Армия и оружие

ТАССТАСССтолтенберг заявил об усилении присутствия НАТО в Черном море

Черноморский регион имеет большое стратегическое значение для НАТО, и альянс увеличивает свое присутствие в нем. Об этом заявил на брифинге в Одессе генсек НАТО Йенс Столтенберг.
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Столтенберг сообщил, что НАТО будет наращивать присутствие в Черном море

Комсомольская правда10:48

Столтенберг заявил об усилении присутствия НАТО в Черном море

ТАСС08:53

В НАТО заявили об усилении присутствия в Черном море

Газета.Ru09:40

Генсек НАТО заявил о стратегическом значении Чёрного моря для альянса

REGNUM09:39

Генсек НАТО осудил действия РФ в Черном море и пообещал поддержку Украине

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В Госдуме оценили слова Столтенберга о присутствии НАТО в Чёрном море

RT на русском10:23

НАТО усилится в Черном море и поможет Украине

Lenta.ru09:41
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Глава РЖД назвал сроки строительства моста на остров Сахалин

По словам Белозерова, технико-экономическое обоснование проекта железнодорожного моста на остров Сахалин подготовят в течение трех недель — месяца.
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Телеведущая Ксения Собчак в Instagram припомнила Гарику Харламову былые обиды.
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В Раде нового созыва произошла потасовка между депутатами

На Украине между депутатами Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Николаем Скориком и членом фракции «Слуга народа» Николаем Тищенко произошла потасовка, сообщают УНН и УНИАН.
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«Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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Новый импульс росту котировок придало сообщение о том, что власти Дании дали разрешение на строительство в водах страны участка трубопровода «Северный поток-2», по которому российский газ планируется доставлять в Германию.
РБК 11:07
Политика

Президент Чили отменил саммит АТЭС

РИА Новости 10:27
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В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье

Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье.
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Депутаты Петербурга приняли в первом чтении проект бюджета на 3 года

Законодательное собрание Петербурга приняло за основу проект городского бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, сообщает в среду пресс-служба городского парламента.
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Наука

Физики объяснили метахрональные волны в массиве микротрубочек

Физики из США теоретически объяснили, почему в массиве микротрубочек, погруженных в раствор кинезина и АТФ, возникают метахрональные волны.
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Общество

Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей

Газета.Ru 07:22
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СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет России предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества.
RT на русском 12:21
Общество

Налог для самозанятых планируют ввести еще в 19 регионах

Минфин России предложил с 2020 года ввести налоговый режим для самозанятых еще в 19 регионах.
Газета.Ru 11:56
Наука

Красное мясо является наиболее вредным продуктом

Ученые из университетов Оксфорда (Великобритания) и Миннесоты (США) признали самым вредным для здоровья и окружающей среды продуктом мясо, пишет PNAS.
Век 11:24
Кино

Канал HBO отменил выход первого приквела «Игры престолов»

В сентябре стало известно, что канал HBO планирует снять приквел об истории древней семьи Таргариенов за 300 лет до событий вышедшего сериала.
VSE42.RU вчера в 22:28
Шоу-бизнес

Раскрыты доходы звезд от новогодних корпоративов

Самым дорогим артистом для выступлений на новогодних корпоративах в 2019 году стала группа «Ленинград», пишет Super.
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Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла

Продюсер Максим Фадеев сообщил о переменах в своем лейбле Malfa.
BFM.ru 10:37
Происшествия

Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете

Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
Российская газета 08:02
Происшествия

СК проверяет видео, на котором в детсаду в Ярославле избивают ребенка

РИА Новости вчера в 09:36
Армия и оружие

СМИ узнали об операции 10 российских подлодок в Северной Атлантике

Десять российских подводных лодок проводят операцию в водах Северной Атлантики.
Известия 09:49
Экономика

Эксперты предупредили о дефиците продуктов из-за роста экспорта

"Дисбаланс между низкими темпами роста производства и высокими темпами роста экспорта и импортозамещения может привести к невыполнению заданий госпрограммы", – говорится в докладе.
Газета.Ru 06:44
Армия и оружие

Главком ВМФ: Россия строит военные корабли, не имеющие аналогов в мире

Российские судостроительные заводы ведут строительство ряда новых военных кораблей, в том числе не имеющих аналогов в мире.
REGNUM 01:12
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова уходит из «Уральских пельменей»

Профиль 02:37
Политика

Facebook удалил российские аккаунты, ориентированные на Африку

Компания Facebook сообщила об удалении трёх сетей российских аккаунтов за «иностранное вмешательство» в дела стран Африки, сообщает 30 октября пресс-служба компании.
REGNUM 12:20
Футбол

Фото мяча финала Лиги чемпионов появилось в Сети

Фотографии мяча финала Лиги чемпионов сезона-2019/20 появились в Сети, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 11:47
Армия и оружие

Эрдоган рассказал о совместном патрулировании России и Турции в Сирии

Ранее после длительных переговоров глав Турции и России стороны заключили меморандум, который привел к завершению турецкой военной операции в Сирии.
RuNews24.ru 08:59
Авто

Рамный внедорожник Haval H5 начнут выпускать в России весной 2020 года

Несколько дней назад сайт Wroom.ru сообщал о том, что в следующем году на российском рынке начнутся продажи рамного внедорожника Haval H5.
Wroom.ru вчера в 15:07
Политика

Зеленский назвал этапы возвращения контроля над Донбассом

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для возвращения контроля Киева над Донбассом необходимо выполнить три этапа: «завершение горячей стадии» конфликта, «примирение людей» и «безопасная реинтеграция».
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Экономика

В ПФР рассказали о росте пенсий на 18 процентов

За ближайшие три года страховые пенсии в России увеличатся на 18 процентов.
Российская газета 06:41
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В ДТП в Подмосковье погибли пять человек

«Около 17:40 мск на 159-м км трассы М9 «Балтия» столкнулись Kia и грузовой автомобиль, пять человек погибли», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
RT на русском 11:26
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