Армия и оружие

ТАССТАСССтолтенберг заявил об усилении присутствия НАТО в Черном море

Черноморский регион имеет большое стратегическое значение для НАТО, и альянс увеличивает свое присутствие в нем. Об этом заявил на брифинге в Одессе генсек НАТО Йенс Столтенберг.
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Столтенберг сообщил, что НАТО будет наращивать присутствие в Черном море

Комсомольская правда10:48

В Госдуме оценили слова Столтенберга о присутствии НАТО в Чёрном море

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НАТО усилится в Черном море и поможет Украине

Lenta.ru09:41

В НАТО заявили об усилении присутствия в Черном море

Газета.Ru09:40

Генсек НАТО осудил действия РФ в Черном море и пообещал поддержку Украине

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РЕН ТВ10:30

Столтенберг заявил об усилении присутствия НАТО в Черном море

ТАСС08:53
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Армия и оружие

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Врач объяснил полезность тыквы для 80% россиян

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ЦСКА вырвал победу у «Уфы» и вышел в четвертьфинал Кубка России

ЦСКА одержал трудную победу над "Уфой" в матче 1/8 финала Кубка России.
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В Москве проходят обыски у директора Физического института РАН

Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у директора Физического института РАН Николая Колачевского.
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Киев ввел в оккупированной части Донбасса «желтый режим»

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Армия и оружие

АПЛ «Князь Владимир» впервые провела пуск «Булавы»

Атомная подводная лодка «Князь Владимир» впервые выполнила стрельбу баллистической ракетой «Булава», сообщило Минобороны России.
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Московский ЦСКА уступил греческому «Олимпиакосу» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
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Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США

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Палата представителей США признала геноцид армян

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал три этапа, которые необходимо преодолеть для завершения конфликта в Донбассе.
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Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.
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Газета.Ru 11:22
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SpaceX хочет посадить Starship на Луну до конца 2021

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