Армия и оружие

РБКРБКСтолтенберг заявил об усилении присутствия НАТО в Черном море

Североатлантический альянс нарастил свое присутствие в Черноморском регионе. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Лудовиком Орбаном.
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с чего всё началось

НАТО намерена расширять военное присутствие в стратегическом для себя Черном море

НАТО считает Черное море стратегическим для себя регионом и намерена усиливать свое присутствие в нем. Об этом заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Лудовиком Орбаном.
ТАСС09:27

Подробнее о событии

В НАТО захотели больше антитеррористических операций на Ближнем Востоке

Lenta.ru11:43

Столтенберг назвал Черное море стратегически важным регионом для НАТО

Известия10:32

Столтенберг назвал Чёрное море стратегическим для НАТО регионом

REGNUM09:39

НАТО намерено усиливать своё присутствие в Черном море

Комсомольская правда09:37

Столтенберг заявил об усилении присутствия НАТО в Черном море

РБК11:37

НАТО рассматривает Черное море как стратегический для себя регион

РЕН ТВ09:30

НАТО намерена расширять военное присутствие в стратегическом для себя Черном море

ТАСС09:27
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 12:09, Ашберн
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Российская газета вчера в 16:33
Общество

В Госдуму внесен закон об освобождении ветеранов ВОВ от платы за ЖКХ

Законопроект об освобождении участников Великой Отечественной войны от необходимости вносить плату за пользование жилым помещением внесен в Госдуму.
РЕН ТВ 11:28
Кино

Warner Bros. опубликовала второй трейлер кинокомикса «Хищные птицы»

Кинокомпания Warner Bros. выложила в сеть второй трейлер предстоящего кинокомикса «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн».
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Политика

В Абхазии протестующие штурмуют администрацию президента

RT на русском 06:14
Происшествия

В Ухте загорелся нефтеперерабатывающий завод

BFM.ru 10:25
Космос

Космический корабль Dragon вернулся с МКС на Землю

Грузовой космический корабль компании SpaceX Dragon во вторник приводнился в Тихом океане, таким образом успешно завершилась его третья миссия на Международную космическую станцию.
Аргументы и Факты 07 января в 12:47
Армия и оружие

В Пентагоне сообщили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер

Lenta.ru 11:54
Армия и оружие

Путин с борта ракетного крейсера понаблюдал за учениями в Чёрном море

Российский лидер Владимир Путин понаблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Чёрном море с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов».
RT на русском 06:44
Политика

Украина заявила о трех секретных версиях авиакатастрофы в Иране

Украинские власти рассматривают семь версий причин катастрофы Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» в Иране.
Lenta.ru 09:26
Культура

Шнуров посвятил стихи новым фильмам «Вторжение» и «Союз спасения»

iReactor 05:13
Общество

Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
РИА Новости 10:06
Политика

Зеленский предложил Лондону вместе расследовать авиакатастрофу в Иране

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном предложил британской стороне принять участие в расследовании авиакатастрофы в Иране.
RT на русском 10:27
Здоровье

Женщина пила по пять литров газировки в день и чуть не умерла

Lenta.ru 09:44
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Российская газета 07:49
Футбол

Венгр Кашшаи возглавил департамент судейства РФС

Бывший судья UEFA венгр Виктор Кашшаи, завершивший в конце 2019 года карьеру арбитра, возглавил департамент судейства Российского футбольного союза (РФС).
Коммерсантъ 09:50
Общество

Суд предписал снести постройки мусорного полигона в Шиесе

РБК 07:09
Кино

Фанат сериала «Ведьмак» заменил лицо Йеннифэр на ее героиню из игры

CyberSport.ru вчера в 04:30
Политика

Ирак возобновил переговоры с Россией о поставках С-300

Ирак возобновил переговоры с Россией о покупке зенитных комплексов С-300.
RT на русском 09:06
Происшествия

Следствие попросило суд назначить актрисе Бочкаревой штраф

РБК 10:52
Общество

Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно

По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Известия вчера в 17:50
Шоу-бизнес

Вадим Казаченко вызвал органы опеки в дом бывшей избранницы

StarHit.ru 12:00
Шоу-бизнес

Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей

Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
iReactor 07 января в 15:19
Футбол

Коке поможет «Атлетико» в матче за Суперкубок Испании с «Барселоной»

Sport24.ru 07 января в 07:57
Происшествия

На Чукотке оленевод выжил после 16 дней в тундре без еды

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Экономика

Эксперт оценил утверждённый правительством план приватизации

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план и основные направления приватизации имущества, находящегося в федеральной собственности, на 2020—2022 годы.
RT на русском 12:06
Армия и оружие

Генерал КСИР Ирана пообещал США более «жесткую месть»

За любой дальнейший враждебный шаг Иран обещает США "более жесткую месть", заявил начальник отдела безопасности Генштаба вооруженных сил Исламской республики генерал Абдолла Араги, слова которого приводит агентство Tasnim.
Газета.Ru 08:11
Технологии

Компания Apple призналась, что сканирует все фото в iCloud

Топ-менеджер компании из Купертино подчеркнула, что специалисты используют технологию сопоставления изображений, которая помогает находить детей на фото.
Телеканал 360° 09:11
Общество

Жену Павла Погребняка выгнали из такси в Москве

Жену российского футболиста Павла Погребняка Марию выгнал из автомобиля таксист и выбросил на дорогу ее вещи.
Российская газета 09:13
Политика

Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»

BFM.ru 09:09
Армия и оружие

Армию Хафтара в Сирте встречали как героев-освободителей

Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара сделали жителям Ливии настоящий подарок к рождественским праздникам, освободив от террористов город Сирт.
ФАН 08:24
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