РПЛ

News.ruNews.ruСтолыпин: драку в матче «Оренбурга» с «Крыльями» спровоцировал судья

Оренбург — Крылья Советов
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Газовик»
18′
Паул Антон
27′
Максим Канунников
Филип Рогич
45′
Рикарду Алвеш
56′
63′
Паул Антон
71′
Паул Антон
Дмитрий Кабутов
Филип Рогич
Артем Кулишев
76′
83′
Антон Зиньковский
Егор Голенков
89′
Сергей Рыжиков
Виталий Шахов
Джоэл Фамейе
89′
Тимур Аюпов
90′+3′
90′+3′
Александр Анюков
90′+6′
Александр Соболев
Артем Тимофеев
Судье нужно было увереннее и жёстче принимать своё решение, а он побежал к боковому арбитру и спровоцировал драку, — сказал Столыпин ТАСС. Он отметил, что у футболистов «Оренбурга» весь матч копились эмоции из-за ошибок судьи, который, по мнению Столыпина, не назначил три явных пенальти.
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