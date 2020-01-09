Армия и оружие

РБКРБКСтолтенберг заявил об усилении присутствия НАТО в Черном море

Североатлантический альянс нарастил свое присутствие в Черноморском регионе. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Лудовиком Орбаном.
Читать в источнике
Комментировать26
с чего всё началось

НАТО намерена расширять военное присутствие в стратегическом для себя Черном море

НАТО считает Черное море стратегическим для себя регионом и намерена усиливать свое присутствие в нем. Об этом заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Лудовиком Орбаном.
ТАСС09:27

Подробнее о событии

В НАТО захотели больше антитеррористических операций на Ближнем Востоке

Lenta.ru11:43

Столтенберг заявил об усилении присутствия НАТО в Черном море

РБК11:37

НАТО намерена расширять военное присутствие в стратегическом для себя Черном море

ТАСС09:27

НАТО намерено усиливать своё присутствие в Черном море

Комсомольская правда09:37

Столтенберг назвал Черное море стратегически важным регионом для НАТО

Известия10:32

Генсек НАТО заявил о намерении наращивать силы в Черном море

Взгляд.ру09:22

Столтенберг назвал Чёрное море стратегическим для НАТО регионом

REGNUM09:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 13:39, Ашберн
Политика

Трамп заявил о «своих подозрениях» о крушении самолета в Иране

РИА Новости 13:10
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета вчера в 16:33
Общество

Названы самые редкие имена для новорожденных в России

Газета.Ru 07:52
Армия и оружие

Путин наблюдал за учениями в Черном море

Президент России Владимир Путин наблюдал за совместными учениями Северного и Черноморского флотов (ЧФ) в Черном море, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 07:12
Футбол

«Манчестер Сити» намерен приобрести пять игроков в 2020 году

«Манчестер Сити» определился с трансферными целями на текущий год. По информации источника, «горожане» намерены приобрести пять футболистов.
Матч ТВ 10:48
Армия и оружие

WP: Иран пытался нанести минимум ущерба США при ракетных ударах

Власти иранской республики заблаговременно выверяли ракетные удары по базам Соединенных Штатов в Ираке, чтобы пострадало как можно меньше американских военных.
ТК Звезда 02:38
Общество

Новогоднее обращение Путина посмотрели около 44% россиян

Новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина посмотрели около 44% россиян в возрасте от 4 лет, следует из данных компании Mediascope.
Интерфакс 07:58
Политика

Зеленский заслушал отчет оперативного штаба по вопросам авиакатастрофы в Тегеране

Президент Украины Владимир Зеленский 9 января провел рабочее совещание, на котором был заслушан отчет оперативного штаба, занимающегося установлением причины катастрофы украинского авиалайнера Boeing 737 на территории Ирана.
SNG.Today 03:40
Армия и оружие

Военную полицию России может возглавить генерал с сирийским опытом

Кураленко рассматривается в качестве приоритетного кандидата на пост главы военной полиции из-за своей «сирийской биографии», считает офицер центрального аппарата Минобороны России: он с самого начала операции в Сирии входил в руководящий состав российской группировки, занимаясь планированием боевых и реализацией дипломатических задач.
Ведомости 07:44
Транспорт

В Госдуму внесен законопроект о новых штрафах для автомобилистов

Правительство внесло в Госдуму проект поправок к КоАП, согласно которому будет введен штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.
Газета.Ru 06:12
Футбол

ЦСКА объявил о переходе форварда Шкурина

Газета.Ru 09:19
Общество

В Челябинской области инвалида с ДЦП довели до истощения

Уральский меридиан 07:28
Происшествия

Обвиняемый в убийстве восьми сослуживцев написал письмо их семьям

Интерфакс 03:21
Политика

Оба «черных ящика» с разбившегося в Тегеране самолета повреждены

Оба бортовых самописца разбившегося в Тегеране украинского самолета Boeing 737 были повреждены в результате катастрофы.
ТАСС 11:49
Политика

Хаджимба отказался покидать пост президента Абхазии

Ранее стало известно, что активисты заблокировали здание администрации президента Абхазии и парламента.
Московский Комсомолец 12:42
Экономика

Банк России увеличил долю доллара США и золота в резервах

Банк России в конце II квартала 2019 года увеличил долю доллара США и золота в международных резервах.
Российская газета 11:02
Общество

Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2020 году

Россиян в 2020 году ожидают восемь сокращенных рабочих недель, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
РИА Новости вчера в 18:06
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Российская газета 07:49
Происшествия

В Сети опубликовано видео крушения украинского самолета в Тегеране

В Сети появились кадры крушения украинского самолета Boeing-737 в Тегеране. Видео опубликовал пользователь Heshmat Alavi в соцсети Twitter.
NewInform 03:51
Гаджеты

Компания Amazfit представила защищенные умные часы T-Rex

ToDay News Ufa вчера в 08:35
Экономика

Орешкин: конфликт на Ближнем Востоке несёт риск колебаний на рынке нефти

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин считает, что ответные меры Ирана, которые он может принять по отношению к США, повлекут серьёзные последствия на мировом рынке нефти.
News.ru 13:16
Авто

В Китае представили конкурента Mercedes S-Class — Hongqi H9

Премиальный суббренд Hongqi, принадлежащий компании FAW, выпустил свой новый седан под названием H9.
Car.ru 05:25
Наука

Китайские ученые: любители зеленого чая живут дольше

У любителей чая сердечно-сосудистые и атеросклеротические болезни развивались в среднем на 1,41 лет позже т жили они на 1,26 года дольше тех, кто не любит этот напиток.
Piter.tv 11:58
Общество

Госдуме предложили освободить участников ВОВ от оплаты ЖКУ

В Госдуму внесли законопроект, в котором предлагается полностью освободить участников Великой Отечественной войны от платы за пользование жилым помещением.
Известия 11:05
Экономика

Эксперт оценил утверждённый правительством план приватизации

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план и основные направления приватизации имущества, находящегося в федеральной собственности, на 2020—2022 годы.
RT на русском 12:06
Политика

Сейм Польши уравнял ответственность Германии и СССР за начало войны

Сейм Польши — нижняя палата парламента — принял в четверг резолюцию о том, что СССР наравне с гитлеровской Германией виноват в начале Второй мировой войны.
Известия 13:16
Происшествия

В Пятигорске разыскивают пропавшую школьницу

Региональные интернет-паблики Ставрополья обсуждают новость об исчезновении 13-летней жительницы Пятигорска — в ночь с 3 на 4 января девочка собрала вещи и ушла из дома вместе с 23-летним мужчиной (на фото).
Своё ТВ 07 января в 05:32
Политика

В идлибской зоне деэскалации введен режим прекращения огня

Режим прекращения огня введен в идлибской зоне деэскалации в Сирии с 14:00 мск в четверг в соответствии с договоренностями с турецкой стороной, сообщил журналистам руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.
ТАСС 13:16
Армия и оружие

Иран сообщил об успешном обезвреживании американских беспилотников

После ракетного удара Ирана по американской базе в Ираке иранские военные нарушили работу американских беспилотников, заявил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.
Взгляд.ру 11:48
Происшествия

Омская школьница зарезала мать, заставшую ее в постели с любовником

Настоящая семейная драма разыгралась в ночь на 31 декабря в Омске, где 15-летняя девочка вместе с 18-летним возлюбленным жестоко расправилась с заставшей ее в интимный момент матерью, сообщает региональное управление СКР.
Вести.Ru 02:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное