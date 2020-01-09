НАТО считает Черное море стратегическим для себя регионом и намерена усиливать свое присутствие в нем. Об этом заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Лудовиком Орбаном.

с чего всё началось

Североатлантический альянс нарастил свое присутствие в Черноморском регионе. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Лудовиком Орбаном.

Столтенберг заявил об усилении присутствия НАТО в Черном море

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