберг назвал Черное море стратегически важным регионом для НАТО

Известия10:32

Столтенберг назвал Чёрное море стратегическим для НАТО регионом

REGNUM09:39

НАТО намерена расширять военное присутствие в стратегическом для себя Черном море

ТАСС09:27
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 16:42, Ашберн
Происшествия

В Омске задержали школьницу по подозрению в убийстве матери

РБК 10:19
Политика

В Сети появилось видео «попадания ракеты» в украинский Boeing

Ридус 16:18
Происшествия

Открытое горение на НПЗ в Ухте ликвидировано

Пожарные ликвидировали открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 16:35
Общество

Самая богатая женщина Африки имеет российское гражданство по рождению

Самая богатая женщина Африки, дочь бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша Изабель душ Сантуш в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС по телефону заявила, что всегда сохраняла полученное по рождению российское гражданство.
ТАСС 14:50
Авто

Появилась информация о новом кроссовере Geely Coolray для России

Китайский автопроизводитель Geely привезет в Россию свой кроссовер Coolray, который также известен под названием Geely SX11.
Letnews.ru 09:40
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета вчера в 16:33
Происшествия

Нырнувший в аквариум с рыбами россиянин попал на видео

Известия 09:29
Недвижимость

Девелоперы потеряли 100 млрд рублей из-за реновации в Москве

Около 5% участников реновации в Москве отменили запланированную ранее покупку квартиры в новостройке в связи с объявленной властями программой сноса хрущевок, свидетельствуют данные Аналитического центра НАФИ, с которыми ознакомилась "Газета.Ru".
Газета.Ru 09:04
Армия и оружие

Путину показали макет нового авианосца

На выставке перспективного вооружения ВМФ России Путину показали авианосец pic.twitter.com / i9aQ8NzEQZ — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) 9 января 2020 г. Газета ВЗГЛЯД изучала, какой корабль Россия, скорее всего, получит на смену сгоревшему "Адмиралу Кузнецову", а также то, какие проекты авианосцев существуют на данный момент.
Взгляд.ру 10:02
Общество

«Яндекс.Такси» наказало водителя, выгнавшего из машины жену Погребняка

Sport24.ru 10:10
Спорт

WADA направило уведомление в CAS по делу о споре с РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу о споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) относительно санкций в отношении российского спорта, сообщается на сайте WADA.
РИА Новости 15:12
Экономика

Forbes нашел в России двух новых долларовых миллиардеров

После приобретения компании Тимашев и Баронов покинут совет директоров, уточняется в заявлении.
РБК 15:03
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета 07:49
Хоккей

Названо количество зрителей повтора финала МЧМ-2011 на «Матч ТВ»

Около 1,3 миллиона человек посмотрели повтор финального матча чемпионата мира среди молодежных команд от 2011 год на телеканале «Матч ТВ», который шел параллельно с прямой трансляцией решающей игры турнира этого года на Первом канале.
Телеканал 360° 16:02
Футбол

«Атлетико» победил «Барселону» и вышел в финал Суперкубка Испании

Футболисты мадридского "Атлетико" нанесли поражение "Барселоне" в полуфинале Суперкубка Испании, матчи которого проходят в Саудовской Аравии.
РИА Новости 16:02
Спорт

Клебо раскритиковал календарь Кубка мира по лыжным гонкам

Клебо отметил, что после изнурительного Тур де Ски неправильно сразу ставить спринтерский этап.
Sport.ru 05:29
Политика

Парламент Абхазии призвал президента уйти в отставку

Парламент Абхазии на внеочередной сессии принял обращение к президенту непризнанной республики Раулю Хаджимбе с призывом о его отставке, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.
Ведомости 13:41
Здоровье

78 медработников 13 часов разделяли сросшихся близняшек

Мерси и Гуднесс, сросшихся в области груди и живота, разделяли около 13 часов сразу в двух операционных палатах.
Lenta.ru 12:44
Авто

О новом Toyota Land Cruiser 300 рассказала Toyota

Компания Toyota готовит к дебюту внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения.
Новые автомобили вчера в 23:26
Шоу-бизнес

Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Discover24 вчера в 01:50
Общество

Крупнейшая пресноводная рыба объявлена вымершей

Ученые полагают, что веслоносы полностью вымерли в промежутке между 2005 и 2010 годами.
Российская газета 01:04
Политика

Немедленно: США начнут переговоры по второй фазе торговой сделки с КНР

США начнут переговоры по второй фазе торговой сделки с Китаем немедленно. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
РЕН ТВ 12:08
Кино

Тарантино рассказал, какая роль помогла ему стать режиссером

РИА Новости 12:46
Футбол

«Краснодар» сделал предложение по трансферу защитника «Сантоса»

Как стало известно «Чемпионату», «Краснодар» сделал предложение по трансферу центрального защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо.
Чемпионат 15:49
Кино

Комедия «Холоп» бьет рекорд по кассовым сборам

REGNUM 09:56
Происшествия

Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране

Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.
BFM.ru вчера в 17:32
Технологии

Apple призналась в сканировании всех фотографий пользователей в iCloud

ToDay News Ufa 12:58
Спорт

В Лозанне открываются юношеские Олимпийские Игры

9 января в швейцарской Лозанне стартуют зимние юношеские Олимпийские Игры.
Inc-news.ru 07:56
Политика

Трамп заявил, что не считает теорию глобального потепления обманом

Президент США Дональд Трамп заявил, что очень серьезно относится к проблемам экологии и не считает теорию глобального потепления обманом.
ТАСС 15:43
Футбол

Тарасов поедет на сборы с «Рубином»

По информации «СЭ», 32-летний полузащитник Дмитрий Тарасов поедет на сборы с казанским «Рубином».
Спорт-Экспресс вчера в 12:28
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