Армия и оружие

ТАССТАСССтолтенберг заявил об усилении присутствия НАТО в Черном море

Черноморский регион имеет большое стратегическое значение для НАТО, и альянс увеличивает свое присутствие в нем. Об этом заявил на брифинге в Одессе генсек НАТО Йенс Столтенберг.
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Столтенберг заявил об усилении присутствия НАТО в Черном море

ТАСС08:53

В Госдуме оценили слова Столтенберга о присутствии НАТО в Чёрном море

RT на русском10:23

НАТО усилится в Черном море и поможет Украине

Lenta.ru09:41

В НАТО заявили об усилении присутствия в Черном море

Газета.Ru09:40

Генсек НАТО осудил действия РФ в Черном море и пообещал поддержку Украине

Росбалт09:35

Столтенберг сообщил, что НАТО будет наращивать присутствие в Черном море

Комсомольская правда10:48

Столтенберг рассказал о том, что нужно Украине для вступления в НАТО

РЕН ТВ10:30
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Политика

«Нафтогаз» прокомментировал разрешение Дании на «Северный поток — 2»

Как отметили в Nord Stream 2 AG, компания получила разрешение на строительство «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании к юго-востоку от острова Борнхольм.
RT на русском 09:38
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье солдата окунали головой в унитаз

Lenta.ru 05:29
Армия и оружие

СМИ узнали об операции 10 российских подлодок в Северной Атлантике

Известия 09:49
Происшествия

Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете

Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
Российская газета 08:02
Армия и оружие

Эрдоган рассказал о совместном патрулировании России и Турции в Сирии

Ранее, после длительных переговоров глав Турции и России, стороны заключили меморандум, который привел к завершению турецкой военной операции в Сирии.
RuNews24.ru 08:59
Шоу-бизнес

Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

РИА Новости вчера в 12:35
Экономика

Россиянам разъяснили новую пенсионную систему

Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru вчера в 06:13
Экономика

У крупнейшего владельца уличных рекламных щитов сменились собственники

Сделка по продаже 48,57% группы Russ Outdoor закрыта, сообщили РБК три источника на рынке наружной рекламы и подтвердил представитель Russ Outdoor.
РБК 09:50
Кино

Вышел новый трейлер сериала «Мандалорец»

В сети появился трейлер нового фантастического сериала «Мандалорец», премьера которого состоится в ноябре этого года.
Профиль вчера в 03:15
Культура

Ви из BTS поклялся выступать до конца своей жизни

Во время концерта бойз-бэнда в Сеуле Ви пообещал, что будет продолжать выступления до тех пор, пока каждый из АРМИ не увидит концерт группы вживую.
Popcake 28 октября в 04:00
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла

Продюсер Максим Фадеев сообщил о переменах в своем лейбле Malfa.
BFM.ru 10:37
Общество

«Магнит» переделает гипермаркеты в «суперсторы»

В суперсторы превратятся гипермаркеты «Магнита», работающие под вывеской «Семейный плюс».
Кубанские новости вчера в 13:19
Политика

Генсек НАТО поддержал разведение сил в Донбассе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс поддерживает процесс разведения сил в Донбассе, а также приветствует усилия Киева в данном процессе.
Pravda.Ru 10:46
Политика

Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными

Украинский журналист Остап Дроздов в своем высказывании в эфире местного «Пятого канала» сравнил жителей Донбасса с животными.
Европейско-Азиатские новости вчера в 23:13
Футбол

ФК «Уфа» сегодня встретится с ЦСКА

Башкирские футболисты начали свой путь в национальном кубке с положительного результата - в матче с Чайкой, уфимский клуб одержал победу со счетом 0:1. В сегодняшней встрече участие не примут сразу несколько игроков "Уфы".
Вся Уфа 02:22
Общество

Акционеры «Совхоза имени Ленина» отсудили у Грудинина миллиард рублей

Lenta.ru вчера в 08:25
Происшествия

СК возбудил дело по факту убийства 214 детей в Ейске в 1942 году

Рассекреченные ФСБ России архивные материалы, посвященные жесточайшему массовому убийству, совершенному нацистами в октябре 1942 года в Ейском детском доме, стали основой для возбуждения Следственным комитетом России уголовного дела по статье 357 Уголовного кодекса РФ "геноцид".
Российская газета 07:28
Шоу-бизнес

Миллиардер Умар Джабраилов вспомнил о романе с Собчак

Российский миллиардер, экс-кандидат в президенты Умар Джабраилов вспомнил о романе с телеведущей Ксенией Собчак.
URA.Ru 03:32
Экономика

Минэкономразвития предложило по-новому учитывать бедность в России

Минэкономразвития намерено изменить порядок учета бедности в России.
Daily Storm 28 октября в 22:56
Политика

Президент Чили объявил об отмене саммита АТЭС

Президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что власти приняли решение отказаться от проведения саммита АТЭС в ноябре и климатического форума в декабре.
RT на русском 10:24
Общество

Поддержавшим аспиранта МГУ Мифтахова студенткам грозит отчисление

Студентки 4 курса МГУ Фариза Дударова и Марина Ким, собиравшие поручительства в поддержку обвиненного в хулиганстве аспиранта МГУ Азата Мифтахова, уличены в попытке оформить академический отпуск по фальшивым медицинским справкам.
Газета.Ru 09:27
Шоу-бизнес

Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике

Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.
Актуальные Новости 10:24
Происшествия

СК возбудил дело по факту избиения девочки в детсаду Ярославля

RT на русском 09:13
Политика

Facebook заявил об удалении трех сетей аккаунтов из России

Компания Facebook удалила за "иностранное вмешательство" три сети учетных записей, страниц и групп из России, ориентированных на страны Африки, утверждается в распространенном в среду заявлении организации.
РИА Новости 10:54
Общество

В Германии запретили название «донер-кебаб»

Название «донер-кебаб» запретили в закусочных немецкого города Веймар.
News.ru 10:00
Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Собчак припомнила Гарику Харламову былые обиды

Телеведущая Ксения Собчак в Instagram припомнила Гарику Харламову былые обиды.
Дни24 вчера в 14:14
Политика

Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители Будапешта наложили вето на совместную декларацию послов стран — членов НАТО по Украине.
RT на русском 07:58
Хоккей

Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол

Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.
Metaratings 03:31
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с пожарной машиной в Томске возросло до 16

В Томске число пострадавших в результате столкновения пожарной машины, автобуса и легкового автомобиля, по уточнённым данным, возросло до 16.
RT на русском 08:09
Культура

Эмир Кустурица снял клип группе The Hatters

Российская фолк-группа The Hatters выпустила клип на песню "Всё сразу", режиссёром видео стал Эмир Кустурица.
ИА InterMedia 09:04
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