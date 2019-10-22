Матчи чемпионата России с большим количеством судейских ошибок необходимо переигрывать, считает член попечительского совета футбольного клуба "Оренбург" Василий Столыпин. "Оренбург" в воскресенье дома уступил "Крыльям Советов" со счетом 0:1 в 13-м туре чемпионата России.

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Член попечительского совета футбольного клуба «Оренбург» Василий Столыпин считает, что матч 13-го тура Российской премьер-лиги против «Крыльев Советов» необходимо переиграть.

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