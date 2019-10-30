Черноморский регион имеет большое стратегическое значение для НАТО, и альянс увеличивает свое присутствие в нем. Об этом заявил на брифинге в Одессе генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг заявил об усилении присутствия НАТО в Черном море

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