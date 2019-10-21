Судье нужно было увереннее и жёстче принимать своё решение, а он побежал к боковому арбитру и спровоцировал драку, — сказал Столыпин ТАСС. Он отметил, что у футболистов «Оренбурга» весь матч копились эмоции из-за ошибок судьи, который, по мнению Столыпина, не назначил три явных пенальти.

Столыпин: драку в матче «Оренбурга» с «Крыльями» спровоцировал судья

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