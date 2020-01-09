Армия и оружие
РБКСтолтенберг заявил об усилении присутствия НАТО в Черном море
Североатлантический альянс нарастил свое присутствие в Черноморском регионе. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Лудовиком Орбаном.
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с чего всё началось
НАТО считает Черное море стратегическим для себя регионом и намерена усиливать свое присутствие в нем. Об этом заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Лудовиком Орбаном.ТАСС09:27
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В Сети опубликовано видео крушения украинского самолета в Тегеране
В Сети появились кадры крушения украинского самолета Boeing-737 в Тегеране. Видео опубликовал пользователь Heshmat Alavi в соцсети Twitter.
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Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин считает, что ответные меры Ирана, которые он может принять по отношению к США, повлекут серьёзные последствия на мировом рынке нефти.
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Политика
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Региональные интернет-паблики Ставрополья обсуждают новость об исчезновении 13-летней жительницы Пятигорска — в ночь с 3 на 4 января девочка собрала вещи и ушла из дома вместе с 23-летним мужчиной (на фото).
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В идлибской зоне деэскалации введен режим прекращения огня
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Армия и оружие
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