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News.ruСтолыпин предложил переиграть матч «Оренбурга» с «Крыльями Советов»
Член попечительского совета футбольного клуба «Оренбург» Василий Столыпин считает, что матч 13-го тура Российской премьер-лиги против «Крыльев Советов» необходимо переиграть.
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Матчи чемпионата России с большим количеством судейских ошибок необходимо переигрывать, считает член попечительского совета футбольного клуба "Оренбург" Василий Столыпин. "Оренбург" в воскресенье дома уступил "Крыльям Советов" со счетом 0:1 в 13-м туре чемпионата России.РИА Новости14:32
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Член попечительского совета «Оренбурга» призвал переиграть матч с «Крыльями Советов»
Bookmaker-ratings.ru14:14
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