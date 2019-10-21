РПЛ
News.ruСтолыпин: драку в матче «Оренбурга» с «Крыльями» спровоцировал судья
Чемпионат России, вчера
Стадион «Газовик»
|18′
Паул Антон
|27′
Максим Канунников
Филип Рогич
|45′
Рикарду Алвеш
|56′
|63′
Паул Антон
|71′
Паул Антон
Дмитрий Кабутов
Филип Рогич
Артем Кулишев
|76′
|83′
Антон Зиньковский
Егор Голенков
|89′
Сергей Рыжиков
Виталий Шахов
Джоэл Фамейе
|89′
Тимур Аюпов
|90′+3′
|90′+3′
Александр Анюков
|90′+6′
Александр Соболев
Артем Тимофеев
Оренбург
Расстановка 5‑4‑1
38
Климович
12
Малых
20
Фамейе
4
Радакович
13
Терехов
11
Чуканов
10
Алвеш
8
Мишкич
5
Аюпов
32
Кулишев
9
Деспотович
1
Рыжиков
22
Анюков
50
Карпов
3
Чернов
23
Комбаров
99
Канунников
8
Гацкан
77
Кабутов
20
Мияйлович
69
Голенков
40
Тимофеев
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
Судье нужно было увереннее и жёстче принимать своё решение, а он побежал к боковому арбитру и спровоцировал драку, — сказал Столыпин ТАСС. Он отметил, что у футболистов «Оренбурга» весь матч копились эмоции из-за ошибок судьи, который, по мнению Столыпина, не назначил три явных пенальти.
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